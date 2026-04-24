México

El gobierno federal fortalece acciones contra la pesca ilegal en México y sostiene que hay corresponsabilidad internacional

El monitoreo digital y cambios normativos abren nuevas oportunidades laborales y comerciales para comunidades costeras

Guardar
Pesca, una actividad comprometida con la biodiversidad de México
Pesca, una actividad comprometida con la biodiversidad de México

México intensifica acciones contra la pesca ilegal para proteger sus recursos marinos y cumplir los compromisos internacionales vigentes.

Frente a observaciones recientes de autoridades de Estados Unidos, el gobierno federal refuerza el marco legal, impulsa la cooperación interinstitucional y actualiza la vigilancia tecnológica, con efecto directo en la economía pesquera y el comercio exterior.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) supone un riesgo para la economía mexicana y los ecosistemas marinos. México mantiene que estas prácticas amenazan la sustentabilidad del sector, la salud de las especies y las cadenas comerciales.

Por ello, la administración actual implementa reformas legales, nuevas normas oficiales y acuerdos para cerrar el paso a productos ilícitos, proteger el empleo y asegurar la trazabilidad de productos pesqueros y acuícolas.

Ocupa México el 14vo lugar a nivel mundial en producción pesquera
Ocupa México el 14vo lugar a nivel mundial en producción pesquera

Pesca ilegal afecta directamente a especies protegidas

El endurecimiento de la estrategia contra la pesca INDNR impacta directamente a actores clave como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y las autoridades federales encargadas de la inspección y vigilancia, en conjunto con la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Esta coordinación interinstitucional busca preservar los empleos e ingresos de más de cuatrocientos mil productores y empresas pesqueras nacionales. Al documentar con rigor el origen legal de los productos, se protege el acceso a mercados de exportación y se limita la entrada de mercancía ilícita. México cumple así obligaciones del T-MEC en temas como la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de totoaba.

Entre los mecanismos desplegados destacan:

  • Supervisión satelital de embarcaciones pesqueras.
  • Actualización del marco regulatorio sobre vedas, artes de pesca y manejo de especies.
  • Aplicación de acuerdos bilaterales sobre mamíferos marinos y uso de dispositivos excluidores de tortugas.

Estas medidas buscan distinguir actividades ilícitas localizadas de la mayoría responsable del sector.

Frenar pesca ilegal es responsabilidad internacional

Las autoridades mexicanas sostienen que la pesca ilegal es un reto compartido con otras naciones y requiere inteligencia interinstitucional y corresponsabilidad internacional. Al robustecer la supervisión y la aplicación normativa, el gobierno federal apunta a proteger los ecosistemas y consolidar cadenas productivas sustentables.

Este enfoque beneficia a los productores mexicanos porque mejora las condiciones comerciales y facilita el acceso a mercados internacionales. Expertos en la materia consideran indispensable apoyar a quienes cumplen la ley y separar sus actividades de conductas ilícitas limitadas a ciertas regiones.

Se subraya la relevancia de mantener:

  • Monitoreo permanente en zonas críticas.
  • Adopción de prácticas sostenibles.
  • Lucha contra redes criminales que trafican especies protegidas.

El monitoreo sobre las incursiones de embarcaciones en aguas estadounidenses continúa como prioridad en el marco de compromisos bilaterales.

Temas Relacionados

pescamedio ambienteMéxicoeconomíaProfepamexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 24 de abril: choque en Av. Ricardo Flores Magón y Zaragoza

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 24 de abril: choque en Av. Ricardo Flores Magón y Zaragoza

Cocinero decapita a mesera que era su pareja y se atrinchera en restaurante de Reynosa

La víctima, identificada preliminarmente como Lorena “N”, fue localizada sin vida en el área de cocina del negocio

Cocinero decapita a mesera que era su pareja y se atrinchera en restaurante de Reynosa

Luisa Alcalde agradece a Sheinbaum encargo en la Consejería Jurídica: “Es un honor contribuir”

La dirigente de Morena se integrará a la administración de la presidenta de México a partir de mayo

Luisa Alcalde agradece a Sheinbaum encargo en la Consejería Jurídica: “Es un honor contribuir”

Julián LeBarón se reúne con Harfuch y afirma que en la seguridad no caben las disputas ni los intereses partidistas

El activista señaló que en el encuentro con también se habló sobre las recientes amenazas que ha recibido tanto él como su familia en Chihuahua

Julián LeBarón se reúne con Harfuch y afirma que en la seguridad no caben las disputas ni los intereses partidistas

¿Te cansas subiendo escaleras? Así puedes mejorar tu resistencia y salud

Esta práctica común y casi del diario puede ser complicada para varias personas

¿Te cansas subiendo escaleras? Así puedes mejorar tu resistencia y salud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian en EEUU a Mónica Torres, mexicana encargada de narcolaboratorios y lavado de dinero para cárteles mexicanos

Sentencian en EEUU a Mónica Torres, mexicana encargada de narcolaboratorios y lavado de dinero para cárteles mexicanos

Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Captura de Fernando Farías: él es el marino que destapó la red de huachicol fiscal en la SEMAR y fue asesinado en Colima

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Qué pareja fue eliminada de Hoy soy el Chef durante su semana de estreno

Qué pareja fue eliminada de Hoy soy el Chef durante su semana de estreno

Angélica Vale se sincera sobre la posibilidad de tener una nueva pareja tras su divorcio de Otto Padrón

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 24 de abril

La Spoiler Night de CCXP México 2026 reveló figuras exclusivas y convivencia con leyendas del cine 

El inesperado consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de rumores de separación por ‘Un Vals’

DEPORTES

Con Fidalgo de titular ante su exequipo: Betis le saca el empate al Real Madrid

Con Fidalgo de titular ante su exequipo: Betis le saca el empate al Real Madrid

Quién es Francisco Iturbide, posible nuevo presidente de la Liga MX

José Ramón Fernández revela presunto acoso cometido por David Faitelson a excompañera en televisora

Tecnología lidera la preparación de México para el Mundial 2026 con sistemas biométricos y accesos inteligentes

Presidente del CMLL revela el reto de la Arena México a 70 años de su historia para seguir conservando la tradición de la lucha libre