Preparan mejoras en la agenda laboral, dialogan empresarios y sindicatos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2025.- En el marco de la conmemoración de la integración del frente "Yo por las 40 horas de trabajo", jóvenes y sociedad civil encabezaron una marcha del Zócalo había el Senado par exigir se le de continuidad a una iniciativa que permita reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, los ahí presentes señalaron que el trabajo es necesario pero también contar tiempo libre. Durante su paso realizaron algunas pintas en cortinas de negocios de la calle Madero y Juárez. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Sindicatos y empresarios acordaron durante el primer Encuentro Nacional de Empleadores y Sindicatos una agenda común para fortalecer los ingresos y la generación de empleos en México, tras una reunión donde se comprometieron a impulsar acciones conjuntas que permitan elevar la calidad laboral y económica.

La decisión surge después de identificar la necesidad de crear mejores condiciones laborales y propiciar un entorno que favorezca la permanencia y creación de nuevos empleos en el país.

Este acuerdo considera, como medida prioritaria, el establecimiento de mecanismos de diálogo permanente y definición de estrategias que incidan de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Entre las acciones planteadas, representantes sindicales y del sector privado delinean una ruta para revisar esquemas de salario, analizar prestaciones y fortalecer la capacitación, con el objetivo de que los trabajadores cuenten con acceso a oportunidades de desarrollo sostenibles a corto y mediano plazo.

Se destaca que este acercamiento busca enfrentar los desafíos recientes en materia de empleo e ingreso, priorizando la estabilidad en sectores clave de la economía.

El seguimiento a la agenda común se realizará mediante reuniones periódicas, donde ambos sectores revisarán los avances y nuevas propuestas que garanticen la vigencia de los compromisos pactados.

Una empleada trabaja en la bolsa de valores de México en Ciudad de México, México. 02 de marzo de 2020. REUTERS/Gustavo Graf

Salario avanza por encima de precios elevados de canasta básica

El valor de la canasta alimentaria urbana llegó a $2,571.18 en marzo, con un aumento de 8.1% en un año. A pesar de que los alimentos sufren este encarecimiento, el salario mínimo general sigue creciendo por encima de ese nivel, lo que permite mantener e incluso ampliar la capacidad de compra de los hogares cuyos ingresos dependen de este salario.

Las principales causas del aumento en los alimentos son las alzas en el precio de:

jitomate

limón

chile

papa

La Conasami señala que este fenómeno se explica principalmente por factores climáticos en Estados Unidos y México —que han reducido la oferta de estos productos—, además del encarecimiento de los combustibles como consecuencia de los conflictos y las disrupciones en las cadenas de suministro de Medio Oriente. Estos elementos se consideran transitorios y no alteran la tendencia de recuperación del ingreso de los trabajadores.

El compromiso: salario mínimo que cubra 2.5 canastas básicas

El Gobierno de México mantiene firme su meta de que el salario mínimo alcance para comprar 2.5 veces la canasta básica. La estrategia consiste en aplicar aumentos progresivos, responsables y de consenso, así como en robustecer acuerdos con gasolineras y productores que integran el Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC), con el objetivo de contener los precios en productos y servicios básicos.

La Conasami reafirma que su política salarial da prioridad al bienestar de las familias, la estabilidad económica y el diálogo social.

La comisión asegura que el proceso de recuperación salarial es sostenido y que los incrementos se seguirán implementando de forma consensuada, buscando que el poder adquisitivo de los trabajadores siga en ascenso frente a las fluctuaciones de los precios y la inflación.