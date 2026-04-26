Con Pumas arrebatándole el liderato a Chivas y Cruz Azul con posibilidades de tercer lugar: así quedaron definidos los primeros puestos de la Liga MX

El conjunto universitario logró una victoria crucial en el Estadio Hidalgo y, gracias a su diferencia de goles, arrebata el liderato general a Chivas, que no pudo pasar del empate ante Tijuana en Guadalajara. (Especial)

La recta final del Clausura 2026 de la Liga MX se vive con máxima intensidad y cambios en la cima de la tabla general. Tras una jornada llena de duelos directos, Pumas venció a Pachuca en calidad de visitante y, con ese resultado, logró arrebatarle el primer puesto a Chivas, que no pudo pasar del empate sin goles ante Xolos.

En este sentido, la competencia por los primeros lugares sigue abierta, ya que Cruz Azul aún tiene partido pendiente y aspira a meterse entre los tres mejores del torneo.

Los universitarios tuvieron un cierre histórico y, de manera inesperada, se consolidaron con el liderato del Clausura 2026 en la Jornada 17. REUTERS/Eloisa Sanchez

El cierre de la jornada deja a los equipos grandes con cuentas por saldar y a varios clubes pendientes de lo que suceda en el último duelo para definir su ubicación definitiva en la tabla. El desenlace en la parte alta mantiene el suspenso y prepara el escenario para una Liguilla llena de expectativas.

Pumas toma la cima y Chivas queda segundo

El triunfo de Pumas en el Estadio Hidalgo fue clave para modificar el orden de los punteros.

Pumas suma 36 puntos y lidera por diferencia de goles (+17).

Chivas iguala en unidades ( 36 ) pero se queda en el segundo lugar con +16 en diferencia.

Chivas no pudo capitalizar su localía y deberá conformarse, al menos por ahora, con el subliderato .

Ambos equipos esperan el cierre de la fecha para conocer a sus posibles rivales en la Liguilla.

Chivas y Armando González vieron relegado su buen paso en el torneo rgular al empatar con Xolos y perder el lideratos general. REUTERS/Henry Romero

El desenlace entre estos dos históricos confirma la paridad y la exigencia que marca el actual torneo.

Cruz Azul aún puede meterse al podio

La Máquina mantiene la esperanza viva de cerrar entre los tres primeros.

Cruz Azul tiene 30 puntos y un partido pendiente .

Si gana su último compromiso contra Necaxa , alcanzaría a Pachuca (31) y podría superarlo por diferencia de goles .

Toluca , también con 30 unidades , está a la expectativa pero ya sin partidos por disputar.

El panorama celeste depende de sí mismo, lo que aumenta la presión y la expectativa en la última jornada.

Cruz Azul busca meterse entre los tres primeros de la tabla, dependiendo de su resultado en el partido pendiente para alcanzar a Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, Cruz Azul se mantiene como uno de los clubes con mayor proyección para la fase final, pero está obligado a responder en la cancha.

Así queda la pelea por los primeros puestos

Estos últimos resultados redefinieron el mapa de favoritos de cara a la Liguilla:

El Top 4 , de momento, lo ocupan: Pumas (36) , Chivas (36) , Pachuca (31) , Toluca (30)

Cruz Azul (30) y Tigres (25) completan la lista de aspirantes con más opciones.

América, Tijuana, Atlas y León buscan asegurar su lugar en la siguiente fase.

La diferencia de goles se ha vuelto clave para definir posiciones en las alturas.

El Top 4 de la Liga MX Clausura 2026 tras la última jornada lo conforman Pumas, Chivas, Pachuca y Toluca, con solo seis puntos de distancia entre ellos. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la definición de los primeros puestos en la Liga MX deja claro que ningún equipo puede relajarse y que la pelea por el título será intensa desde la Liguilla.