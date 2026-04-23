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Miguel Herrera revela que pudo dirigir a México en el Mundial 2026

Herrera estuvo cerca de dirigir el banquillo de México otra vez, acompañado de una peculiar propuesta

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El Piojo criticó la posibilidad de que México fuera parte de la Liga MX. (Ilustración: Jesús Aviles)
El Piojo criticó la posibilidad de que México fuera parte de la Liga MX. (Ilustración: Jesús Aviles)

Miguel ‘Piojo’ Herrera, exentrenador de la Selección Mexicana, relató durante una entrevista de TUDN, que fue candidato a dirigir al conjunto nacional de nueva cuenta.

Durante el proceso de entrevistas para dirigir al Tri rumbo al Mundial 2026, un directivo de la FMF le propuso integrar al equipo nacional como el club número 19 de la Liga MX.

La intención era que la selección tuviera mayor ritmo competitivo, ya que al ser anfitrión del torneo no disputó eliminatorias y careció de partidos oficiales en años previos al certamen.

Esta propuesta buscaba que la Selección Mexicana compitiera semana a semana contra equipos como América, Chivas y Cruz Azul, sumando puntos como cualquier otro club.

La idea pretendía solucionar la falta de fogueo ante la ausencia de eliminatorias, pero Herrera consideró que la logística era inviable y que generaría un conflicto de intereses sin precedente en el futbol mexicano.

Miguel Herrera rechazó la propuesta por conflicto de intereses

El ‘Piojo’ explicó que la propuesta tenía implicaciones directas en la integridad de la competencia.

“Me dijeron: ‘¿Y si la selección juega el torneo como el equipo 19?’ Así me lo propuso uno de los directivos y le dije: ‘A ver, espérame, no’”, contó el entrenador al medio.

Argumentó que sería absurdo enfrentar a un club, como Tijuana, y al mismo tiempo poder quitarle a uno de sus jugadores para reforzar a la selección en ese partido.

“Si yo en la semana juego contra Tijuana y de repente digo: ‘no, mejor (Gilberto) Mora viene para acá’, entonces se lo quito a Tijuana y voy a jugar contra ellos. ¡Imagínate! No puede ser”, señaló Herrera.

El propio Miguel enfatizó que la propuesta no tenía sentido y que jamás habría funcionado en el contexto profesional.

El entrenador concluyó que los futbolistas que militan en Europa tampoco podrían sumarse, ya que están sujetos a las fechas FIFA, por lo que la selección no tendría ni siquiera su plantel completo en cada jornada.

En septiembre de 2025, Miguel Herrera veía poco probable que Costa Rica no fuera al Mundial.
Miguel Herrera dirigió a Costa Rica y no logró clasificar al Mundial. (Telemundo, YouTube)

La propuesta evidenció carencias en la planeación rumbo al Mundial

La revelación de Herrera se da cuando la Liga MX vive el cierre del torneo Clausura 2026 y la Selección Mexicana enfrenta presión por una lista de jugadores aún sin definir.

La anécdota inició un debate en redes sobre la ausencia de una estructura sólida de planeación deportiva.

Argumentando que, en vez de buscar partidos amistosos de jerarquía internacional, directivos consideraron alternativas internas que el propio Herrera calificó de impracticables.

El entrenador ganó la Copa Oro en 2015, salió del banquillo nacional tras un incidente extracancha.

Desde entonces, no regresó a la dirección técnica del Tri, pero sus declaraciones reavivaron el debate sobre la conducción de la Federación Mexicana de Futbol.

Aunque la propuesta de integrar a la Selección Mexicana a la Liga MX nunca se concretó, la sola idea de discutirla expuso deficiencias en la conducción del futbol nacional rumbo al Mundial 2026.

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