Derrame de hidrocarburo en el Golfo de México: Gobierno anuncia destitución de tres funcionarios de Pemex

Bolsas llenas de sargazo manchado de petróleo, recolectadas por marineros de la Armada mexicana, permanecen en un puerto en el estado de Veracruz, México, el jueves 26 de marzo de 2026, luego de que las autoridades mexicanas informaran que un derrame de petróleo en el golfo de México se originó en una embarcación no identificada y dos filtraciones naturales de crudo. (AP Foto/Félix Márquez)

Víctor Rodríguez, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció la destitución de tres funcionarios de rango medio, por no reportar a su debido tiempo posibles fugas de material aceitoso en un oleoducto de 36 pulgadas que la empresa mantiene en la zona de plataformas entre Veracruz y Tabasco, y que podrían estar relacionadas con la presencia de con la presencia de contaminantes en las playas

Definen posibles causas del derrame en el Golfo de México

Este miércoles 16 de abril el grupo interinstitucional conformado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un reporte sobre las posibles causas del derrame de hidrocarburo en aguas del Golfo de México a inicios de abril.

Cabe destacar que en la conferencia estuvieron presentes: Luz Elena González, secretaria de Energía; Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México; Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina; Marina Robles García, Subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental en Semarnat; y el director de Pemex.

Morales Ángeles precisó que la creación del Grupo se debe a la necesidad de emprender acciones para contener el derrame de hidrocarburo en las zonas afectadas, teniendo entre sus principales objetivos encontrar el origen de la contaminación ambiental que afecta la zona costera del Golfo.

Derivado de esta estrategia para combatir la contingencia ambiental, las autoridades dispusieron en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas:

3 mil 365 elementos de la Marina, Defensa, Semarnat, Pemex, Profepa, Conapesca, ASEA, CONANP, y de municipios.

Entre los recursos materiales se dispusieron buques y embarcaciones (25), vehículos (48), aeronaves de fija y móvil (9), drones submarinos (3), drones aéreos (3) y 18 mil 500 metros de barreras de contención.

Autoridades expusieron que otras líneas de investigación científica, apuntaron que la causa podría estar relacionada a dos chapopoteras naturales.

De acuerdo con las autoridades federales, el hidrocarburo podría estar relacionada a la chapopotera natural de Coatzacoalcos, o posiblemente a la chapopotera natural de Cantarell.

Además, se mantiene la investigación, a cargo de la Secretaría de Marina, sobre un probable vertimiento ilegal de un buque.