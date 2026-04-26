Galletas de avena: ¿una opción saludable o dañina?

Galletas de avena, comunes en las dietas de muchas personas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de avena ocupan un lugar destacado entre los productos de panadería considerados “más saludables” frente a otros dulces tradicionales.

Sin embargo, la percepción de que son completamente inocuas o benéficas puede resultar engañosa. El nivel de daño potencial asociado al consumo de galletas de avena depende de sus ingredientes, la frecuencia con que se incorporan en la dieta y el contexto nutricional general de la persona.

Ingredientes y valor nutricional de las galletas de avena

Conoce el valor nutricional de las galletas de avena (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es un cereal integral rico en fibra soluble, vitaminas del grupo B, minerales como hierro, magnesio y zinc, así como compuestos antioxidantes. Su consumo regular, dentro de una dieta equilibrada, contribuye al control de la glucosa, reduce el colesterol y promueve la salud digestiva. No obstante, las galletas de avena industriales suelen contener otros componentes en cantidades considerables: azúcar refinada, aceites vegetales o manteca, harinas blancas, jarabes y, en ocasiones, aditivos y conservantes.

El contenido elevado de azúcar representa el principal riesgo asociado a este tipo de productos. Muchas galletas de avena pueden aportar entre 6 y 10 gramos de azúcar por porción, superando fácilmente las recomendaciones diarias de la Organización Mundial de la Salud. Un consumo excesivo de azúcar procesada favorece la aparición de enfermedades como la diabetes tipo 2, caries dental y trastornos metabólicos.

Otro elemento a considerar es el tipo de grasas añadidas. Cuando se usan aceites vegetales parcialmente hidrogenados o manteca, aumenta la presencia de grasas trans y saturadas, relacionadas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Además, algunas versiones comerciales contienen harinas refinadas, lo que reduce su contenido de fibra y eleva el índice glucémico.

Impacto según el consumo y el perfil individual

El impacto negativo de las galletas de avena no es igual para todos. En adultos sanos, consumirlas ocasionalmente dentro de una dieta balanceada tiende a tener escasa repercusión. Sin embargo, en niños, personas con predisposición a la diabetes, problemas cardiovasculares o que buscan controlar su peso corporal, el consumo frecuente puede resultar contraproducente.

Las versiones caseras pueden ser una alternativa menos dañina si se utilizan ingredientes integrales y se reduce al mínimo el azúcar. Emplear frutas maduras o miel en pequeñas proporciones permite endulzar sin recurrir completamente al azúcar refinada. Aun en este caso, se debe moderar la cantidad ingerida y evitar el consumo diario.

Percepción y recomendaciones

La imagen saludable de las galletas de avena suele estar asociada más con las propiedades de la avena que con el producto final. La mayoría de las opciones comercializadas contiene una proporción considerable de ingredientes ultraprocesados. Por esta razón, no deben interpretarse como equivalentes a un plato de avena tradicional ni incorporarse de forma habitual en la alimentación.

El consumo de galletas de avena debe realizarse con moderación y bajo conciencia de su aporte calórico, de azúcares y grasas. Interpretarlas solo como una opción eventual dentro de una dieta variada minimiza el riesgo de efectos dañinos sobre la salud, especialmente cuando se priorizan versiones elaboradas en casa y con ingredientes de mejor calidad.