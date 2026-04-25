Capturan a integrante de “Los Chuecos” en Chimalhuacán, banda dedicada a robo de autos, extorsión y narcomenudeo

Jesús Rafael "N" fue detemnido e identificado como un integrante del grupo delictivo Los "Chuecos" dedicado a robo de autos en Chimalhuacán Foto: Fiscalía Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecuta una orden de aprehensión contra Jesús Rafael “N” por la probable participación en el delito de robo de vehículo con violencia en el municipio de Chimalhuacán el pasado 9 de abril. Elementos de la dependencia aseguran a Jesús Rafael “N” tras identificarlo como uno de los posibles responsables de interceptar, amenazar con arma de fuego y despojar de su automóvil a una persona en calles del mencionado municipio.

De acuerdo con la propia Fiscalía mexiquense, Jesús Rafael “N” está vinculado a “Los Chuecos”, un grupo delictivo dedicado al robo de autos y que, según las investigaciones, opera principalmente en Chimalhuacán y Chicoloapan. Tras obtener la orden judicial correspondiente, agentes ingresan al detenido al Centro de Prevención y Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde queda a disposición del órgano judicial que definirá su situación jurídica.

La actuación de la autoridad inicia cuando el Ministerio Público abre carpeta de investigación para determinar la presunta responsabilidad del individuo en el robo violento de vehículos. En el expediente se identifican detalles relevantes: la agresión ocurre cuando la víctima se desplaza a bordo de su coche y es interceptada por Jesús Rafael “N”, acompañado de un sujeto aún no identificado. Ambos la amenazan, logran apoderarse del auto y se dan a la fuga.

El proceso judicial señala que hasta que haya sentencia condenatoria, Jesús Rafael “N” debe considerarse inocente. No obstante, la legislación establece que de confirmarse su participación en este tipo de delitos, la pena podría alcanzar hasta 39 años de prisión por cada hecho.

Las autoridades están en alerta ante la cantidad de accidentes en moto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Chimalhuacán y Chicoloapan presentan antecedentes de este tipo de ilícitos debido a la presencia de bandas organizadas. El caso refuerza la postura de las autoridades estatales respecto a la gravedad del robo de autos, delito que afecta de manera cotidiana a la ciudadanía y encabeza las denuncias en la región oriente del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México invita a la población a denunciar hechos similares por medio del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número 800 7028770 o la aplicación FGJEdomex para dispositivos iOS y Android, disponible de manera gratuita, herramientas diseñadas para mantener bajo vigilancia los delitos en la entidad e impulsar la cultura de la denuncia.

El caso de Jesús Rafael “N” se agrega a la lista de carpetas de investigación iniciadas en la zona oriente de la entidad, donde fuerzas estatales y ministeriales ejecutan operativos para identificar y detener a integrantes de bandas como “Los Chuecos”, responsables del incremento en el robo de vehículos con violencia.

El proceso penal se encuentra en etapa inicial. Autoridades del Estado de México reiteran que la investigación continúa y que cualquier persona que pueda aportar pruebas o información útil puede comunicarse directamente con la Fiscalía mexiquense a través de los canales oficiales ya mencionados.

Hasta el momento, el cómplice de Jesús Rafael “N” sigue sin ser identificado ni detenido, motivo por el cual las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para lograr su localización y proceder conforme a derecho.

El Centro de Prevención y Reinserción Social de Nezahualcóyotl resguarda actualmente a Jesús Rafael “N”, quien queda bajo custodia hasta que se defina la sentencia correspondiente por robo de vehículo con violencia.

• Jesús Rafael “N” es detenido en Chimalhuacán por probable robo de vehículo con violencia; podría recibir hasta 39 años de prisión por cada delito.• El detenido es relacionado con el grupo “Los Chuecos”, dedicado al robo de autos en Chimalhuacán y Chicoloapan, según la Fiscalía mexiquense.• Ciudadanía puede denunciar delitos de este tipo al correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, al número 800 7028770 o mediante la app FGJEdomex.

En septiembre de 2024 capturaron a otros dos de “Los Chuecos”

Dos nintegrantes de la banda Los Chuecos fueron detenidos en el Estado de México en septiembre de 2024 Foto: Fiscalía Edomex

Dos integrantes de una banda llamada ‘Los Chuecos’, dedicados a la extorsión y robo, entre otros delitos, el 27 de septiembre de 2024.

Dos presuntos integrantes de una banda autodenomina como “Los Chuecos” dedicados a la extorsión, despojo, narcomenudeo y homicidio, fueron detenidos por elementos de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, en la colonia Ciudad Cuauhtémoc con posesión de diversos envoltorios de hierba similar a la mariguana.

César de Jesús García Pacheco, director de la policía de Ecatepec, informó que derivado de trabajos de inteligencia realizados por agentes municipales, los hombres detenidos sobre la avenida Cuauhtémoc de dicha comunidad, están relacionados con la banda de “Los Chuecos”, que opera en la región de Santa María Chiconautla y Ciudad Cuauhtémoc.

Indicó que ambos sujetos, al notar la presencia de las autoridades que realizaban patrullajes en la zona, adoptaron una actitud sospechosa lo que llamó la atención de los uniformados, motivo por el que al realizarles una inspección constataron que portaban nueve envoltorio de plástico que contenían la presunta mariguana

Denuncias contra ‘Los Chuecos’ en Ecatepec

Detalló que de acuerdo con las pesquisas, los sospechosos cuentan con diversas denuncias a través de grupos de redes sociales locales, en las que vecinos señalan que forman parte de “Los Chuecos”; además de que operan a mano armada, en grupos y a bordo de dos motocicletas que utilizan para cometer sus fechorías.

García Pacheco confirmó que los detenidos, identificados como Brandon Yahir N y Cristian Daniel N, fueron traslados a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se inició una carpeta de investigación en su contra por su presunta participación en delitos contra la salud.

¿Cómo denunciar extorsión en Edomex?

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