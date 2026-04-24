México

Operación Enjambre: sentencian a 150 años de prisión a exjefe de la Policía de Nicolás Romero, Edomex

En los hechos también participaron otros elementos de seguridad

Guardar
Sentencian por homicidio a excomisionado de Seguridad de Nicolás Romero, Edomex
El sujeto fue detenido en el marco de la "Operación Enjambre" (FGJEM)

Como parte de la Operación Enjambre, fue sentenciado a 150 años de prisión Adrián Mauricio Sánchez Mitre, quien se desempeñaba como comisionado de Seguridad Pública de Nicolás Romero, Estado de México.

La condena fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 23 de abril, el hombre fue hallado culpable del delito de secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

El reporte de las autoridades mexiquenses detalla que los hechos por los que fue condenado sucedieron el 4 de enero de 2023. Las averiguaciones establecen que Mauricio Sánchez Mitre llegó, junto con otros elementos de la Policía Municipal, al mercado “29 de junio”.

Exigió miles de pesos y realizó amenazas de muerte

La víctima tenía en dicho mercado un puesto de ropa, la víctima fue insultada y el mando policiaco ordenó a los uniformados ingresarlo a una patrulla para llevárselo a un sitio diferente, en acciones que duraron aproximadamente dos a tres horas.

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
La sentencia fue informada por la Fiscalía mexiquense (FGJEM)

“Durante este tiempo, Adrián Mauricio le exigió a la víctima comunicarse con sus familiares para solicitarles la entrega de 10 mil pesos a cambio de su libertad, sin embargo, al ver que no llegaban los familiares con el dinero ordenó a los Policías retirarse, amenazando a las víctimas de muerte en caso de denunciar los hechos”, es parte del informe.

Otra sentencia en su contra

Cabe recordar que el exfuncionario fue sentenciado a 40 años tras las rejas debido a que fue hallado culpable de homicidio, la FGJEM destacó que, según sus averiguaciones, el sujeto y otro hombre participaron en el asesinato de una persona.

Las averiguaciones indican que el sujeto mencionado, y al menos otra persona más, partició en el asesinato de un individuo en Nicolás Romero. Al principio la víctima fue atacada físicamente, pero posteriormente el exfuncionario usó un arma de fuego.

“En algún momento, el hoy sentenciado sacó un arma de fuego y disparó en su contra, privándola de la vida”, compartió la Fiscalía mexiquense.

Qué es la Operación Enjambre

La Operación Enjambre consiste en una estrategia conjunta entre fuerzas federales y fiscalías estatales, cuyo propósito es desarticular redes delictivas instaladas en administraciones municipales. El enfoque recae en localidades con actividad económica clave, donde existen sospechas de que funcionarios públicos utilizan su posición para extorsionar a empresarios o beneficiar a organizaciones criminales.

Hay por lo menos 4 personas detenidas
El Operativo Enjambre inició en Edomex (Jesús Aviles - Infobae México)

La coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sido fundamental para la puesta en marcha de este dispositivo.

Dichas acciones han sido realizadas en el Edomex y en Jalisco, en esta última entidad donde fue capturado Diego Rivera, quien era presidente municipal de Tequila.

Temas Relacionados

Operación EnjambreEdomexNicolás RomeroSecuestroExtorsiónmexico-noticias

Más Noticias

La advertencia de Profeco sobre las leches saborizadas

Revisar la lista de ingredientes y los sellos puede ayudarte a elegir mejor para tu familia

La advertencia de Profeco sobre las leches saborizadas

Lenia Batres balconea a Mancera, el exjefe de Gobierno quería hacer cobro al ISSSTE de 5 mil millones de pesos

Un fallo de la SCJN anuló la obligación fiscal sobre los bienes del instituto destinados a servicios públicos

Lenia Batres balconea a Mancera, el exjefe de Gobierno quería hacer cobro al ISSSTE de 5 mil millones de pesos

Alertan por nueva onda de calor en CDMX a partir del 25 de abril: cuántos días durará

Se prevén temperaturas que superen los 29 grados Celsius, por lo que las autoridades pidió a la población extremar precauciones ante las condiciones climáticas

Alertan por nueva onda de calor en CDMX a partir del 25 de abril: cuántos días durará

¿Hay clases este viernes 24 de abril? SEP aclara si se suspenden por Consejo Técnico

Esta junta docente se realiza periódicamente para mejoramiento de estrategias

¿Hay clases este viernes 24 de abril? SEP aclara si se suspenden por Consejo Técnico

Señalan a Marisela de presunta amenaza de muerte contra la asistente de su esposo Shuki: “Te vas a arrepentir”

“La Dama de Hierro” queda en el centro de un escándalo por supuestas amenazas contra la colaboradora de su esposo, el empresario y productor Shuki Amar. Trascendió que la cantante habría participado al teléfono en el momento de la agresión

Señalan a Marisela de presunta amenaza de muerte contra la asistente de su esposo Shuki: “Te vas a arrepentir”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Detienen a 4 personas por robo a automovilista en bajopuente de Santa Fe, CDMX

Defensa del contralmirante Fernando Farías se pronuncia tras su captura en Argentina

Huachicol Fiscal: quién es Fernando Farías, contralmirante detenido en Argentina, señalado como presunto líder de “Los Primos”

Capturan en Argentina a Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Señalan a Marisela de presunta amenaza de muerte contra la asistente de su esposo Shuki: “Te vas a arrepentir”

Señalan a Marisela de presunta amenaza de muerte contra la asistente de su esposo Shuki: “Te vas a arrepentir”

Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, aclara si le incomoda que la conductora viaje con Erik Rubín

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril

El Malilla habla por primera vez sobre su colaboración con Danna, pero aún no hay fecha de lanzamiento

DEPORTES

Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

Quién es José Miguel Bejos, el empresario que compró a los rojinegros de Atlas

Este es el jugador mexicano que Feyenoord estaría buscando ganarle a América y Monterrey

Cruz Azul vs Necaxa: estos son los precios para el partido de la Jornada 17 en el Estadio Azteca

Miguel Herrera revela que pudo dirigir a México en el Mundial 2026