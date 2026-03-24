“Crisis ambiental en el Golfo de México”: Alito Moreno culpa a Morena por derrame de petróleo

Alejandro Moreno, presidente del PRI, responsabilizó a los recortes presupuestarios y a MORENA por la gravedad del desastre ambiental. REUTERS/Luis Manuel Lopez

Un derrame petrolero en el Golfo de México ha contaminado más de 630 kilómetros de litoral, con efectos directos sobre la pesca, el turismo y los ingresos de miles de familias, según denunció Alejandro Moreno, presidente del PRI, en un mensaje publicado este 23 de marzo.

Moreno atribuyó la magnitud de los daños del derrame petrolero a los recortes presupuestarios y al debilitamiento institucional implementados desde que Morena asumió el poder, afirmando que la política de “desmantelamiento” privó a Pemex y a las autoridades ambientales de recursos para enfrentar emergencias.

Según el dirigente priista, “la reacción fue tarde y sin fuerza porque dejaron a Pemex y a las autoridades ambientales sin herramientas reales para enfrentar emergencias”. De igual modo, Moreno declaró que: “El Golfo de México vive una crisis ambiental por un derrame petrolero que contaminó más de 630 kilómetros de litoral. El daño pega directo a la pesca, al turismo y al ingreso de miles de familias.”

El presidente del PRI sostuvo en su mensaje que defender los recursos naturales y el sustento de quienes dependen de ellos es una responsabilidad seria que requiere resultados verificables. Moreno concluyó que su partido está preparado para responder ante este tipo de crisis: “tenemos la experiencia, el equipo y la determinación para cuidar lo que es de todos y responder sin excusas cuando México lo necesita”.

Pemex ha recuperado más de 549 metros cúbicos de petróleo

Petróleos Mexicanos desplegó más de 50 barreras marinas y mil cordones oleofílicos para contener el daño ambiental en la zona de Dos Bocas. REUTERS/Angel Hernández

Petróleos Mexicanos (Pemex) logró recuperar 549 metros cúbicos de hidrocarburo tras el reciente derrame en la zona de Dos Bocas, Tabasco, una tarea que involucra el despliegue de más de 450 especialistas y que depende en gran medida de las condiciones climatológicas para su avance, según comunicó la propia empresa este 23 de marzo.

Las operaciones de Pemex comprenden la instalación de más de 50 barreras marinas y mil cordones oleofílicos en la dársena y los canales de navegación de Dos Bocas, así como el uso de seis unidades de presión y vacío, equipos tipo skimmer y embarcaciones de superficie, según detalló la empresa a través de un comunicado.

El monitoreo abarca en tiempo real los niveles de contaminación en agua, suelo y aire, con recorridos permanentes del personal técnico para ajustar las estrategias de saneamiento según la eficacia de las barreras y la aparición de nuevas zonas afectadas.

Claudia Sheinbaum informa que la FGR ya ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos

La Fiscalía General de la República investiga las responsabilidades legales y posibles sanciones penales tras el incidente de contaminación en Dos Bocas. (Jesús Avilés Infobae México)

En respuesta a la emergencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, deslindó a Pemex del origen del derrame y señaló que las investigaciones apuntan a una embarcación de una empresa privada como presunta causante del incidente.

Durante la conferencia matutina del 23 de marzo, Sheinbaum afirmó: “Este incidente no fue un derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y de las playas. Le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque en este caso ya hay delito penal”.

La mandataria precisó que la reparación de los daños recaerá sobre la empresa privada implicada mientras su gobierno evalúa medidas económicas para los pescadores afectados.