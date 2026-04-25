México

México suma 422 mil personas con empleo en un año: mercado laboral se mantiene sólido

La tasa de desempleo se ubicó en 2.4%, con una reducción frente al mes previo y manteniéndose en niveles bajos en comparación histórica

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Empleo en México
Empleo en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes a marzo de 2026, el mercado laboral en México mostró señales positivas.

La población con trabajo alcanzó los 60.2 millones de personas, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, lo que representó un incremento anual de 422 mil ocupados.

En cuanto al desempleo, la tasa se ubicó en 2.4%, con una reducción frente al mes previo y manteniéndose en niveles bajos en comparación histórica. Por su parte, el indicador de subocupación descendió a 6.7%, reflejando una mejoría mensual en la calidad de las oportunidades laborales disponibles.

Mientras que el sector servicios continuó siendo un motor importante para la generación de empleo. Durante el periodo analizado, este rubro reportó un aumento mensual de 240 mil personas ocupadas, con especial impulso en actividades como restaurantes, servicios profesionales y otros servicios.

Desde enero de 2019, se han generado 6.9 millones de puestos de trabajo en el país. Foto: (iStock)
Desde enero de 2019, se han generado 6.9 millones de puestos de trabajo en el país. Foto: (iStock)

La informalidad laboral se mantuvo sin cambios significativos, al situarse en 54.8%. A pesar de ello, el total de personas con trabajo permanece en niveles elevados, lo que confirma la consolidación de la recuperación laboral observada a lo largo del último año.

Avances en el empleo y su evolución reciente

Desde enero de 2019, se han generado 6.9 millones de puestos de trabajo en el país. De este total, el 58% corresponde al sector formal, lo que equivale a aproximadamente 4 millones. Estos resultados reflejan el dinamismo de la economía mexicana, así como su capacidad para sostener y ampliar las oportunidades laborales.

En conjunto, los indicadores muestran un panorama favorable para el empleo en México, con avances tanto en la cantidad de personas ocupadas como en la mejora de las condiciones laborales. Este comportamiento apunta a una pinórame sólido, que contribuye al bienestar de la población trabajadora y a la estabilidad del mercado laboral.

Aumenta desempleo en México

Durante marzo de 2026, la tasa de desempleo en el país alcanzó su nivel más alto desde 2023, impulsada por la pérdida de empleos en manufactura y construcción, así como por el menor dinamismo en servicios sociales y transporte, según el Inegi. Este repunte rompe con la tendencia previa y refleja un desafío laboral significativo.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó una población económicamente activa de 61.6 millones, 222 mil menos que en febrero. Además, la población ocupada cayó a 60.1 millones, lo que implicó la pérdida de 116 mil puestos en un mes.

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