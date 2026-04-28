Maru Campos declina comparecer ante el Senado para “no comprometer” la investigación por el caso CIA en Chihuahua

La mandataria solicitó al Gobierno Federal y a los manifestantes agilizar los canales institucionales para llegar a un acuerdo. Crédito: Facebook: Maru Campos Galván

Este martes, mientras medios de comunicación aguardaban la llegada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al Senado de la República, la mandataria ya había tomado su decisión desde el día anterior.

La postura de la gobernadora fue la siguiente: “No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio, nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente.”

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La información generó confusión inmediata. Tanto legisladores del PAN como de Morena habían afirmado previamente que la gobernadora sí asistiría. La comparecencia, además, no aparecía en la agenda oficial del Senado para este 28 de abril, pese a haber sido aprobada días antes.

El oficio que el propio gobierno estatal publicó

Este martes, el Gobierno del Estado de Chihuahua difundió el oficio que Campos había dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, fechado el 27 de abril.

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En el documento, la gobernadora declina la invitación para participar en la reunión de trabajo con las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, y lo justifica con un argumento claro: no comprometer las investigaciones en curso.

Argumento para no asistir

El texto señala que la determinación responde a la necesidad de “salvaguardar el adecuado desarrollo de las investigaciones, evitando comprometer información de carácter confidencial o clasificada”, así como garantizar la seguridad nacional y la conducción institucional del proceso.

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La gobernadora de Chihuahua “precisa” que desde el inicio instruyó la creación de una Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narco Laboratorio de “El Pinal”, en el municipio de Morelos —en referencia a los hechos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril— y que dicha unidad ya remitió información a la Fiscalía General de la República en respuesta a requerimientos formales.

El gobierno estatal también reiteró su disposición de colaborar con las autoridades federales “una vez que las condiciones del proceso lo permitan.”

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*Información en desarrollo