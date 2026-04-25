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Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Sigue el minuto a minuto de la jornada 17 en el Estadio Hidalgo donde ambos equipos se juegan además el pase directo a la Concachampions

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Pumas y Pachuca ocupan la segunda y tercera poción de la tabla, respectivamente. A unos cuantos puntos del líder, Chivas, el partido promete grandes emociones y un duelo de instancias finales adelanto. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
Pumas y Pachuca ocupan la segunda y tercera poción de la tabla, respectivamente. A unos cuantos puntos del líder, Chivas, el partido promete grandes emociones y un duelo de instancias finales adelanto. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
22:03 hsHoy

Además de los primeros dos puestos de la tabla general, Tuzos y felinos disputan hoy el pase a la Concachampions 2027:

Esto es lo que necesitan Pumas y Pachuca para clasificar a la siguiente Concachampions

Auriazules y Tuzos disputarán el subliderato de la Liga MX, en un duelo que además suma presión por el boleto internacional

La Jornada 17 anticipa un duelo intenso que definirá pases y posiciones de liderato para ambas escuadras. (Fotos: REUTERS/ Eloisa Sanchez)
La Jornada 17 anticipa un duelo intenso que definirá pases y posiciones de liderato para ambas escuadras. (Fotos: REUTERS/ Eloisa Sanchez)

La Jornada 17 del Clausura 2026 se ha convertido en una auténtica final adelantada para Pumas y Pachuca. Ambos equipos llegan con la mira puesta en el subliderato de la tabla y en el último boleto mexicano a la Concacaf Champions Cup 2027, separados apenas por un punto en la tabla anual.

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21:53 hsHoy

Efraín Juárez habla del buen momento de los auriazules en el torneo:

Efraín Juárez revela la clave del triunfo de Pumas sobre Juárez FC: “Mi equipo ya se sentía mejor”

El técnico universitario analizó el complicado inicio del partido, pero destacó la respuesta de su equipo

(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)
(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)

Los Pumas de la UNAM protagonizaron una noche vibrante al imponerse 4-2 a los Bravos de Juárez, en un encuentro marcado por la reacción felina tras un complicado inicio. El conjunto universitario logró revertir una desventaja de dos goles en contra, mostrando carácter y contundencia en la segunda mitad del partido.

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21:40 hsHoy

Durante el encuentro contra Juárez, Pumas sufrió una baja particularmente sensible de cara al inicio de la Liguilla:

Pumas confirma dura baja de cara a la Liguilla del Clausura 2026

El club Universidad hizo oficial la lesión de su mediocampista y reveló el tiempo que Alan Medina estará lejos de las canchas

Alan Medina se fracturó en el Pumas vs Juárez (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Alan Medina se fracturó en el Pumas vs Juárez (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Es oficial, Pumas perdió a uno de sus elementos más importantes de la ofensiva de cara a la Liguilla del Clausura 2026, durante el partido ante Juárez —correspondiente a la Jornada 16— Alan Medina salió de cambio tras una fuerte entrada cuando recién se reanudaron las actividades en el segundo tiempo.

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21:32 hsHoy

A mitad de semana, en la Jornada 16 del Clausura 2026, Los Pumas se midieron a Bravos de Juárez en el Olímpico Universitario. Tras un duelo intenso y bajas importantes, los felinos remontaron el marcador para afianzar su lugar en la parte alta de la tabla:

Pumas remonta con un 4-2 a Juárez y se afianza el subliderato del Clausura 2026

Con una destacada actuación del “Memote” Martínez y Robert Morales, los universitarios lograron sobreponerse y superar a los fronterizos en el Olímpico Universitario

Pese a la sensible baja de Alan Medina, el Club Universidad Nacional festeja su momentáneo segundo lugar en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez
Pese a la sensible baja de Alan Medina, el Club Universidad Nacional festeja su momentáneo segundo lugar en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

La noche en Ciudad Universitaria dejó una muestra de carácter y recursos por parte de Pumas, que logró remontar para vencer 4-2 a FC Juárez en la Jornada 16 del Clausura 2026.

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21:16 hsHoy

El Estadio Hidalgo recibe este sábado uno de los partidos más esperados del Clausura 2026Pachuca y Pumas se enfrentan en la Jornada 17 con la mira puesta en la parte alta de la tabla.

El duelo va más allá de los puntos: ambos clubes buscan asegurar el boleto directo a la Concacaf Champions Cup 2027 y cerrar la fase regular con el subliderato o incluso en la primera posición. Así, la presión y el ambiente de final se sienten desde días antes.

Con solo dos punto de diferencia entre ambos equipos y la sombra de Cruz Azul acechando, el partido promete ser una batalla decisiva para la proyección nacional e internacional de las dos instituciones.

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