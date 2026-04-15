México

Pescadores tendrán estos derechos laborales tras aprobación de reforma

En San Lázaro la iniciativa fue respaldada por unanimidad con 440 votos a favor

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La Cámara de Diputados aprobó una reforma que modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de personas pescadoras. (Imagen de archivo. EFE/ David Guzmán)
La Cámara de Diputados aprobó una reforma que modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de personas pescadoras. (Imagen de archivo. EFE/ David Guzmán)

La Cámara de Diputados aprobó con 440 votos a favor el proyecto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 5A, fracción XIX de la Ley del Seguro Social, mismo que representan un avance en materia de derechos de las personas pescadoras.

La reforma es impulsada por la diputada Azucena Arreola Trinidad junto con integrantes de la Comisión de Pesca, la cual tiene el objetivo de incorporar a la categoría de trabajadores de campo, “las actividades pesqueras”, teniendo como medida final brindarles seguridad social como uno de los efectos inmediatos derivados de la relación laboral.

Más de 200 mil personas trabajan en el sector pesquero

Entre los datos que urgen a priorizar este tipo de propuestas se encuentra la falta de formalización en el sector pesquero, así como la constante vulneración de sus derechos constitucionales, lo que va encaminado a un estado de indefensión.

Entre los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se resaltan los siguientes que durante el tercer trimestre de 2024, el sector pesquero en México registró una población ocupada de 216 mil personas. De este total, el 92.9% corresponde a hombres y el 7.1% a mujeres, con un ingreso mensual promedio de 7 mil pesos.

La mayor parte de quienes laboran en esta actividad se ubica en Sonora, Guerrero y Yucatán. La edad promedio es de 42.5 años y el nivel educativo promedio equivale a 7.77 años de escolaridad, lo que corresponde a educación básica.

Incorporan términos del sector pesquero en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para garantizar derechos.
Incorporan términos del sector pesquero en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para garantizar derechos.

El empleo informal en este sector alcanzó el 86.2%, lo que supone un incremento de 2.17 puntos porcentuales respecto al trimestre previo. Esta proporción supera en 31.5 puntos el promedio nacional de informalidad.

Quintana Roo, Oaxaca y Nuevo León reportaron una informalidad del 100% entre sus trabajadores pesqueros, mientras que Baja California Sur, Baja California y Chiapas presentaron las tasas más bajas, todas cercanas al 50%.

Conficiones informales impulsa iniciativa

En cuanto a la distribución por edad, el grupo de 35 a 44 años concentró la mayor cantidad de trabajadores, con 23 mil personas. Dentro de este segmento, el 86.7% laboraba en condiciones informales y solo el 13.3% contaba con empleo formal.

El dictamen aprobado menciona que la normatividad vigente no contempla la figura de persona pescadora, lo que dificulta su acceso al derecho a la seguridad social.

Precisa que la intención de los legisladores iniciantes es incorporar las actividades pesqueras a la categoría de trabajadores de campo, con el objetivo de otorgarles seguridad social como efecto inmediato de una relación laboral.

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