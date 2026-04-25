México

Marina asegura dron industrial, armas y desmantela narcocampamentos tras operativos en Sinaloa

Los trabajos de la Armada de México fueron realizados en el municipio de Escuinapa

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El dispositivo asegurado es utilizado fuera de la delincuencia organizada para labores agrícolas. Crédito: Marina
El dispositivo asegurado es utilizado fuera de la delincuencia organizada para labores agrícolas. Crédito: Marina

La Secretaría de Marina aseguró un dron industrial, armas y equipo táctico tras operativos en Escuinapa, Sinaloa, donde también fueron desmantelados cinco campamentos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada.

El personal naval participó en patrullajes terrestres y aéreos para dar seguridad en diligencias ministeriales, según informó la dependencia a través de un comunicado.

Los elementos navales inhabilitaron en el lugar los campamentos, una camioneta con blindaje artesanal y dos artefactos explosivos improvisados.

El dron industrial y otros objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de carpetas de investigación.

Tres operativos y los resultados

En un primer operativo, el personal naval aseguró un arma larga, nueve cargadores, aproximadamente 180 cartuchos útiles, un chaleco táctico y dos placas balísticas en inmediaciones del poblado de Loma Grande, municipio de Escuinapa.

Objetos asegurados en el primer operativo. Crédito: Marina
Objetos asegurados en el primer operativo. Crédito: Marina

En un segundo evento en el mismo municipio, elementos de la Armada de México detuvieron a cinco personas. Durante la detención, se aseguró un arma corta, dos cargadores, 370 cartuchos útiles, veintiún chalecos tácticos y una fornitura.

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Durante el tercer operativo, el personal naval patrulló por aire y tierra en el mismo municipio, localizando y desmantelando cinco campamentos supuestamente empleados por grupos criminales. En el sitio aseguraron una camioneta con blindaje artesanal, dos artefactos explosivos improvisados y un dron industrial. Los objetos inhabilitados y el dron quedaron bajo resguardo de la FGR para su investigación.

Dron DJI, habitual en el campo mexicano, fue adaptado por grupos criminales en Sinaloa

El dron industrial asegurado por la Secretaría de Marina en Escuinapa corresponde a un modelo de la marca DJI, empresa líder en tecnología de drones civiles y agrícolas.

Estos equipos, diseñados para actividades como la pulverización y el monitoreo de cultivos, son habituales en campos de maíz, caña y aguacate en México.

De acuerdo con datos de DJI Agriculture, sus drones pueden cubrir hasta 16 hectáreas por hora y reducir el uso de agua hasta en un 90% en comparación con métodos tradicionales. Según la compañía, más del 10% de las superficies agrícolas mexicanas ya emplean drones DJI para fumigación y análisis de campo.

En Sinaloa y otras regiones del país, autoridades han detectado que grupos delictivos modifican este tipo de drones para actividades ilícitas, como vigilancia de rutas, traslado de cargamentos o lanzamiento de artefactos explosivos.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la Marina, el dron asegurado presentaba una base de metal adaptada, lo que sugiere un uso distinto al agrícola y posible vinculación con operaciones de la delincuencia organizada.

El equipo, junto con los artefactos explosivos y demás objetos asegurados, fue entregado a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

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