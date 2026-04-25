Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Con solo dos punto de diferencia entre ambos equipos y la sombra de Cruz Azul acechando, el partido promete ser una batalla decisiva para la proyección nacional e internacional de las dos instituciones.

El duelo va más allá de los puntos: ambos clubes buscan asegurar el boleto directo a la Concacaf Champions Cup 2027 y cerrar la fase regular con el subliderato o incluso en la primera posición. Así, la presión y el ambiente de final se sienten desde días antes.

El Estadio Hidalgo recibe este sábado uno de los partidos más esperados del Clausura 2026 . Pachuca y Pumas se enfrentan en la Jornada 17 con la mira puesta en la parte alta de la tabla.

La noche en Ciudad Universitaria dejó una muestra de carácter y recursos por parte de Pumas , que logró remontar para vencer 4-2 a FC Juárez en la Jornada 16 del Clausura 2026 .

A mitad de semana, en la Jornada 16 del Clausura 2026 , Los Pumas se midieron a Bravos de Juárez en el Olímpico Universitario . Tras un duelo intenso y bajas importantes, los felinos remontaron el marcador para afianzar su lugar en la parte alta de la tabla:

Es oficial, Pumas perdió a uno de sus elementos más importantes de la ofensiva de cara a la Liguilla del Clausura 2026 , durante el partido ante Juárez —correspondiente a la Jornada 16— Alan Medina salió de cambio tras una fuerte entrada cuando recién se reanudaron las actividades en el segundo tiempo.

Durante el encuentro contra Juárez , Pumas sufrió una baja particularmente sensible de cara al inicio de la Liguilla :

Los Pumas de la UNAM protagonizaron una noche vibrante al imponerse 4-2 a los Bravos de Juárez , en un encuentro marcado por la reacción felina tras un complicado inicio. El conjunto universitario logró revertir una desventaja de dos goles en contra, mostrando carácter y contundencia en la segunda mitad del partido.

Efraín Juárez habla del buen momento de los auriazules en el torneo:

La Jornada 17 del Clausura 2026 se ha convertido en una auténtica final adelantada para Pumas y Pachuca . Ambos equipos llegan con la mira puesta en el subliderato de la tabla y en el último boleto mexicano a la Concacaf Champions Cup 2027 , separados apenas por un punto en la tabla anual.

Además de los primeros dos puestos de la tabla general, Tuzos y felinos disputan hoy el pase a la Concachampions 2027 :

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