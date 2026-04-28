PAN respalda la ausencia de Maru Campos en el Senado y pide que se mida con la misma vara a Morena

(Infobae-Itzallana)

El Partido Acción Nacional (PAN) emitió este martes un posicionamiento en el que respalda abiertamente la decisión de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, de no comparecer ante el Senado de la República para discutir la presencia de agentes de la CIA en operativos antidrogas dentro del territorio estatal.

El escándalo estalló luego de que trascendiera que dos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos fallecieron en un accidente vehicular en el norte del país mientras participaban en una operación clandestina contra el narcotráfico —ninguno con acreditación legal para operar en México—, y que el gobierno de Chihuahua habría coordinado directamente con la CIA sin notificar a la Cancillería, lo que representaría una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

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El PAN: “México necesita resultados, no shows montados”

En su comunicado, el partido blanquiazul reconoció la determinación de Campos de priorizar el envío de información a las autoridades competentes antes de acudir a otras instancias, y destacó la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narcolaboratorio de “El Pinal”, en el municipio de Morelos, que ya se encuentra en operaciones y en comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR).

El PAN adelantó que, una vez concluidas las diligencias de investigación, respaldará la decisión de la gobernadora si decide presentarse ante el Senado. Sin embargo, descartó que la comparecencia inmediata fuera una medida útil, calificando el llamado legislativo como una confrontación política antes que un ejercicio genuino de rendición de cuentas.

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“En Chihuahua se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país. En lugar de reconocerlo, el gobierno federal y Morena optaron por atacar a quien sí actuó”, señala el documento partidista.

(X - @AccionNacional)

El contraataque: el PAN voltea la mesa hacia gobernadores de Morena

La parte más ofensiva del posicionamiento no giró en torno al caso CIA, sino en el contraataque político. El PAN enlistó una serie de señalamientos contra gobernadores del partido en el poder:

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Rubén Rocha Moya (Sinaloa): el capo Ismael “El Mayo” Zambada afirmó haberse reunido con él el día de su detención en Estados Unidos, y que no era la primera vez.

Marina del Pilar Ávila (Baja California): le fue cancelada la visa estadounidense en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Américo Villarreal (Tamaulipas): nombró asesor legal al abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “el Z-40”, líder histórico de Los Zetas.

“En esos casos no hay exigencias ni llamados; hay silencio cómplice y hasta defensa cínica”, remató el comunicado.

Las fuentes consultadas señalan que la medida contra Rubén Rocha Moya se mantuvo en reserva hasta su reciente divulgación, en un contexto de creciente presión internacional sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

El escenario político

La postura del PAN es jurídicamente sostenible: la reunión en el Senado era una invitación, no una citación de carácter obligatorio. No obstante, la ausencia de Campos deja sin respuesta pública preguntas centrales: quién autorizó la coordinación con la CIA y por qué se realizó al margen del marco legal.

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Mientras el debate político se intensifica, la FGR ya inició investigaciones formales y la unidad especializada del gobierno estatal trabaja en paralelo. El Senado, por ahora, espera.