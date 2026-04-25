Backrooms: presentan adelanto exclusivo en la CCXP México 2026 y el director revela detalles

Backrooms (Captura de tráiler oficial)

Kane Parsons, director de la película Backrooms, visitó el país y reveló en la CCXP que su segundo público más grande está en México. La película — de la productora A24— presenta un formato compartido de metraje encontrado y el tradicional de cámara fija.

Sólo quienes estuvieron presentes en el panel de la CCXP pudieron ver dos clips exclusivos, aunque no estuvo permitido tomar fotografías, Infobae México comparte algunos detalles.

El primero dejó ver a una de las misteriosas entidades que están en algún nivel de los Backrooms — que dicho sea de paso, se construyó un set de 30 mil metros cuadrados para crear un laberinto real—, además de que dejó ver la forma en que se armó dicho set.

Aunque Kane Parsons es experto en CGI y efectos especiales, recrear los espacios liminales e inquietantes donde se desarrolla esta historia requirió mamparas, grúas que instalaron las alfombras amarillas y las luces incandescentes que parpadean cada tanto.

En el segundo clip, el público del evento en Thunder Stage pudo apreciar un vistazo de la trama y cómo es que los personajes ingresan a esta dimensión paralela, por definirlo de una manera.

Uno de los protagonistas lidia con lo que parecen ser problemas del día a día hasta que escucha un chasquido, luego intentar pegar su cabeza a la pared para saber el origen de esta interrupción en su oficina o departamento y termina viendo una montaña de escritorios, sillas y otros implementos apilados.

Los Backrooms no le pertenecen a nadie, asegura Kane Parsons

Esta es la primera vez en que se retrata a los Backrooms y su ingreso a ellos. Cabe recordar que en la leyenda urbana de internet, las personas aseguraban haber estado en un espacio amarillo en sueños o incluso en disociación, los relatos del foro de 4chan coincidían.

Fue en 2020 cuando se hizo tendencia y se expandió la leyenda de los Backrooms en internet, pasó de los foros y tableros hasta las redes sociales y ahora, las pantallas de cine.

Kane Parsons realizaba renderizaciones de entidades y sujetos perdidos en los Backrooms, se fue haciendo popular en YouTube y llamó la atención por su fidelidad y consenso ante los relatos que ya existían.

La inspiración de este director de cine surgió principalmente de internet, Kane Parsons afirma que los Backrooms no le pertenecen a nadie, él está realizando una de tantas interpretaciones.

“No los podía ni concebir pero ahora están aquí en pantalla”, mencionó. En palabras del director, este es el origen de los backrooms como fenómeno:

“Los Backrooms vienen de la ansiedad colectiva en pandemia o del sistema económico industrial, pero no es un punto de quiebre si no que fue subiendo y la gente proyectó sus ansiedades, es una forma de volverse loco, al estar privado de muchas cosas las personas buscan algo que los inspire”

Así fue la dirección de Backrooms, película de A24

El director de 20 años de edad le dio cierta libertad creativa a su equipo, sólo estableció límites para la trama.

En realidad sí hubo un guión, pero hubo ciertos permisos para que la sensación de espacios liminales fuera orgánica, el set fue el ideal para realmente perderse en un laberinto y lo describió como “divertido”.

Parsons dirigió desde la sensibilidad hacia el público creada por YouTube, pues es de ahí donde viene una parte de su inspiración, la otra son los videojuegos con los que creció. Reconoció que se trata de una película “extrañamente rara”.