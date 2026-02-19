México

Por qué ‘me inflamo de la nada’: alimentos que te podrían estar generando colitis, gastritis o hipolactasia sin saberlo

La sensación de inflamación en el abdomen puede aparecer de manera repentina y sin una causa aparente

Guardar

La sensación de inflamación en el abdomen puede aparecer de manera repentina y sin una causa aparente.

Expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), citados por UNAM Global, advierten que muchos alimentos cotidianos pueden provocar colitis, gastritis o hipolactasia incluso cuando no se identifican fácilmente como responsables.

Estos padecimientos suelen estar relacionados con la dieta diaria y, en ocasiones, el malestar se intensifica por la presencia de ingredientes “ocultos” o la acumulación de ciertos compuestos.

¿Qué es la colitis, la gastritis y la hipolactasia?

Colitis se define como la inflamación del colon o intestino grueso. Esta condición suele estar asociada a molestias abdominales, distensión, gases y alteraciones en el ritmo intestinal. Los síntomas pueden variar, pero la hinchazón y el dolor abdominal son los más frecuentes.

Gastritis es la irritación o inflamación de la mucosa gástrica, la capa que recubre el estómago. El malestar estomacal, la acidez, el ardor y las náuseas forman parte del cuadro clínico típico. Factores dietéticos y el consumo de sustancias irritantes como el alcohol y el tabaco pueden agravar el problema.

Hipolactasia, o intolerancia a la lactosa, consiste en la disminución o ausencia de la enzima lactasa, necesaria para digerir la lactosa, el azúcar de la leche. Esta deficiencia genera síntomas como distensión abdominal, dolor, gases y diarrea tras la ingesta de lácteos. La hipolactasia es común en adultos y puede pasar inadvertida debido al consumo de productos donde la lactosa está “escondida”.

¿Qué es la colitis, la
¿Qué es la colitis, la gastritis y la hipolactasia? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que pueden provocar inflamación intestinal

Algunos alimentos habituales en la dieta mexicana y latinoamericana favorecen la aparición de gases, distensión e incomodidad intestinal. De acuerdo con UNAM Global y la Facultad de Medicina de la UNAM, entre los principales generadores de colitis destacan:

  • Verduras crucíferas: brócoli, repollo, coliflor, coles de Bruselas.
  • Verduras crudas: lechuga, pepino, rábano.
  • Leguminosas: frijoles, lentejas, garbanzos, conocidos por aumentar la producción de gases.
  • Frutas: melón, sandía, manzana y pera.
  • Cebolla y ajo: principalmente cuando se consumen frescos.
  • Chile y picantes: irritan directamente el colon.
  • Bebidas gaseosas: refrescos y otras bebidas carbonatadas que contribuyen a la distensión.
  • Alimentos con grasas saturadas: frituras y comida rápida.

La colitis puede manifestarse con dolor abdominal, sensación de pesadez, gases, urgencia para evacuar y, en algunos casos, cambios en la frecuencia o consistencia de las heces.

Alimentos que irritan el estómago y desencadenan gastritis

Los especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM señalan que ciertos ingredientes estimulan la producción de ácido gástrico o dañan la mucosa del estómago. Los alimentos y sustancias relacionados con la gastritis incluyen:

  • Café y cafeína: estimulan la secreción ácida.
  • Alcohol y tabaco: agreden de forma directa la mucosa gástrica.
  • Condimentos y especias: pimienta, pimentón, ají molido.
  • Cítricos: naranja, limón, vinagre.
  • Tomate: especialmente en salsas por su alta acidez.
  • Embutidos y carnes grasas: salchichas, tocino, jamón.
  • Chocolate: relaja el esfínter y favorece el reflujo.
  • Productos ultraprocesados: comida chatarra o industrializada.

Los síntomas de gastritis comprenden dolor epigástrico, ardor, náuseas, vómito y sensación de llenura rápida. En algunos casos, la irritación puede derivar en complicaciones como úlceras si no se atiende.

Alimentos que irritan el estómago
Alimentos que irritan el estómago y desencadenan gastritis Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Alimentos que pueden causar o agravar la hipolactasia

La intolerancia a la lactosa se activa cuando la dieta incluye productos con lactosa, ya sea de manera evidente o “oculta”. Según expertos de la UNAM, los siguientes productos representan un riesgo para quienes presentan hipolactasia:

  • Leche y derivados lácteos: quesos frescos, crema, yogur (algunas personas pueden tolerar el yogur mejor que la leche líquida).
  • Productos procesados: pan de caja, galletas, cereales industriales, alimentos enlatados, congelados y empaquetados que emplean suero de leche o leche en polvo.
  • Embutidos: algunos utilizan lactosa como espesante.

