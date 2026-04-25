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Golpe millonario al Cártel del Golfo: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Fuentes consultadas por Infobae México señalaron que la afectación contra el cártel fue cercana a los 8 millones de pesos

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En el operativo participaron elementos de diversas instituciones federales. Crédito: Especial
En el operativo participaron elementos de diversas instituciones federales. Crédito: Especial

Un operativo conjunto de la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el cateo de un predio en el Ejido Progreso Agrario, municipio de Matamoros, donde se aseguraron contenedores, equipo de extracción y vehículos utilizados para el almacenamiento y trasiego de huachicol.

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que los bienes decomisados estarían ligados al Cártel del Golfo, facción “Los Escorpiones”, y que la afectación económica para la organización ronda los 8 millones de pesos.

La acción en el estado de Tamaulipas incluyó la detención de dos personas, así como el aseguramiento de un inmueble, trece contenedores de almacenamiento tipo frac tank, ocho motobombas de extracción, cinco tanques, dos pipas y una caja seca.

Así se encontraban los contenedores frac tank en el predio. Crédito: Especial
Así se encontraban los contenedores frac tank en el predio. Crédito: Especial

Los detenidos y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades federales para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La Marina aseguró equipo y combustible del Cártel del Golfo

La Armada de México, a través del Sector Naval de Matamoros, brindó seguridad perimetral durante el cateo solicitado por la FGR.

Según los reportes, el apoyo de la Marina se realizó para salvaguardar la integridad del personal de la Fiscalía y asegurar la zona durante la inspección del predio.

Elementos federales en la entrada del predio asegurado. Crédito: Especial
Elementos federales en la entrada del predio asegurado. Crédito: Especial

Los objetos asegurados estarían vinculados a la facción “Escorpiones” del Cártel del Golfo, grupo criminal dedicado, entre otras actividades, al robo y tráfico de hidrocarburos en la frontera norte.

Según las fuentes consultadas por Infobae México, el valor estimado de lo decomisado representa una pérdida directa para la organización delictiva.

Dos detenidos y una afectación de 8 millones de pesos

Al concluir el cateo, la autoridad ministerial notificó a los dos detenidos sobre sus derechos y procedió a ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal junto con los efectos asegurados.

La integración de la carpeta de investigación permitirá definir la situación legal de los implicados.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina sostuvo que este tipo de acciones coordinadas son parte de la estrategia para debilitar la operación logística y financiera de los grupos delictivos en la región.

El decomiso de equipo y combustible, así como la detención de integrantes del grupo criminal, contribuye a impedir la distribución de hidrocarburos ilegales en Tamaulipas y estados vecinos.

Esto se sabe sobre “Los Escorpiones” del Cártel del Golfo

La facción de “Los Escorpiones”, también conocidos únicamente como “Escorpiones”, surgió como brazo armado de protección para Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, tras la ruptura con Los Zetas.

De acuerdo con reportes previos de este medio, la existencia del grupo fue confirmada oficialmente por la Secretaría de Marina en noviembre de 2010, cuando cayó abatido Antonio Ezequiel.

Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, murió en el 2010. (Captura de pantalla)
Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, murió en el 2010. (Captura de pantalla)

El grupo se mantuvo activo en Matamoros y consolidó alianzas con otras células como "Los Ciclones".

En marzo de 2023, la atención pública recayó nuevamente sobre los Escorpiones tras su participación en el secuestro de cuatro ciudadanos de Estados Unidos, dos de los cuales fueron asesinados.

El 16 de julio de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Antonio Guadalupe Pérez Domínguez, alias “Escorpión 17″, identificado como uno de los principales cabecillas de la facción en Tamaulipas.

Escorpión 17 Cártel del Golfo
Detención del Escorpión 17. Foto: Sedena

Durante años “Los Escorpiones” mantuvieron una disputa con la célula “Los Metros” del mismo Cártel del Golfo por el control de territorios y rutas de trasiego en el estado. En el año 2025 surgieron reportes de una posible alianza.

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