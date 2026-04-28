México

Senador critica ausencia de Maru Campos por no asistir al Senado

Javier Corral criticó la ausencia de la gobernadora de Chihuahua en el Senado por el caso CIA en su estado

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El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)
El accidente que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses revela tensiones no resueltas en la cooperación en materia de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el respeto mutuo al marco jurídico entre México y Estados Unidos. (Infobae-Itallana)

Esta mañana el legislador Ignacio Mier, calificó como un “desacato político” la negativa de la gobernadora Maru Campos a comparecer ante el Senado de la República. En una conferencia de prensa marcada por la dureza institucional, Mier aseguró que en Chihuahua se ha intentado ocultar la verdad mediante una serie de contradicciones y omisiones legales tras la muerte de dos agentes estadounidenses.

Para el legislador, la renuncia del fiscal estatal no es un hecho aislado, sino una admisión táctica de culpabilidad. “Vino la primera mentira por parte del fiscal... luego dicen que los agentes estaban pidiendo un ‘ride’ (aventón) y después vuelven a cambiar la versión”, señaló Mier, subrayando que estas inconsistencias solo refuerzan la sospecha de que el gobierno estatal operaba de forma directa con la CIA al margen de la Federación.

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La creación de una “Unidad Ilegal” y el choque con la Ley de Seguridad

Uno de los puntos más críticos señalados por el senador es la creación de la Unidad Especializada para investigar el caso en Chihuahua. Mier denunció que dicha instancia transgrede la ley, ya que al tratarse de delitos de carácter federal y de seguridad nacional, la competencia recae exclusivamente en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Esa unidad violenta el código penal. No la instruyó, la creó, porque dependen de ella”, afirmó Mier en referencia a la gobernadora, acusándola de generar una crisis institucional para evitar la fiscalización del Senado.

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El senador recordó que el Artículo 76 de la Constitución faculta al Senado para evaluar la política exterior y la seguridad nacional. Por ello, la ausencia de Campos no solo es un desplante, sino una violación sistemática a la Ley Nacional de Seguridad por parte de funcionarios que dependen directamente de la titular del Ejecutivo estatal.

Mediante sus canales oficiales, la gobernadora de Chihuahua emitió el mensaje y compartió la fotografía. Crédito: X - @MaruCampos_G
Mediante sus canales oficiales, la gobernadora de Chihuahua emitió el mensaje y compartió la fotografía. Crédito: X - @MaruCampos_G

Sin Comisión de Seguimiento: La ruta es la FGR

A pesar de la gravedad de los hechos, el senador Ignacio Mier descartó la creación de una comisión especial de seguimiento en el Senado. La razón es la siguiente: la coalición mayoritaria considera que el cauce debe ser estrictamente judicial. “Ya hay un reconocimiento de la culpabilidad... le corresponde a la Fiscalía General de la República darle cauce jurídico legal a este asunto", sentenció.

Respecto a la posibilidad de un juicio político contra Maru Campos, Mier pidió prudencia pero no cerró la puerta. Explicó que primero debe agotarse la investigación y judicializarse la carpeta. “Una vez que recaiga una sentencia firme, el Poder Legislativo podrá actuar", precisó, señalando que el Senado se ajustará a la ruta que determine la instancia judicial.

Diplomacia y extrañamientos internacionales

La crisis también ha alcanzado el nivel diplomático. Mier confirmó que la Presidenta de México ya envió un extrañamiento oficial al gobierno de los Estados Unidos debido a las declaraciones contradictorias del embajador, quien inicialmente afirmó que los fallecidos eran funcionarios de la embajada cuando en realidad eran agentes de la CIA sin acreditación.

Finalmente, el senador cuestionó la ética de la administración estatal al intentar responsabilizar a los agentes fallecidos —quienes ya no pueden defenderse— de la coordinación del operativo. “Es un asunto que debe reflexionarse con la mayor seriedad y responsabilidad pública en el Gobierno del Estado de Chihuahua“, concluyó, dejando claro que el Senado fijará una postura firme en el Pleno para defender la soberanía nacional.

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