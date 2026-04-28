México

PAN respalda la ausencia de Maru Campos en el Senado y pide que se mida con la misma vara a Morena

El Partido Acción Nacional defiende la decisión de la gobernadora de Chihuahua de no comparecer en el Senado por el caso CIA en Chihuahua

Guardar
(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

El Partido Acción Nacional (PAN) emitió este martes un posicionamiento en el que respalda abiertamente la decisión de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, de no comparecer ante el Senado de la República para discutir la presencia de agentes de la CIA en operativos antidrogas dentro del territorio estatal.

El escándalo estalló luego de que trascendiera que dos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos fallecieron en un accidente vehicular en el norte del país mientras participaban en una operación clandestina contra el narcotráfico —ninguno con acreditación legal para operar en México—, y que el gobierno de Chihuahua habría coordinado directamente con la CIA sin notificar a la Cancillería, lo que representaría una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

PUBLICIDAD

El PAN: “México necesita resultados, no shows montados”

En su comunicado, el partido blanquiazul reconoció la determinación de Campos de priorizar el envío de información a las autoridades competentes antes de acudir a otras instancias, y destacó la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narcolaboratorio de “El Pinal”, en el municipio de Morelos, que ya se encuentra en operaciones y en comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR).

El PAN adelantó que, una vez concluidas las diligencias de investigación, respaldará la decisión de la gobernadora si decide presentarse ante el Senado. Sin embargo, descartó que la comparecencia inmediata fuera una medida útil, calificando el llamado legislativo como una confrontación política antes que un ejercicio genuino de rendición de cuentas.

PUBLICIDAD

“En Chihuahua se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país. En lugar de reconocerlo, el gobierno federal y Morena optaron por atacar a quien sí actuó”, señala el documento partidista.

(X - @AccionNacional)
(X - @AccionNacional)

El contraataque: el PAN voltea la mesa hacia gobernadores de Morena

La parte más ofensiva del posicionamiento no giró en torno al caso CIA, sino en el contraataque político. El PAN enlistó una serie de señalamientos contra gobernadores del partido en el poder:

  • Rubén Rocha Moya (Sinaloa): el capo Ismael “El Mayo” Zambada afirmó haberse reunido con él el día de su detención en Estados Unidos, y que no era la primera vez.
  • Marina del Pilar Ávila (Baja California): le fue cancelada la visa estadounidense en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
  • Américo Villarreal (Tamaulipas): nombró asesor legal al abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “el Z-40”, líder histórico de Los Zetas.

“En esos casos no hay exigencias ni llamados; hay silencio cómplice y hasta defensa cínica”, remató el comunicado.

Las fuentes consultadas señalan que la medida contra Rubén Rocha Moya se mantuvo en reserva hasta su reciente divulgación, en un contexto de creciente presión internacional sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)
Las fuentes consultadas señalan que la medida contra Rubén Rocha Moya se mantuvo en reserva hasta su reciente divulgación, en un contexto de creciente presión internacional sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

El escenario político

La postura del PAN es jurídicamente sostenible: la reunión en el Senado era una invitación, no una citación de carácter obligatorio. No obstante, la ausencia de Campos deja sin respuesta pública preguntas centrales: quién autorizó la coordinación con la CIA y por qué se realizó al margen del marco legal.

Mientras el debate político se intensifica, la FGR ya inició investigaciones formales y la unidad especializada del gobierno estatal trabaja en paralelo. El Senado, por ahora, espera.

Temas Relacionados

PANMaru CamposSenadoChihuahuaMorenaCIAPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mexicanos siguen expuestos a ácidos grasos pese a reforma de salud, acusan expertos: qué alimentos superan el límite legal

La organización Salud Justa indicó que los ácidos grasos trans causan cerca de 13 mil muertes anuales en México

Mexicanos siguen expuestos a ácidos grasos pese a reforma de salud, acusan expertos: qué alimentos superan el límite legal

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

El partido se disputará en el Estadio Metropolitano, con ambos equipos buscando tomar ventaja en la serie rumbo a la final

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

Retiro de efectivo sin tarjeta: la nueva tecnología en bancos que no requiere cajeros automáticos

Así funciona el nuevo retiro sin contacto en cajeros de México, una opción que gana popularidad cadía más en el país

Retiro de efectivo sin tarjeta: la nueva tecnología en bancos que no requiere cajeros automáticos 

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Línea A del STC con retrasos de 20 minutos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de abril? Línea A del STC con retrasos de 20 minutos

Cálculos renales: cuántas tazas de café al día pueden aumentar la eliminación de calcio a través de la orina

Su impacto sobre el sistema urinario y la salud renal es motivo de debate

Cálculos renales: cuántas tazas de café al día pueden aumentar la eliminación de calcio a través de la orina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

Defensa niega que narcolaboratorio hallado en Chihuahua sea el más grande

“El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” lavó dinero para el CJNG, compró aviones, barcos y hasta tequileras

Despliegan 4 mil elementos en Nayarit y 25 mil más en el país por captura de “El Jardinero” del CJNG

“El Jardinero” buscó el liderazgo del CJNG con la toma de armas tras abatimiento de “El Mencho”

Cuentas de “El Jardinero” y personas cercanas fueron bloqueadas por las autoridades tras detención del exjefe regional del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Poncho De Nigris desata polémica al comparar Ring Royale con Supernova Génesis

Muere Martín Guzmán, camarógrafo de N+, tras accidente automovilístico en Miami

Gala Montes respalda a su hermana tras señalamientos de su madre sobre presunta prostitución

Emily, hija del “Canelo” Álvarez, confirma ruptura con Jaziel Avilez: “Estoy siendo la mujer que quiero ser”

El emotivo mensaje con el que Ricardo Pérez sorprendió a Susana Zabaleta por su segundo aniversario

DEPORTES

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

Atlético de Madrid vs Arsenal: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la UEFA Champions League en México

“Estamos en casa, somos favoritos”: Gilberto Mora pone a México como campeón del Mundial 2026

Lluvias amenazan los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, advierte Conagua

Alarcón reacciona a la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “No hay grandes diferencias ni injusticias”

Cruz Azul vs Rayadas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil