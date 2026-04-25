México

Gabinete de Seguridad confirma que agentes de la CIA fallecidos en Chihuahua no contaban con permiso para operar en México

De acuerdo a las investigaciones del gobierno mexicano, uno de los agentes ingresó en calidad de visitante y el otro con un pasaporte diplomático

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Claudia Sheinbaum exige aclarar la presencia de agentes extranjeros tras el operativo que no fue autorizado por el protocolo bilateral. | (Crédito: Jesus Avilés/Infoba México)
Claudia Sheinbaum exige aclarar la presencia de agentes extranjeros tras el operativo que no fue autorizado por el protocolo bilateral. | (Crédito: Jesus Avilés/Infoba México)

Los dos agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua no contaban con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional, confirmó esta mañana el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo a las investigaciones en los registros migratorios, el Gobierno de México dio a conocer que de los dos agentes que estaban en territorio mexicano, uno ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro ingresó con un pasaporte diplomático, sin embargo, tampoco contaba con ninguna autorización.

A través de un comunicado, las autoridades mexicanas lamentaron los hechos y expresaron sus condolencias a las familias de las cuatro personas fallecidas durante un accidente en Chihuahua el pasado 19 de abril.

El Gabinete de Seguridad, conformado por la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dieron a conocer los avances de las investigaciones del caso.

Reafirmaron que no te tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional.

Asimismo, las autoridades mexicanas sostuvieron su postura: la legislación no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional, por lo que es necesario emprender una estrecha colaboración con autoridades de Estados Unidos para llegar a una respuesta y un acuerdo.

“La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional”, se lee en el comunicado emitido por las autoridades mexicanas.

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