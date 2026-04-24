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Caída masiva en la estación Miguel Ángel de Quevedo deja once heridos en la Línea 3 del Metro

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes

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Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes
Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes

La tarde de este viernes, 11 personas sufrieron una caída repentina en una escalera eléctrica de la estación Miguel Ángel de Quevedo. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) confirmó para Infobae que el accidente ocurrió cuando un objeto quedó atorado entre los peldaños metálicos, el cual activó el paro de emergencia.

A raíz del incidente, personal de Seguridad Industrial y Protección Civil intervino de inmediato y brindó primeros auxilios a los afectados en el sitio. Ocho de ellos se retiran por sus propios medios, mientras que tres fueron traslados a un hospital para revisión médica.

La aseguradora y el área de Atención al Usuario también ofrecieron apoyo y seguimiento a las personas involucradas, en tanto técnicos de instalaciones electromecánicas realizaron una revisión completa, la cual ya está nuevamente en funcionamiento.

Usuarios externaron su molestia por medio de redes sociales
Usuarios reportaron aglomeración en la entrada de la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 Créditos: X/@GIFederico1

Antecedentes en la Línea 3

El 26 de febrero, otro accidente en la misma línea dejó como saldo una mujer lesionada, quien fue auxiliada tras una caída en cadena provocada por el tropiezo de otro usuario en una escalera eléctrica.

De acuerdo con el reporte, la valoración médica descartó la necesidad de hospitalización inmediata. Sin embargo, presentó esguince y contusión en la pierna, además de que su mano quedó atrapada en la escalera y que pudo liberarla por el equipo de apoyo.

La rápida intervención de Protección Civil y Policía Auxiliar permitió evitar lesiones mayores ante la activación del protocolo de seguridad para asistir a la afectada.

Foto: Facebook/Fernando Dimas.
Foto: Facebook/Fernando Dimas.

Modernización y retos del Metro CDMX

La Línea 3 será objeto de una modernización integral a partir de este 2026, según el anuncio oficial de la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina. El proyecto contempla la renovación completa de las 21 estaciones y una inversión estimada en 41 mil millones de pesos.

La intervención será escalonada y coordinada por el Sistema de Transporte Colectivo y la Secretaría de Movilidad para minimizar las afectaciones. En la primera etapa de las obras, no se prevén suspensiones del servicio.

La renovación responde a las constantes denuncias ciudadanas por fallas y retrasos en un sistema con más de cinco décadas de funcionamiento. El cumplimiento de las normas y la colaboración de los usuarios serán clave para mantener la seguridad durante el proceso de modernización.

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