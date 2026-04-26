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Con Pumas arrebatándole el liderato a Chivas y Cruz Azul con posibilidades de tercer lugar: así quedaron definidos los primeros puestos de la Liga MX

La Máquina mantiene sus esperanzas de recobrar su lugar en la parte alta de la tabla, aprovechando el descalabro de Pachuca ante los auriazules

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El conjunto universitario logró una victoria crucial en el Estadio Hidalgo y, gracias a su diferencia de goles, arrebata el liderato general a Chivas, que no pudo pasar del empate ante Tijuana en Guadalajara. (Especial)
El conjunto universitario logró una victoria crucial en el Estadio Hidalgo y, gracias a su diferencia de goles, arrebata el liderato general a Chivas, que no pudo pasar del empate ante Tijuana en Guadalajara. (Especial)

La recta final del Clausura 2026 de la Liga MX se vive con máxima intensidad y cambios en la cima de la tabla general. Tras una jornada llena de duelos directos, Pumas venció a Pachuca en calidad de visitante y, con ese resultado, logró arrebatarle el primer puesto a Chivas, que no pudo pasar del empate sin goles ante Xolos.

En este sentido, la competencia por los primeros lugares sigue abierta, ya que Cruz Azul aún tiene partido pendiente y aspira a meterse entre los tres mejores del torneo.

Los universitarios tuvieron un cierre histórico y, de manera inesperada, se consolidaron con el liderato del Clausura 2026 en la Jornada 17. REUTERS/Eloisa Sanchez
Los universitarios tuvieron un cierre histórico y, de manera inesperada, se consolidaron con el liderato del Clausura 2026 en la Jornada 17. REUTERS/Eloisa Sanchez

El cierre de la jornada deja a los equipos grandes con cuentas por saldar y a varios clubes pendientes de lo que suceda en el último duelo para definir su ubicación definitiva en la tabla. El desenlace en la parte alta mantiene el suspenso y prepara el escenario para una Liguilla llena de expectativas.

Pumas toma la cima y Chivas queda segundo

El triunfo de Pumas en el Estadio Hidalgo fue clave para modificar el orden de los punteros.

  • Pumas suma 36 puntos y lidera por diferencia de goles (+17).
  • Chivas iguala en unidades (36) pero se queda en el segundo lugar con +16 en diferencia.
  • Chivas no pudo capitalizar su localía y deberá conformarse, al menos por ahora, con el subliderato.
  • Ambos equipos esperan el cierre de la fecha para conocer a sus posibles rivales en la Liguilla.
Chivas y Armando González vieron relegado su buen paso en el torneo rgular al empatar con Xolos y perder el lideratos general. REUTERS/Henry Romero
Chivas y Armando González vieron relegado su buen paso en el torneo rgular al empatar con Xolos y perder el lideratos general. REUTERS/Henry Romero

El desenlace entre estos dos históricos confirma la paridad y la exigencia que marca el actual torneo.

Cruz Azul aún puede meterse al podio

La Máquina mantiene la esperanza viva de cerrar entre los tres primeros.

  • Cruz Azul tiene 30 puntos y un partido pendiente.
  • Si gana su último compromiso contra Necaxa, alcanzaría a Pachuca (31) y podría superarlo por diferencia de goles.
  • Toluca, también con 30 unidades, está a la expectativa pero ya sin partidos por disputar.
  • El panorama celeste depende de sí mismo, lo que aumenta la presión y la expectativa en la última jornada.
Cruz Azul busca meterse entre los tres primeros de la tabla, dependiendo de su resultado en el partido pendiente para alcanzar a Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul busca meterse entre los tres primeros de la tabla, dependiendo de su resultado en el partido pendiente para alcanzar a Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, Cruz Azul se mantiene como uno de los clubes con mayor proyección para la fase final, pero está obligado a responder en la cancha.

Así queda la pelea por los primeros puestos

Estos últimos resultados redefinieron el mapa de favoritos de cara a la Liguilla:

  • El Top 4, de momento, lo ocupan: Pumas (36), Chivas (36), Pachuca (31), Toluca (30)
  • Cruz Azul (30) y Tigres (25) completan la lista de aspirantes con más opciones.
  • América, Tijuana, Atlas y León buscan asegurar su lugar en la siguiente fase.
  • La diferencia de goles se ha vuelto clave para definir posiciones en las alturas.
El Top 4 de la Liga MX Clausura 2026 tras la última jornada lo conforman Pumas, Chivas, Pachuca y Toluca, con solo seis puntos de distancia entre ellos. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Top 4 de la Liga MX Clausura 2026 tras la última jornada lo conforman Pumas, Chivas, Pachuca y Toluca, con solo seis puntos de distancia entre ellos. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la definición de los primeros puestos en la Liga MX deja claro que ningún equipo puede relajarse y que la pelea por el título será intensa desde la Liguilla.

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