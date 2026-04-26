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Santiago Cisneros, la promesa mexicana del León que busca seguir los pasos de Mbappé en el AS Mónaco

El joven delantero del Club León vive días decisivos tras ser invitado a entrenar en el Principado, donde se medirá bajo la exigencia de la élite europea

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La prueba de Santiago Cisneros con el AS Mónaco marca un momento crucial para el atacante que, tras medirse en torneos internacionales, ahora afronta el reto de convencer a uno de los clubes más prestigiosos de Francia. (@clubleonfc)
La prueba de Santiago Cisneros con el AS Mónaco marca un momento crucial para el atacante que, tras medirse en torneos internacionales, ahora afronta el reto de convencer a uno de los clubes más prestigiosos de Francia. (@clubleonfc)

Santiago Cisneros, canterano del Club León, vive un momento clave en su carrera tras ser invitado a una prueba internacional con el AS Mónaco.

El joven atacante, una de las mayores promesas del futbol mexicano, viajó a Francia con la ilusión de seguir el camino de figuras como Kylian Mbappé, quien dio sus primeros pasos de élite en el club del Principado.

Cisneros suma experiencia con la Selección Mexicana Sub-17 y ya destaca en categorías superiores, reforzando su proyección internacional. (Instagram/ @santiago.cisneros__)
Cisneros suma experiencia con la Selección Mexicana Sub-17 y ya destaca en categorías superiores, reforzando su proyección internacional. (Instagram/ @santiago.cisneros__)

El club guanajuatense confirmó que Cisneros regresará a México el próximo mes, una vez concluida la observación. Para la directiva esto representa un motivo de orgullo, pues este tipo de oportunidades refuerzan el proyecto de formación y proyección internacional de sus juveniles.

Un recorrido internacional que ilusiona

La trayectoria de Santiago Cisneros en 2026 ha estado marcada por las grandes experiencias fuera de México, consolidando su perfil como futbolista de exportación.

  • En abril, participó en la Future Cup 2026 de Ámsterdam, enfrentando a equipos como Real Madrid, PSG y Ajax.
  • Su desempeño fue clave ante rivales europeos, aportando asistencias y generando peligro en el área rival.
  • Tras el torneo, fue invitado junto a Alan Hernández a una prueba de dos semanas con el LASK de Austria.
  • Cisneros suma minutos con la Selección Mexicana Sub-17 y ya destaca en categorías superiores.
Durante la Future Cup de Ámsterdam, Cisneros enfrentó a equipos de élite como Real Madrid, PSG y Ajax, destacando con asistencias y peligro ofensivo. (Foto: X/ @clubleonfc)
Durante la Future Cup de Ámsterdam, Cisneros enfrentó a equipos de élite como Real Madrid, PSG y Ajax, destacando con asistencias y peligro ofensivo. (Foto: X/ @clubleonfc)

De esta manera, su proyección internacional fortalece sus credenciales y se consolida con la llegada al Mónaco, uno de los clubes formadores más reconocidos de Europa.

El sueño del Principado: Cisneros en el AS Mónaco

La estancia de Cisneros en Francia representa una vitrina inmejorable para su desarrollo profesional, rodeado de figuras históricas como Mbappé, Thierry Henry y Radamel Falcao.

  • El jugador fue recibido en las instalaciones del club, posando con la indumentaria del Mónaco.
  • Entrena bajo la mirada de entrenadores y visores europeos, en un entorno de máxima exigencia.
  • El club francés es conocido por descubrir y potenciar jóvenes talentos a nivel internacional.
  • La oportunidad es resultado de la apuesta de León por la internacionalización de sus canteranos.
El joven delantero mexicano busca seguir los pasos de figuras como Kylian Mbappé en el club del Principado. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo
El joven delantero mexicano busca seguir los pasos de figuras como Kylian Mbappé en el club del Principado. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Cisneros tendrá que mostrar personalidad y adaptación para dejar huella en el futbol francés y continuar proyectándose en la élite.

León, cantera de exportación

El caso de Santiago Cisneros confirma la visión del Club León de abrir puertas a sus juveniles más destacados.

  • El club mantiene convenios con instituciones como el Ajax para foguear a sus jugadores en Europa.
  • El éxito de Cisneros puede abrir más oportunidades para futuras generaciones de canteranos.
  • La apuesta por la proyección global refuerza el prestigio de la institución en México y el extranjero.
El Club León fortalece su prestigio al internacionalizar canteranos como Santiago Cisneros, consolidando convenios con instituciones europeas clave para su desarrollo. (X/ @clubleonfc)
El Club León fortalece su prestigio al internacionalizar canteranos como Santiago Cisneros, consolidando convenios con instituciones europeas clave para su desarrollo. (X/ @clubleonfc)

En este sentido, con su paso por el AS Mónaco, Santiago Cisneros representa el nuevo perfil de futbolista mexicano, capaz de competir y crecer en la élite europea.

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