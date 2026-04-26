Una mujer realiza una prueba de glucosa en sangre en casa utilizando un medidor, mostrando un resultado de 118 mg/dL como parte de su rutina de autocuidado para la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medir la glucosa en casa con precisión es esencial para el control de la diabetes y la toma de decisiones sobre el tratamiento.

Un procedimiento incorrecto puede llevar a lecturas erróneas, dificultar el seguimiento médico y aumentar el riesgo de complicaciones.

Adoptar una técnica adecuada garantiza resultados fiables y aporta información clave para mantener la salud y prevenir eventos adversos.

El beneficio de un control seguro depende mucho de pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos al realizar esta tarea cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar de manera correcta la medición de la glucosa en casa para evitar resultados erróneos

Para obtener una medición precisa de la glucosa en casa y evitar resultados erróneos.

En este sentido y de acuerdo con información de Mayo Clinic es fundamental seguir ciertos pasos y recomendaciones para prevenir mediciones falsas.

Entre los consejos más importantes se encuentran los siguientes:

Lavar bien las manos: Antes de realizar la medición, lavar las manos con agua y jabón, y secarlas completamente. No utilizar alcohol ni desinfectantes, ya que pueden alterar el resultado.

Utilizar una lanceta nueva: Emplear siempre una lanceta estéril para cada medición. No reutilizar agujas.

Desechar la primera gota: Después de pinchar el dedo, limpiar la primera gota de sangre con una gasa y usar la segunda para la medición. Esto ayuda a evitar contaminación por residuos de la piel o sustancias externas.

No apretar en exceso el dedo: Si la sangre no sale fácilmente, evitar apretar o “ordeñar” el dedo, ya que puede diluir la muestra con líquido tisular y alterar el resultado.

Revisar la fecha de vencimiento de las tiras: Asegurarse de que las tiras reactivas estén dentro de la fecha de caducidad y almacenadas correctamente.

Calibrar el glucómetro: Si el dispositivo lo requiere, realizar la calibración según las indicaciones del fabricante.

Tomar la medición en ayunas o según indicación médica: Seguir las recomendaciones del profesional de salud respecto al momento adecuado para medir la glucosa (en ayunas, antes o después de las comidas).

Registrar los resultados: Anotar cada medición junto con la hora y las condiciones (ayunas, posprandial, etc.) para facilitar el seguimiento médico.

Aplicar estos cuidados reduce el riesgo de errores y proporciona datos fiables para el control de la glucosa en sangre.

Medir la glucosa en casa con un glucómetro de forma precisa ayuda al control efectivo de la diabetes y la prevención de complicaciones.(Imagen ilustrativa infobae)

Cuáles son los niveles saludables que debes tener en la glucosa cuando los mides en casa

Los niveles saludables de glucosa en sangre, cuando se miden en casa con un glucómetro, pueden variar según el momento de la medición y las recomendaciones médicas individuales.

De acuerdo con las guías internacionales y asociaciones especializadas, los rangos orientativos para adultos no embarazados son los siguientes:

En ayunas (antes de comer): Entre 70 y 99 mg/dL (miligramos por decilitro).

Dos horas después de comer (posprandial): Menos de 140 mg/dL.

Antes de dormir: Entre 90 y 130 mg/dL.

Estos valores pueden variar ligeramente según la edad, el estado de salud, la presencia de otras enfermedades o las indicaciones del profesional de la salud. En personas con diabetes, los objetivos pueden ser personalizados.

Si los resultados se mantienen fuera de estos rangos de manera frecuente, se recomienda consultar al médico para ajustar el tratamiento.