Las personas con hipolactasia suelen experimentar dolor abdominal, distensión, gases y, en ocasiones, diarrea después de ingerir estos alimentos.

Cómo identificar y prevenir molestias digestivas

La UNAM recomienda observar la tolerancia individual ante los distintos alimentos, ya que la respuesta puede variar de una persona a otra. Entre las sugerencias para reducir el riesgo de inflamación, gastritis o hipolactasia, destacan:

  • Probar la tolerancia personal con cada alimento.
  • Preferir verduras cocidas y frutas sin cáscara.
  • Comer porciones pequeñas y frecuentes.
  • Evitar productos irritantes, como alcohol y tabaco.
  • Consultar a un profesional ante síntomas persistentes.

El uso de medicamentos como aspirina o ibuprofeno puede agravar la gastritis, razón por la cual la automedicación no es recomendable. Si los síntomas de inflamación, dolor o malestar digestivo continúan, la consulta con un médico o nutricionista se vuelve necesaria para determinar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

Alimentos que pueden causar o
Alimentos que pueden causar o agravar la hipolactasia

UNAM Global y la Facultad de Medicina de la UNAM enfatizan que el diagnóstico oportuno y la identificación de alimentos desencadenantes son fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes padecen estos trastornos digestivos.

Temas Relacionados

HipolactasiaColitisGastritismexico-noticiasInflamaciónintolerancia a la lactosa

Más Noticias

Cofepris alerta por venta ilegal de “tirzepatida” en México

Se detectó la venta en redes sociales de productos que no tienen registro sanitario

Cofepris alerta por venta ilegal

Naranjas cubiertas con chamoy: un antojo picosito rico en vitamina C

Aprovecha que esta fruta está en temporada y disfruta de un postre a la mexicana

Naranjas cubiertas con chamoy: un

Resultados Melate, Revancha y Revanchita 18 de febrero 2026: números ganadores del sorteo 4176

Aquí las combinaciones obtenidas en la tres jugadas, difundidas de manera oficial por Pronósticos; descubra si la suerte estuvo de su lado

Resultados Melate, Revancha y Revanchita

Feria del Pulque y la Barbacoa 2026: fechas, horarios, actividades y sede en CDMX

Te decimos todos los detalles para que vivas un buen momento fuera de la rutina

Feria del Pulque y la

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de febrero: cierre parcial en la autopista México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparecidos en México: por qué

Desaparecidos en México: por qué motivo los cárteles secuestrarían a mujeres, según exagente de la DEA

Exagente de la DEA señala a uno de los estados con mayor número de desapariciones por el CJNG

Sentencian a dos hombres por transportar más de 30 migrantes extranjeros en una camioneta en Oaxaca

Cae “El Mapache” en Mazatlán, operador del Cártel de Sinaloa que se escapó en el Culiacanazo

EEUU destaca decomiso de más de 4 mil armas de fuego que serían enviadas a México y utilizadas por cárteles

ENTRETENIMIENTO

Feria del Pulque y la

Feria del Pulque y la Barbacoa 2026: fechas, horarios, actividades y sede en CDMX

Así recordó Raquel Bigorra a Daniel Bisogno a un año de su fallecimiento

HUMStival 2026: lineup, precios de boletos y cómo asistir al festival

Graco Sendel reaparece con nuevo personaje en “El Renacer de la Luna” tras éxito en “Doménica Montero”

Poncho de Nigris enfurece contra los ‘therians’ y pide que dejen en paz a la sociedad: “Gente trastornada”

DEPORTES

Jasmine Paolini anuncia que participará

Jasmine Paolini anuncia que participará en el Mérida Open 2026

Celtic vs Stuttgart: cuándo y dónde ver a Julián Araújo en la Europa League

Luis García asegura que México no tendrá problemas con Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026: “Lo malos que son”

José Ramón Fernández revela cuál sería su alineación ideal para la Selección Mexicana en la inauguración del Mundial 2026

Rayados de Monterrey pierde a Anthony Martial , ¿qué le sucedió al jugador?