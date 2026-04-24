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CFE celebra 11° Torneo Nacional de Campo en Yucatán, una competencia sobre la destreza y excelencia energética

El encuentro contó con la participación de hombres y mujeres, personal de CFE que apoyaron durante crisis climáticas el año pasado

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) organizó en Mérida, Yucatán el 11° Torneo Nacional de Campo, un encuentro en el que se busca fortalecer la colaboración técnica y elevar los estándares de seguridad, apuntalando así la misión de garantizar el servicio eléctrico a cerca de 50 millones de usuarios y avanzar hacia un sistema nacional moderno e interconectado.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reconoció la labor del personal de la CFE, al señalar: “Ustedes son quienes con su esfuerzo diario mantienen encendida la vida de México, ustedes que han estado bajo el sol, bajo la lluvia, en momentos difíciles para que a México nunca le falte lo más básico, la energía”.

El director de Operación de la CFE, Francisco Javier Maldonado Ramos, señaló que el torneo refleja la “gran fuerza de atención y servicio” que distingue a la empresa frente a sus casi 50 millones de clientes.

También, durante el evento, se subrayó que la verdadera fortaleza de la CFE es la suma de talento de sus 92 mil trabajadores, capacidad que asegura la atención ante cualquier contingencia.

Este torneo, más allá de definir a un equipo ganador, implica demostrar la preparación que exige el trabajo diario en campo.
Este torneo, más allá de definir a un equipo ganador, implica demostrar la preparación que exige el trabajo diario en campo.

Competencias técnicas según área: mantenimiento, medición, emergencias y rescate

El Torneo Nacional de Campo se compone de competencias técnicas alineadas con la labor cotidiana de cada área: Distribución, Generación y Transmisión.

En la división Distribución, el personal participa en pruebas relacionadas con mantenimiento y seguridad de redes eléctricas, implementación de reemplazos y sustituciones, así como maniobras de rescate, cortes, reconexiones y atención a usuarios.

El área de Generación presentó a brigadas de emergencia que mostraron protocolos de uso de extintores, mangueras presurizadas y rescate en altura.

Por Transmisión, se hizo una demostración del izaje de una estructura de emergencia con vehículo todoterreno, misma capacidad mostrada durante el restablecimiento del servicio tras el huracán Erick y el Disturbio Tropical 90E, emergencias en las que el área de Transmisión jugó un papel clave para reconectar el suministro en Oaxaca y Veracruz.

Resultados y equipos premiados

En la división Distribución, el primer lugar correspondió al equipo Centro Sur, seguido de Peninsular y Baja California.

En el Centro de Continuidad y Conexiones destacó la zona Noroeste. En Medición, el premio mayor fue para Centro Occidente, mientras que en el área Comercial el equipo Norte encabezó la premiación.

Entre los funcionarios e invitados presentes estuvieron Pablo Gamboa Miner, director de la Agencia de Energía de Yucatán; Jorge Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía y Trabajo del estado; Yesica Luna Espino, directora de Administración de la CFE; Juan Francisco Cuevas Villagómez, director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura; y Gilberto Valencia Félix, subdirector de Transmisión.

Cerca de 92 mil trabajadores de la CFE sostienen la operación de la red eléctrica nacional, a un año de coordinar la atención a casi 50 millones de servicios y mantener una cobertura superior al 99% en todo el país.

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