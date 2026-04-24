Operación Enjambre: sentencian a 150 años de prisión a exjefe de la Policía de Nicolás Romero, Edomex

El sujeto fue detenido en el marco de la "Operación Enjambre" (FGJEM)

Como parte de la Operación Enjambre, fue sentenciado a 150 años de prisión Adrián Mauricio Sánchez Mitre, quien se desempeñaba como comisionado de Seguridad Pública de Nicolás Romero, Estado de México.

La condena fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 23 de abril, el hombre fue hallado culpable del delito de secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

El reporte de las autoridades mexiquenses detalla que los hechos por los que fue condenado sucedieron el 4 de enero de 2023. Las averiguaciones establecen que Mauricio Sánchez Mitre llegó, junto con otros elementos de la Policía Municipal, al mercado “29 de junio”.

Exigió miles de pesos y realizó amenazas de muerte

La víctima tenía en dicho mercado un puesto de ropa, la víctima fue insultada y el mando policiaco ordenó a los uniformados ingresarlo a una patrulla para llevárselo a un sitio diferente, en acciones que duraron aproximadamente dos a tres horas.

La sentencia fue informada por la Fiscalía mexiquense (FGJEM)

“Durante este tiempo, Adrián Mauricio le exigió a la víctima comunicarse con sus familiares para solicitarles la entrega de 10 mil pesos a cambio de su libertad, sin embargo, al ver que no llegaban los familiares con el dinero ordenó a los Policías retirarse, amenazando a las víctimas de muerte en caso de denunciar los hechos”, es parte del informe.

Otra sentencia en su contra

Cabe recordar que el exfuncionario fue sentenciado a 40 años tras las rejas debido a que fue hallado culpable de homicidio, la FGJEM destacó que, según sus averiguaciones, el sujeto y otro hombre participaron en el asesinato de una persona.

Las averiguaciones indican que el sujeto mencionado, y al menos otra persona más, partició en el asesinato de un individuo en Nicolás Romero. Al principio la víctima fue atacada físicamente, pero posteriormente el exfuncionario usó un arma de fuego.

“En algún momento, el hoy sentenciado sacó un arma de fuego y disparó en su contra, privándola de la vida”, compartió la Fiscalía mexiquense.

Qué es la Operación Enjambre

La Operación Enjambre consiste en una estrategia conjunta entre fuerzas federales y fiscalías estatales, cuyo propósito es desarticular redes delictivas instaladas en administraciones municipales. El enfoque recae en localidades con actividad económica clave, donde existen sospechas de que funcionarios públicos utilizan su posición para extorsionar a empresarios o beneficiar a organizaciones criminales.

El Operativo Enjambre inició en Edomex (Jesús Aviles - Infobae México)

La coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha sido fundamental para la puesta en marcha de este dispositivo.

Dichas acciones han sido realizadas en el Edomex y en Jalisco, en esta última entidad donde fue capturado Diego Rivera, quien era presidente municipal de Tequila.