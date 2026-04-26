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Claudia Sheinbaum invita a clase de Béisbol: será la más grande del mundo

El llamado busca reunir a miles de niñas, niños, jóvenes y adultos en todo el país, con una jornada en simultáneo que pretende establecer un récord de participación

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Claudia Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inaugura Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Pachuca. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum convoca a niñas, niños y jóvenes a sumarse este domingo a la clase de béisbol y softbol que busca convertirse en la más grande del mundo.

El evento se realizará en Hidalgo el próximo domingo 3 de mayo, Sheinbaum resalta la colaboración con el gobernador Julio Menchaca y la presencia de Óscar “El Conejo” Pérez, director del deporte estatal, como parte de una estrategia nacional para fortalecer la cultura física y el deporte en México.

Según información de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la actividad se desarrollará simultáneamente en las 32 entidades federativas, en coordinación con la Federación Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana de Beisbol, con una estimación de 50 mil participantes en todo el país.

La mandataria federal insiste en que el objetivo es que el deporte forme parte de la vida diaria y que la educación física se integre a la cultura de las mexicanas y los mexicanos, para combatir el sedentarismo.

Sheinbaum destacó la infraestructura deportiva en Hidalgo

Durante su visita, Sheinbaum recorrió una de las nuevas instalaciones deportivas en el estado y reconoce el trabajo conjunto entre Menchaca y “El Conejo” Pérez.

“Miren qué hermosa instalación deportiva hicieron aquí en Hidalgo. Es un trabajo del gobernador de Hidalgo junto con Pérez, que es una leyenda en nuestro país y que estamos muy orgullosos de que sea director del deporte aquí en el estado de Hidalgo”, dice la presidenta, según información oficial.

Subrayó que la clase nacional de béisbol y softbol “no es solo un día”, sino parte de una política pública para que la activación física y el deporte sean permanentes en la vida comunitaria.

El evento, llamado “Diamantes de Paz”, busca fortalecer valores como el trabajo en equipo, el respeto, la inclusión y la convivencia familiar.

@Claudiashein

Se espera una participación de 50 mil personas a nivel nacional

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte calcula que la clase contará con la participación de aproximadamente 50 mil personas en espacios comunitarios del país.

La jornada va dirigida a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, quienes podrán integrarse a una experiencia de iniciación deportiva y aprendizaje de fundamentos básicos del béisbol y el softbol.

Sheinbaum sostiene que la promoción de la cultura física es una prioridad de su gobierno y reitera la invitación a sumarse a la jornada masiva, en la que se espera romper récords de participación y consolidar el béisbol y softbol como disciplinas centrales en la identidad deportiva nacional.

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