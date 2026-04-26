Grupo especial de la Marina realizó entrenamientos en el AICM rumbo a la Copa Mundial 2026

Así fueron los entrenamientos. Crédito: Marina

Elementos de diversos grupos especiales de la Secretaría de Marina participaron en ejercicios de entrenamiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para poner a prueba los protocolos de respuesta ante emergencias, con miras a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Las actividades incluyeron simulacros de apoderamiento ilícito de aeronave, toma de rehenes y manejo de mercancías peligrosas, informó la dependencia en un comunicado.

El boletín destaca que los entrenamientos se extendieron durante tres días y no interfirieron con las operaciones ni afectaron a los pasajeros del AICM.

Las prácticas se realizaron en instalaciones clave, como la Plataforma Oriente, donde se encuentran las posiciones 48, 49, 50 y 51, el rodaje E2 y el hangar 13-31. En estos espacios, las autoridades evaluaron los tiempos de respuesta y procedimientos para distintos escenarios de emergencia, incluido un posible ataque con sustancias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

Así fue la operación de los agentes federales. Crédito: Marina

El martes 21 de abril, el ejercicio se centró en la actuación ante una amenazas Químicas, Biológicas, Radiológicas, Nucleares y Explosivas en el hangar 13-31.

El miércoles 22 de abril, los equipos abordaron la hipótesis de toma de rehenes, con la intervención de negociadores y células antiterroristas.

El jueves 23, la simulación se enfocó en el apoderamiento ilícito de una aeronave en la Plataforma Oriente.

Durante las prácticas, las autoridades revisaron la coordinación y los tiempos de activación del Plan de Emergencia del aeropuerto.

Fuerzas federales y civiles coordinan respuesta ante emergencias

El comunicado precisa que participaron representantes del agrupamiento Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026, el Grupo Aeroportuario Marina y la Unidad de Naval de Protección Aeroportuaria.

También intervinieron equipos de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE).

Acciones en el aeropuerto. Crédito: Marina

La coordinación incluyó personal de la Comandancia de la Agencia Federal de Aviación Civil, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y agentes de aduana.

La presencia de estas dependencias, así como de comisiones para la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026, permitió evaluar la actuación conjunta y los protocolos vigentes ante eventualidades de alto riesgo.

Entrenamientos buscan fortalecer seguridad del aeropuerto ante evento mundialista

La Secretaría de Marina subrayó que los ejercicios forman parte de una estrategia orientada a garantizar la seguridad del AICM antes y durante la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

El objetivo es asegurar la capacidad de respuesta de las fuerzas federales y civiles ante situaciones como apoderamiento ilícito de aeronave, toma de rehenes y manejo de mercancías peligrosas.

En el comunicado, la dependencia señala que la totalidad de los entrenamientos se realizó sin alterar las operaciones aéreas ni poner en riesgo a los usuarios o al personal del aeropuerto.

Las acciones permitieron examinar y ajustar los protocolos, así como fortalecer la coordinación interinstitucional entre instancias de seguridad y gestión de riesgos del país.