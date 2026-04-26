La Cineteca Nacional rememora los 20 años de “Una película de huevos” y desata reacciones

El filme, que se estrenó en 2006, marcó un antes y un después en la industria de la animación en México. (Cineteca Nacional/ Una película de huevos)

La Cineteca Nacional celebró el vigésimo aniversario de “Una película de huevos”, la irreverente animación mexicana dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, y compartió en X algunos fotogramas preservados en su acervo.

El recinto cultural destacó: “¿Sabías que… UNA PELíCULA DE HUEVOS, de Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, fue estrenada hace 20 años?”

Reacciones de los usuarios: humor, nostalgia y peticiones

El anuncio fue recibido con humor por los usuarios en X, quienes respondieron de manera entusiasta y con referencias directas a la propia película.

Entre los comentarios, algunos destacaron frases icónicas como “Bienvenido, Cabo Socorro” y bromas como “3 días? Eres un escuincle, por eso no sabes nada. 3 días, 3 días...”.

Otros manifestaron su deseo de ver la cinta en pantalla grande, con mensajes como “Proyéctenla” o “PROYéCTENLA PLEEEEK”.

La publicación también generó expresiones de culto (“De culto 🚬🚬🚬”), elogios (“Una JOYA 🫶🏻”), respuestas irónicas (“Lea debería dar vergüenza enseñar eso”) y reacciones de indiferencia (“No gracias”).

La variedad de respuestas reflejó el lugar que ocupa la película en la memoria colectiva y su vigencia como fenómeno cultural.

La saga de Huevocartoon continuó con varias secuelas y consolidó a los hermanos Riva Palacio como referentes de la animación mexicana.

La película y su legado en la animación mexicana

Su tono irreverente, humor ácido y referencias a la cultura local la posicionaron rápidamente como una de las cintas animadas más vistas del país y logró una recaudación de más de 142,3 millones de pesos en taquilla nacional. Foto: (Archivo Una película de huevos)

El filme, que se estrenó en 2006, marcó un antes y un después en la industria de la animación en México. “Una película de huevos”, producida por Huevocartoon Producciones, narra las aventuras de Toto, un huevo que sueña con convertirse en pollo, junto a personajes como Willy y Bibi.

Su tono irreverente, humor ácido y referencias a la cultura local la posicionaron rápidamente como una de las cintas animadas más vistas del país y logró una recaudación de más de 142,3 millones de pesos en taquilla nacional.

La producción unió animación tradicional y tecnología digital, y recibió reconocimiento tanto por su estilo visual como por su capacidad de conectar con audiencias de todas las edades, aunque no estuvo exenta de polémica por su humor dirigido principalmente a adolescentes y adultos.

Preservación y presencia en la Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional conmemora el 20 aniversario de 'Una Película de Huevos' compartiendo fotogramas de su copia conservada en el acervo. (Cineteca Nacional/ captura de pantalla X)

A dos décadas de su estreno, la Cineteca Nacional mostró imágenes de la copia custodiada en sus bóvedas. La Cineteca juega un papel fundamental en la protección del patrimonio fílmico del país.

Secuelas y recepción crítica

El éxito de “Una película de huevos” dio origen a una de las sagas animadas más reconocidas de México, compuesta por cinco películas: Otra película de huevos y un pollo (2009), Un gallo con muchos huevos (2015), Un rescate de huevitos (2021) y Huevitos congelados (2022). La franquicia siguió la vida de Toto y sus amigos, y utilizó tanto animación tradicional como CGI en sus entregas más recientes.

La recepción crítica de la cinta original fue positiva, con elogios a su frescura, humor y capacidad de entretener a diferentes públicos. Ganó el Premio Ariel a Mejor largometraje de animación en 2007 y se consolidó como uno de los mayores éxitos de taquilla en una película animada local. Las secuelas mantuvieron una buena aceptación, tanto en público como en recaudación.