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Cómo llegar a Buenavista CDMX en Metro y Metrobús para tomar el tren al AIFA

Buenavista se convierte en punto de encuentro para quienes viajan desde el norte, oriente o poniente de la ciudad

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Buenavista
CIUDAD DE MÉXICO, 26ABRIL2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la inauguración del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA. Con esta transporte los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles harán 60 minutos de la estación Buenavista y tendrá un costo de 45 pesos, aunque esta tarifa solo es promocional por la inauguración de operaciones. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

El pasado 26 de abril Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la inauguración del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA. Este nuevo transporte conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un recorrido de 60 minutos. El costo del viaje es de 45 pesos como tarifa promocional por el arranque de operaciones.

Para llegar a Buenavista en Ciudad de México usando Metro y Metrobús se requiere identificar el sistema más conveniente según el punto de partida. La estación Buenavista se localiza en la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y es un nodo de conexión con diversas rutas del transporte público capitalino. El trayecto inicia en cualquiera de las líneas que conectan con la Línea B del Metro o las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús.

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Inauguraron el nuevo Tren Suburbano - AIFA, las nuevas estaciones partirán desde Lechería y aplicarán tarifa promocional (Jefatura Gobierno CDMX)
Inauguraron el nuevo Tren Suburbano - AIFA, las nuevas estaciones partirán desde Lechería y aplicarán tarifa promocional (Jefatura Gobierno CDMX)

La Línea B del Metro conecta con puntos clave del norte y oriente

La Línea B del Metro recorre desde Buenavista hasta Ciudad Azteca. Para quienes parten de zonas como Ecatepec, San Lázaro o Oceanía, basta abordar un tren con dirección a Buenavista. Al salir de la estación, los usuarios encuentran accesos sobre Eje 1 Norte Mosqueta, Avenida Insurgentes Norte y la calle Jesús García. Las salidas permiten fácil conexión con otras rutas de transporte y facilitan el acceso a destinos como la Biblioteca Vasconcelos y el Tren Suburbano. Las estaciones cercanas a Buenavista en la Línea B incluyen Guerrero y Tlatelolco.

El Metrobús: tres líneas para llegar desde distintos puntos de la ciudad

La estación Buenavista del Metrobús es una de las más transitadas y conecta con las líneas 1, 3 y 4. Cada línea parte desde una plataforma distinta, por lo que identificar la entrada correcta es fundamental para ahorrar tiempo. La Línea 1 va de Indios Verdes a El Caminero, con paradas en Insurgentes. La Línea 3 cubre la ruta de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac y la Línea 4 conecta con San Lázaro, rutas norte y sur.

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Qué ha pasado en la Línea 3 del Metro CDMX y su remodelación (X/ @MetroCDMX)
Viajar a Buenavista desde cualquier alcaldía es posible gracias a la red de transporte público. Aquí te explicamos los trayectos más directos y los horarios recomendados. (X/ @MetroCDMX)

El horario del Metrobús inicia desde las 5:02 y termina después de las 23:00 según la línea y el día. Las caminatas entre plataformas pueden tomar de dos a cinco minutos, dependiendo del flujo de usuarios. Los puntos de referencia para ubicarse son la explanada del Tren Suburbano, la Biblioteca Vasconcelos y el biciestacionamiento.

Cómo trasbordar y moverse con facilidad en Buenavista

Quienes llegan a Buenavista deben identificar primero la línea y sentido de su ruta. Las plataformas del Metrobús se distribuyen entre Insurgentes, Mosqueta y Jesús García. Para trasbordar entre el Metro y el Metrobús, se recomienda usar los accesos directos que conectan ambas estaciones, señalizados dentro del complejo.

La CETRAM Buenavista ofrece correspondencia con RTP, autobuses y el Tren Suburbano hacia el Estado de México. En las inmediaciones hay servicios de Ecobici y estacionamiento con costo. Los horarios menos saturados van de 10:00 a 15:00 horas.

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