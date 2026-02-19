Por qué ‘me inflamo de la nada’: alimentos que te podrían estar generando colitis, gastritis o hipolactasia sin saberlo

La sensación de inflamación en el abdomen puede aparecer de manera repentina y sin una causa aparente.

Expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), citados por UNAM Global, advierten que muchos alimentos cotidianos pueden provocar colitis, gastritis o hipolactasia incluso cuando no se identifican fácilmente como responsables.

Estos padecimientos suelen estar relacionados con la dieta diaria y, en ocasiones, el malestar se intensifica por la presencia de ingredientes “ocultos” o la acumulación de ciertos compuestos.

¿Qué es la colitis, la gastritis y la hipolactasia?

Colitis se define como la inflamación del colon o intestino grueso. Esta condición suele estar asociada a molestias abdominales, distensión, gases y alteraciones en el ritmo intestinal. Los síntomas pueden variar, pero la hinchazón y el dolor abdominal son los más frecuentes.

Gastritis es la irritación o inflamación de la mucosa gástrica, la capa que recubre el estómago. El malestar estomacal, la acidez, el ardor y las náuseas forman parte del cuadro clínico típico. Factores dietéticos y el consumo de sustancias irritantes como el alcohol y el tabaco pueden agravar el problema.

Hipolactasia, o intolerancia a la lactosa, consiste en la disminución o ausencia de la enzima lactasa, necesaria para digerir la lactosa, el azúcar de la leche. Esta deficiencia genera síntomas como distensión abdominal, dolor, gases y diarrea tras la ingesta de lácteos. La hipolactasia es común en adultos y puede pasar inadvertida debido al consumo de productos donde la lactosa está “escondida”.

Alimentos que pueden provocar inflamación intestinal

Algunos alimentos habituales en la dieta mexicana y latinoamericana favorecen la aparición de gases, distensión e incomodidad intestinal. De acuerdo con UNAM Global y la Facultad de Medicina de la UNAM, entre los principales generadores de colitis destacan:

Verduras crucíferas : brócoli, repollo, coliflor, coles de Bruselas.

Verduras crudas : lechuga, pepino, rábano.

Leguminosas : frijoles, lentejas, garbanzos, conocidos por aumentar la producción de gases.

Frutas : melón, sandía, manzana y pera.

Cebolla y ajo : principalmente cuando se consumen frescos.

Chile y picantes : irritan directamente el colon.

Bebidas gaseosas : refrescos y otras bebidas carbonatadas que contribuyen a la distensión.

Alimentos con grasas saturadas: frituras y comida rápida.

La colitis puede manifestarse con dolor abdominal, sensación de pesadez, gases, urgencia para evacuar y, en algunos casos, cambios en la frecuencia o consistencia de las heces.

Alimentos que irritan el estómago y desencadenan gastritis

Los especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM señalan que ciertos ingredientes estimulan la producción de ácido gástrico o dañan la mucosa del estómago. Los alimentos y sustancias relacionados con la gastritis incluyen:

Café y cafeína : estimulan la secreción ácida.

Alcohol y tabaco : agreden de forma directa la mucosa gástrica.

Condimentos y especias : pimienta, pimentón, ají molido.

Cítricos : naranja, limón, vinagre.

Tomate : especialmente en salsas por su alta acidez.

Embutidos y carnes grasas : salchichas, tocino, jamón.

Chocolate : relaja el esfínter y favorece el reflujo.

Productos ultraprocesados: comida chatarra o industrializada.

Los síntomas de gastritis comprenden dolor epigástrico, ardor, náuseas, vómito y sensación de llenura rápida. En algunos casos, la irritación puede derivar en complicaciones como úlceras si no se atiende.

Alimentos que pueden causar o agravar la hipolactasia

La intolerancia a la lactosa se activa cuando la dieta incluye productos con lactosa, ya sea de manera evidente o “oculta”. Según expertos de la UNAM, los siguientes productos representan un riesgo para quienes presentan hipolactasia:

Leche y derivados lácteos : quesos frescos, crema, yogur (algunas personas pueden tolerar el yogur mejor que la leche líquida).

Productos procesados : pan de caja, galletas, cereales industriales, alimentos enlatados, congelados y empaquetados que emplean suero de leche o leche en polvo.

Embutidos: algunos utilizan lactosa como espesante.

Las personas con hipolactasia suelen experimentar dolor abdominal, distensión, gases y, en ocasiones, diarrea después de ingerir estos alimentos.

Cómo identificar y prevenir molestias digestivas

La UNAM recomienda observar la tolerancia individual ante los distintos alimentos, ya que la respuesta puede variar de una persona a otra. Entre las sugerencias para reducir el riesgo de inflamación, gastritis o hipolactasia, destacan:

Probar la tolerancia personal con cada alimento.

Preferir verduras cocidas y frutas sin cáscara.

Comer porciones pequeñas y frecuentes.

Evitar productos irritantes, como alcohol y tabaco.

Consultar a un profesional ante síntomas persistentes.

El uso de medicamentos como aspirina o ibuprofeno puede agravar la gastritis, razón por la cual la automedicación no es recomendable. Si los síntomas de inflamación, dolor o malestar digestivo continúan, la consulta con un médico o nutricionista se vuelve necesaria para determinar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

UNAM Global y la Facultad de Medicina de la UNAM enfatizan que el diagnóstico oportuno y la identificación de alimentos desencadenantes son fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes padecen estos trastornos digestivos.