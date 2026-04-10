Ataque contra miembros del Ejército deja cinco detenidos, vehículos y un lanzagranadas asegurado en Sinaloa

Los sujetos detenidos (SSP Sinaloa)

Cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo son detenidos por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y fuerzas estatales luego de un enfrentamiento en la comunidad Mesa de Palma del municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Como resultado, las autoridades incautaron armamento, municiones y vehículos, incluido un lanzagranadas, según registra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

El Grupo Interinstitucional realizó el aseguramiento de cinco armas largas, un lanzagranadas, veintiséis cargadores y mil 250 cartuchos. También aseguran dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, así como cinco chalecos balísticos y dos cascos.

El reporte destaca que los hechos sucedieron cuando personal militar realizaba tareas de reconocimiento en el lugar. los uniformados fueron agredidos por los civiles armados.

Las unidades aseguradas (SSP Sinaloa)

“Una vez controlada y asegurada la zona, se logró la detención de 5 presuntos delincuentes”, es parte de lo informado por las autoridades estatales.

Los elementos repelieron el ataque y controlaron la situación en la región, donde fue desplegado un operativo que incluyó la participación de fuerzas federales y estatales.

En las imágenes compartidas por la SSP puede verse a los ahora detenidos, así como los vehículos incautados.

Asimismo, las cinco personas, junto con el equipo y las armas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas las investigaciones correspondientes.

Detienen a tres personas que lanzaron ponchallantas a agentes en Culiacán

Cabe recordar que el pasado 7 de abril, agentes de seguridad detuvieron a tres personas en Culiacán, Sinaloa, después de una persecución.

Los sujetos capturados (SSP Sinaloa)

Las detenciones fueron realizadas por del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, quienes realizaban recorridos de seguridad en el camino al dique La Primavera cuando detectan una camioneta blanca a exceso de velocidad. Al aproximarse, los ocupantes arrojaron artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Lo anterior generó una persecución que resultó en la detención de tres presuntos delincuentes cuyos nombres no fueron compartidos por las autoerridaes.

Como resultado, los efectivos incautaron armas largas y chalecos. De manera especifica fueron asegurados:

1 fusil AR-15 A4, calibre 5.56 x 45 mm

1 fusil AR-15, multicalibre

1 fusil AK-47, calibre 7.62 x 39 mm

14 cargadores calibre 5.56 x 45 mm

Siete cargadores calibre 7.62 x 39 mm

420 cartuchos útiles 5.56 x 45 mm

210 cartuchos útiles 7.62 x 39 mm

Tres chalecos balísticos con placas

Una camioneta Ford Ranger, blanca, con reporte de robo

Mientras que el 5 de abril pasado cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva fueron asegurados tras un ataque a balazos en contra de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Escuinapa. En dicha ocasión los agentes hacían patrullajes de reconocimiento terrestre en inmediaciones de la cabecera municipal.