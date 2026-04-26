Elaine Haro dará su primer concierto en CDMX: invitados, sorpresas y setlist

La noticia ha generado entusiasmo y apoyo entre su comunidad de fans, quienes han acompañado a Haro desde sus primeras apariciones en televisión hasta su consolidación como cantante. (La Casa de los Famosos México)

La cantante y actriz Elaine Haro está lista para presentar su primer concierto oficial como solista en la Ciudad de México, bajo el título “Elainers Tour”, en el Auditorio BB BlackBerry.

Este evento marca el inicio de una nueva etapa profesional para la joven artista, quien ha compartido en sus redes sociales la emoción de este debut.

En una publicación de Instagram la artista compartió: “Con lágrimas en los ojos les anunció que este 25 de abril vamos a tener una de nuestros mejores momentos. Estoy llena de emociones al ver que mi niña interna de 5 años que tenía su sueño de ser cantante poco a poco lo está logrando y gracias a ustedes, a su enorme amor y apoyo es que Hoy Existe el ‘Elainers Tour’“.

"El setlist increíble, vestuario , escenario. No solo vamos a cantar y bailar toda la noche , también van a ver invitados especiales y muchas más sorpresas 😱”, afirmó Elaine (Elaine/ Captura Instagram)

A lo que la intérprete añadió: “estamos trabajando cuerpo y alma para que esa noche sea para ustedes una de las mejores🫶 El setlist increíble, vestuario , escenario. No solo vamos a cantar y bailar toda la noche , también van a ver invitados especiales y muchas más sorpresas 😱”

La noticia ha generado entusiasmo y apoyo entre su comunidad de fans, quienes han acompañado a Haro desde sus primeras apariciones en televisión hasta su consolidación como cantante.

El concierto surge como una oportunidad para disfrutar de su propuesta musical en uno de los recintos más reconocidos de la capital.

Detalles confirmados del “Elainers Tour” en CDMX

La artista Elainers presenta la imagen oficial de su próxima gira "Elainers Tour", que incluye una presentación el 25 de abril a las 20:00 horas en el Auditorio. (Elaine/ Captura Instagram)

El concierto de Elaine Haro en el Auditorio BlackBerry se celebrará este sábado 25 de abril de 2026 a las 20:30.

La artista ha destacado en sus redes sociales que será un espectáculo especial, con la presencia de invitados y sorpresas para los asistentes.

Para Haro, este debut representa una oportunidad para mostrar su crecimiento artístico y conectar de manera directa con su público.

Participación en conciertos y colaboraciones recientes

La cantante Elaine Haro ensayó con entusiasmo en el escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, preparándose para su colaboración con la banda española La La Love You (Elaine TikTok captura)

Además de su debut como solista, Elaine Haro participará como invitada especial en el concierto de la banda española La La Love You, el 22 de mayo de 2026 en el Auditorio Nacional según lo anunció la propia artista en sus redes sociales.

Esta colaboración surge tras compartir escenario en el reality La Casa de los Famosos México, donde interpretaron juntos el tema “El fin del mundo”.

La presencia de Haro en dos escenarios emblemáticos de la capital en menos de un mes demuestra su proyección musical y la consolida como uno de los talentos emergentes más relevantes del mundo del espectáculo en México.

Trayectoria profesional de Elaine Haro

Su colaboración con La La Love You surgió tras compartir escenario en el reality La Casa de los Famosos México, donde interpretaron juntos el tema “El fin del mundo”. (La Casa de los Famosos México)

Elaine Haro Aldana nació el 18 de agosto de 2003 en la Ciudad de México. Comenzó su carrera en comerciales de televisión y pronto se incorporó al teatro musical, interpretando personajes como Debbie en Billy Elliot y Annie en Anita la huerfanita. En televisión, participó en La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, La mexicana y el güero y Rosario Tijeras.

En el cine, Haro ha participado en películas como Como cortar a tu patán y Como caído del cielo.

También ha sido parte de realities como La casa de los famosos México y Reto 4 Elementos, donde compartió vivencias personales y profesionales, incluyendo desafíos de salud mental y procesos de recuperación pública.

Producción musical y presencia en redes sociales

También ha sido parte de realities como La casa de los famosos México y Reto 4 Elementos, donde compartió vivencias personales y profesionales, incluyendo desafíos de salud mental y procesos de recuperación pública. (Captura/RS)

En su faceta como cantante, Elaine Haro ha lanzado los álbumes Niña Buena e Inolvidable, además de sencillos en géneros como pop, balada y regional mexicano.

Su actividad digital es constante, con más de dos millones de seguidores en redes sociales, lo que la consolida como una figura influyente entre el público juvenil.

La artista ha compartido experiencias personales significativas, como el difícil periodo de salud que atravesó en 2022 y su recuperación posterior gracias a su participación en Reto 4 Elementos. Estas vivencias han fortalecido su vínculo con sus seguidores y le han permitido mostrarse auténtica y cercana.

Proyección en la música y espectáculos en México

Actualmente, Elaine Haro se encuentra en plena promoción de su primer concierto oficial y de sus colaboraciones recientes. Su presencia en escenarios relevantes y su creciente popularidad la posicionan como una de las jóvenes promesas de la música y el entretenimiento en México.