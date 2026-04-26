Poncho de Nigris envía mensaje de apoyo a Karely Ruiz previo a su pelea en Supernova Génesis

El influencer Poncho de Nigris expresó su apoyo a Karely Ruiz previo a Supernova Génesis. (RS)

La pelea entre Karely Ruiz y Kim Shantal programada para este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México se convirtió en el centro de la polémica tras el mensaje que Poncho de Nigris publicó en X, donde apoyó a la creadora de contenido pese a los desacuerdos previos por su ingreso a Supernova Génesis tras la salida de Lupita Villalobos.

El conflicto incluyó acusaciones sobre la violación de una cláusula de exclusividad y el futuro de los contratos entre promotoras. El exhabitante de La Casa de los Famosos México declaró que existía una restricción de seis meses para las figuras de Ring Royale, pero optó por no aplicar sanciones económicas.

Cabe recordar que Karely Ruiz fue anunciada como suplente tras la baja médica de Lupita Villalobos, lo que desencadenó una serie de mensajes públicos y la intervención directa de Poncho De Nigris, quien sostuvo que la negociación con los organizadores de Supernova ocurrió sin consulta previa a la estructura legal de Ring Royale.

La pelea entre Karely Ruiz y Kim Shantal en la Arena Ciudad de México genera expectativa y polémica en el boxeo de entretenimiento. (X/ @NetflixLAT)

Poncho de Nigris expresó respaldo público y cuestionó la negociación

En la víspera del evento, Poncho de Nigris publicó en X: “Vamos Karely gran representante de RR y de Monterrey, la familia te deseamos que te vaya bien en tu pelea y que demuestres que en RR hay nivel y tú eres una gran representante, el equipo de Ring Royale te desea lo mejor y que se venga ese cinto a Mty”.

El mensaje, acompañado de comentarios sobre el nivel competitivo de Karely Ruiz, buscó cerrar filas a pesar de que días antes el integrante de “Solo para mujeres” había cuestionado la manera en que se concretó la participación de la influencer.

El empresario regiomontano, quien es socio fundador de Ring Royale, aseguró que su vínculo con la promotora lo obligaba a velar por los acuerdos contractuales. Además, señaló que la inclusión de la influencer en Supernova se definió “a escondidas” y acusó al evento rival de ofrecer incentivos económicos para atraer boxeadoras.

Poncho de Nigris publicó un mensaje de apoyo en X para Karely en la víspera de su pelea, deseándole éxito y que traiga el cinto a Monterrey representando a Ring Royale. (RS)

Karely Ruiz resolvió el contrato sin intermediación y enfrentará un reto deportivo

Por su parte, Karely Ruiz minimizó la influencia de Poncho de Nigris en la resolución del conflicto contractual. En sus declaraciones, sostuvo que la negociación se resolvió directamente con los responsables de Ring Royale.

Por su parte, la creadora de contenido para adultos comentó: “No soy esclava de nadie” y remarcó que la inclusión en la función se dio tras aclarar los acuerdos legales.

Pese a todo, Karely Ruiz, originaria de Monterrey y con 25 años, enfrentará a Kim Shantal luego de una preparación limitada por la premura del cambio. La influencer reconoció que el tiempo previo al combate fue corto y representa un reto.

Poncho de Nigris respalda públicamente a Karely Ruiz pese a desacuerdos previos por su ingreso a Supernova Génesis. (Netflix / Ring Royale)

La función de Supernova Génesis marcará un cruce entre espectáculo y negocio digital

La transmisión de Supernova Génesis desde la Arena Ciudad de México reunirá a miles de seguidores en la plataforma digital y abrirá un nuevo episodio en la disputa por las figuras del boxeo de entretenimiento.

Las declaraciones cruzadas entre Poncho de Nigris y Karely Ruiz confirmaron que la pelea trasciende el cuadrilátero y anticipan futuras negociaciones marcadas por estrictos controles contractuales y competencia entre promotoras.