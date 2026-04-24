Sheinbaum pide extradición de contralmirante mexicano detenido en Argentina, habría ingresado con un pasaporte falso

Ante la captura en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, perseguido por las autoridades mexicanas bajo cargos de “delincuencia organizada” y señalado como líder de una red de contrabando de hidrocarburos, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que solicitará formalmente su extradición, si no prospera previamente la vía de la deportación.

Durante la conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo detalló que la petición de extradición se fundamenta en la gravedad de las acusaciones contra el marino, quien cuenta con orden de aprehensión por delincuencia organizada y notificación roja de Interpol. “Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para ver si puede haber una deportación porque él entra con un pasaporte falso”, expresó la mandataria.

La funcionaria también explicó que, en caso de que Argentina no autorice la deportación, el gobierno mexicano está preparado para iniciar el proceso de extradición. “En caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición”, afirmó Sheinbaum ante la prensa.

El contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna es escoltado por agentes de la PFA e Interpol en Argentina, en un caso relacionado con el tráfico de hidrocarburos y el buque Challenge Procyon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contralmirante Farías Laguna fue detenido en territorio argentino con documentación falsa, según confirmaron tanto la Secretaría de Seguridad de México como la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva. Esta última subrayó: “Argentina no es refugio de criminales”, dejando claro el compromiso del país sudamericano con la cooperación internacional.

La investigación que derivó en la captura comenzó tras el hallazgo, en la aduana de Tampico, de un buque con combustible que ingresó al país sin los permisos correspondientes y bajo una declaración falsa sobre el producto transportado. Las autoridades detectaron que se trataba de diésel introducido de contrabando para evitar el pago de impuestos.

A raíz de este hallazgo, el gobierno implementó nuevas medidas de control y vigilancia sobre el ingreso de combustibles, además de fortalecer la trazabilidad del hidrocarburo importado. “A partir de ahí se piden órdenes de aprehensión que señala la investigación, y había algunas personas de la Secretaría de Marina que estaban involucradas en este caso”, relató un Sheinbaum durante la conferencia.

La detención de Farías Laguna representa un avance en la lucha contra las redes de contrabando que operan en el sector energético mexicano, y pone a prueba la eficacia de los mecanismos de cooperación internacional en materia de justicia.

En los próximos días, se espera que las autoridades argentinas y mexicanas definan el mecanismo por el cual el contralmirante será trasladado a México, donde enfrentará los cargos en su contra por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.