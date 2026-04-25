Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Yolanda Andrade hace un llamado a Claudia Sheinbaum para que se actúe ante la creciente ola de violencia que azota el estado de Sinaloa. (Claudia Sheinbaum, Facebook / Yolanda Andrade, Instagram)

En medio de una crisis de salud derivada de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la conductora Yolanda Andrade lanzó un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir acciones frente a la crisis de desapariciones y la violencia en el país.

El mensaje, difundido en su cuenta de Instagram, se viralizó por el tono crítico y la contundencia de sus reclamos.

La conductora Yolanda Andrade hizo un enérgico llamado a al gobierno federal y estatal, ante la violencia en Sinaloa Crédito: Yolanda Andrade, Instagram

Yolanda Andrade cuestiona: “¿Dónde está el gobierno?"

“Hoy me desperté muy estremecida porque en mi país hay mucha tristeza, hay mucho dolor y hay algo a lo que estamos acostumbrándonos a que suceda: a que la gente desaparezca, a que los jóvenes desaparezcan”, expresó la presentadora al inicio del video.

En su declaración, Andrade cuestionó la respuesta institucional ante estos hechos.

“¿Dónde está, dónde está la justicia? ¿Dónde está el Gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia?”.

También aludió al impacto en las familias de víctimas: “¿No piensan en el corazón de esas madres desesperadas que se angustian y dicen: ‘A ver si mi hijo llega a la casa?”

Yolanda Andrade informó públicamente que fue diagnosticada con ELA a finales de 2024. (@yolandamaor, Instagram)

Un llamado directo a la presidenta Sheinbaum

La conductora dirigió un mensaje específico a la titular del Ejecutivo federal: “Señora presidenta Claudia Sheinbaum, mucho gusto, me presento. Yo como ciudadana mexicana amo a mi país”. A continuación, elevó el tono de su exigencia.

“Señora, póngase los pantalones. ¡Póngase los pantalones, Claudia! Sí, como mujer, porque somos más chingo*** que esos cabr****. Saque la garra”.

Señalamientos a Rubén Rocha Moya

El reclamo también incluyó una petición concreta al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Andrade solicitó que se retome un caso específico: “Le pido por favor, por favor, que se reabra el caso de los tres desaparecidos de Las Quintas, donde tiene que ver mi medio hermano Rommel Andrade”.

La presentadora insistió en que no puede guardar silencio: “No puede mi corazón quedarse callado. Yo no puedo ser cómplice de gente tan mala”. Además, envió un mensaje de apoyo a las familias que buscan a sus desaparecidos: “Hay muchas madres que están sufriendo y las bendigo”.

Tensiones entre México y la ONU por crisis de desapariciones

El pronunciamiento ocurre en un contexto de presión internacional. Durante la visita a México de Volker Türk, el Gobierno federal prevé exponer las acciones implementadas ante la crisis.

La presidenta Claudia Sheinbaum en reuniones de trabajo con representantes de la ONU.

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó evaluar la situación bajo el artículo 34 de la convención internacional, mecanismo que permite escalar el tema ante la Asamblea General de la ONU si existen indicios de prácticas generalizadas o sistemáticas.

En su mensaje, Andrade también alertó sobre la normalización de la violencia: “¿Por qué? Porque ya nos estamos acostumbrando. No, no”.

Cerró con un llamado a la sociedad: “Vamos a unirnos, México. Podemos. No vamos a ser la generación de la vergüenza”.

Un llamado en medio de una batalla contra la ELA

Yolanda Andrade ha informado que enfrenta esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un padecimiento que afecta el sistema neuromuscular. Pese a su estado de salud, reiteró su postura pública y su intención de seguir activa en el debate social.

En redes sociales, su crítica frontal la posicionó al centro de la conversación digital. Figuras públicas y sus seguidores celebraron la valentía y honestidad de su mensaje.