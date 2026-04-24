Señalan a Marisela de presunta amenaza de muerte contra la asistente de su esposo Shuki: “Te vas a arrepentir”

La denuncia contra Marisela por presuntas amenazas de muerte involucra al entorno familiar y profesional de la cantante en Estados Unidos (Foto: Instagram/@mariselaofficial)

Una denuncia pública en Estados Unidos coloca a Marisela, cantante de 57 años y conocida como La Dama de Hierro, en el centro de un posible proceso penal tras una acusación por presuntas amenazas de muerte contra una mujer identificada como asistente cercana a su esposo.

De acuerdo con información difundida por el periodista Javier Ceriani, la denuncia revive cuestionamientos sobre el entorno personal y profesional de la artista y deja abierta la posibilidad de que el caso escale a instancias legales en California.

La acusación surge luego del testimonio de Ángela, quien trabaja como asistente de Shaol ‘Shuki’ Amar, empresario israelí y esposo de la cantante. Según el relato presentado por Ceriani, todo habría comenzado cuando dos hombres acudieron a una propiedad vinculada a Shuki con el pretexto de entregar un “regalo”.

Una asistente cercana a Shuki, esposo de Marisela, acusa a la artista de ordenar una amenaza directa en una propiedad de California (Foto: Instagram/@mariselaofficial)

Ángela detalla que uno de ellos, de complexión robusta y rasgos europeos, la insultó, fotografió y grabó sin su consentimiento. En ese momento, asegura haber recibido una amenaza directa: “Te vas a arrepentir de haber nacido. Dice mi jefa”, refiriéndose presuntamente a Marisela. Ángela sostiene que la intérprete se encontraba al teléfono durante la agresión y que habría dado indicaciones en tiempo real.

Shuki habría intentado frenar la denuncia tras el conflicto familiar

Uno de los elementos más delicados de la denuncia es que Shuki habría pedido a Ángela no presentar una acusación formal para no generar problemas legales o afectar su matrimonio con Marisela. A pesar de la presión, la asistente decidió exponer públicamente su caso por temor a represalias, según lo informado por Ceriani. Este testimonio refuerza el temor de Ángela de que su vida estuviera en riesgo.

El periodista Javier Ceriani señala que el caso podría escalar a proceso penal en California, aumentando el impacto en la carrera de Marisela (Foto: Javier Ceriani, YouTube)

Hasta el momento, Marisela no ha ofrecido ninguna declaración oficial sobre los hechos. Esta ausencia de posicionamiento mantiene la incertidumbre sobre si el asunto corresponde únicamente a una disputa interna, una denuncia formalizable en las autoridades estadounidenses o el inicio de un proceso penal en California.

El entorno personal y el carácter de Marisela habrían influido en los hechos

El periodista Javier Ceriani expone que la relación entre Marisela y Shuki ha sido “intensa, inestable y marcada por constantes discusiones y reconciliaciones”. Fuentes cercanas a la pareja atribuyen parte del ambiente tenso al carácter fuerte de la cantante, que, en ocasiones, estaría agravado por el consumo de alcohol.

Este contexto habría sido determinante para que el conflicto con Ángela escalara hasta derivar en una posible denuncia penal.

Shuki, empresario y esposo de Marisela, habría intentado persuadir a la asistente para que no hiciera la denuncia formal ante autoridades de Estados Unidos (Archivo)

Marisela, una voz ‘de hierro’ en la música romántica en español

Marisela Esqueda, nacida en Los Ángeles, California, en 1966, debutó en la música siendo adolescente y alcanzó la fama en la década de los ochenta tras su aparición en Siempre en domingo, apadrinada por Marco Antonio Solís. Su álbum debut “Sin él” (1984) logró que todos sus temas entraran en el Top 10 de Billboard, una hazaña única para una cantante en español.

A lo largo de su carrera, Marisela ha vendido más de 41 millones de discos y se ha consolidado como una de las artistas con mayor éxito e influencia en la música romántica de habla hispana. Canciones como “Sin él”, “Mi problema”, “Enamorada y herida”, “Completamente tuya”, “Sola con mi soledad” y “Tu dama de hierro”, que dio origen a su apodo en 1988, mantienen vigencia entre sus seguidores.

Hasta la fecha, Marisela no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones, lo que mantiene la incertidumbre en torno al caso (Foto: Instagram/@mariselaofficial)

Con la posibilidad de enfrentar un proceso legal en Estados Unidos por amenazas, el nombre de Marisela vuelve a ser noticia fuera de los escenarios, mientras sus seguidores y la industria del espectáculo permanecen atentos a la evolución del caso.