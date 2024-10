Cuál es el efecto de comer avena todos los días en los riñones: esto dice la ciencia

La avena es muy rica en nutrientes como magnesio, potasio, folato y vitamina B6 - crédito Gettyimages

Cada vez es más frecuente incluir avena en los menús, ya sea durante el desayuno o la comida, mezclada con leche como bebida, en batidos, para hacer pancakes, en forma de porridge, o añadida a purés o ensaladas.

Sin embargo, muchas personas no conocen sus beneficios para la salud en general, si se consume con moderación. Este cereal contiene una interesante cantidad de proteínas, fibra y varios micronutrientes (vitaminas y minerales).

De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), uno de los beneficios de este cereal es su alto contenido de fibra soluble, que ayuda a mejorar la digestión y a controlar los niveles de glucosa en la sangre, siendo útil para personas con diabetes.

Además, la avena es muy rica en nutrientes como magnesio, potasio, folato y vitamina B6, que desempeñan un papel importante en la salud del corazón, ayudando a regular el ritmo cardíaco, favoreciendo la función muscular y nerviosa, y mejorando en general la salud cardiovascular.

Por otra parte, las personas con enfermedades renales avanzadas suelen necesitar dietas bajas en potasio, ya que un exceso de este mineral puede ocasionar problemas graves, como arritmias cardíacas. Por consiguiente, aunque la avena es generalmente saludable para personas con riñones sanos, su consumo debe ser controlado en aquellas con insuficiencia renal y siempre bajo la recomendación de un profesional de la salud.

La avena es una excelente fuente de proteínas vegetales - crédito VisualesIA

Además, la avena es una excelente fuente de proteínas vegetales. Las personas con problemas renales también deben limitar su consumo de proteínas, ya que un exceso puede aumentar la carga de trabajo de los riñones.

Para las personas que tienen buena salud, este alimento no solo es beneficioso para el corazón, sino que también puede ayudar a prevenir enfermedades que, a largo plazo, podrían dañar los riñones, como la hipertensión o la diabetes. Mantener una dieta rica en alimentos naturales y bajos en sodio, como la avena consumida con moderación puede ser una buena estrategia para mantener la función renal a lo largo del tiempo.

Otros beneficios de la avena para la salud

Previene la diabetes

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indican que debido a que la fibra no se digiere ni se absorbe, no provoca un aumento repentino de azúcar en sangre. Esto es algo que sí hacen otro tipo de carbohidratos.

Además, señalan que la ingesta de avena afecta de forma positiva los niveles de glucosa y lípidos en sangre en pacientes con diabetes tipo 2.

Mejorar problemas digestivos e intestinales

Estos beneficios destacados de la avena para el organismo están relacionados, de nuevo, con la presencia de fibra. En este cereal destacan tanto la del tipo soluble como la insoluble, aunque la primera es más abundante.

La fibra contribuye al movimiento del bolo fecal a través del intestino. Además, aumenta el volumen de las heces. Por ambos motivos, es un alimento de ayuda para aliviar el dolor de estómago y el estreñimiento.

Es un alimento de ayuda para aliviar el dolor de estómago y el estreñimiento - crédito visualesIA

Aumenta la saciedad

Una de las propiedades que tiene la fibra soluble es la de incrementar la viscosidad del contenido intestinal. Este efecto permite una sensación temprana de saciedad y una mayor plenitud después de comer.

Por esta razón, la avena es un alimento que puede ayudar a reducir la ingesta calórica total a lo largo del día y facilitar la adherencia a las dietas con un aporte energético más bajo, según una publicación de la revista Journal of the American College of Nutrition.

Protege la salud cardiovascular

Son distintas las propiedades de la avena que la convierten en un alimento cardiosaludable. La Asociación Americana del Corazón indica que entre los principales efectos se encuentran su capacidad para controlar el peso corporal y reducir los niveles de colesterol en la sangre.

Además, contiene otros fitoquímicos con capacidad antioxidante y antiinflamatoria que también aportan un beneficio para el sistema cardiovascular. También es un alimento positivo en la dieta de las personas que ya han sufrido una patología y una intervención coronaria.