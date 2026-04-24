México

¿Hay clases este viernes 24 de abril? SEP aclara si se suspenden por Consejo Técnico

Esta junta docente se realiza periódicamente para mejoramiento de estrategias

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Un profesor señala el 24 de abril de 2026 en un calendario de la SEP en la pizarra. Una docena de estudiantes de primaria están sentados en sus pupitres.
Usualmente el último viernes de cada mes se suspenden las clases (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último viernes de cada mes suele destinarse al Consejo Técnico Escolar (CTE) en escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que mucha gente quiere saber si sus hijos deben ir a clases o no este viernes.

En abril, la SEP decidió no programar CTE en abril, por lo que sí habrá clases el 24 de abril.

El motivo es que las vacaciones de Semana Santa —que abarcaron del 30 de marzo al 10 de abril— ya redujeron el tiempo lectivo del mes. La misma decisión se tomó en el ciclo escolar anterior.

El Consejo Técnico es la reunión mensual en que docentes y directivos analizan el desempeño académico y definen estrategias de mejora.

Infografía con calendario escolar de México: detalla la suspensión del CTE en abril, la asistencia a clases este viernes y excepciones en Aguascalientes.
Este viernes sí habrá clases en la mayoría del país debido a la suspensión del Consejo Técnico Escolar de abril, siendo Aguascalientes la única excepción por sus vacaciones extendidas por la Feria de San Marcos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa sesión implica suspensión de clases para los alumnos de educación básica en todo el país.

La próxima sesión de CTE quedó fijada para el viernes 29 de mayo, que será la penúltima del ciclo escolar. La última se realizará en junio, antes de la entrega de calificaciones finales del ciclo escolar.

Por qué no hay clases en Aguascalientes

Los estudiantes de Aguascalientes son los únicos en México que no tienen clases este viernes 24 de abril, mientras el resto del país sí asiste a la escuela con normalidad —y así lo confirman el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

La razón es concreta: el IEA trasladó el periodo vacacional de Semana Santa para que coincida con la Feria Nacional de San Marcos 2026, que se extiende del 18 de abril al 10 de mayo.

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Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas de esa entidad no volverán a las aulas sino hasta el martes 5 de mayo, tras acumular 11 días hábiles sin actividades escolares.

El siguiente descanso nacional y el puente de mayo

Para los estudiantes del resto del país, la primera pausa llega el viernes 1 de mayo, cuando se conmemora el Día Internacional del Trabajo. El descanso se extiende hasta el domingo 3, con regreso a clases el lunes 4.

Al día siguiente, el martes 5 de mayo, se suspenden nuevamente las actividades por la conmemoración de la Batalla de Puebla. Eso convierte la primera semana de mayo en un periodo con dos interrupciones consecutivas en el calendario escolar nacional.

En Aguascalientes, en cambio, el 5 de mayo solo tiene carácter conmemorativo y no representa un festivo oficial en el calendario estatal, por lo que ese día marca precisamente el regreso a clases de los estudiantes hidrocálidos.

Cuántos días de descanso quedan en 2026

  • 1 de mayo - suspensión de labores docentes por Día del Trabajo
  • 5 de mayo - suspensión de labores docentes por conmemoración de la Batalla de Puebla
  • 15 de mayo - suspensión de labores docentes por el Día de la maestra y el maestro
  • 29 de mayo - CTE
  • 26 de junio - CTE

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