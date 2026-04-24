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Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

La joven promesa de Xolos apareció junto a figuras del futbol mundial

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Mora apareció en un video junto a grandes figuras del futbol mundial.
Mora apareció en un video junto a grandes figuras del futbol mundial.

El futuro de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años de los Xolos de Tijuana, se ha vuelto tema de debate ante la inminente lista de convocados por Javier ‘Vasco’ Aguirre para la concentración de la Selección Mexicana, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La expectativa sobre la presencia del joven jugador en la nómina nacional genera incertidumbre entre seguidores y analistas.

Mientras tanto, la joven promesa de la Liga MX ha llamado la atención en redes tras aparecer en un video junto a otros futbolistas de renombre a nivel mundial.

En el metraje se le puede ver en dos ocasiones, sin embargo, el verdadero protagonista es el futbolista brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr.

Entre los nombres destacados figuran Christian Pulisic, oriundo de Estados Unidos y jugador del AC Milan, así como el argentino Julián Álvarez, integrante del Atlético de Madrid.

Mora presentó un comercial al lado de jugadores relevantes. X: @AllFutbolMX

Mora es señalado como una de las mayores promesas actuales. A pesar de su corta edad, el jugador ha despertado interés no solo por su rendimiento en la Liga MX, sino también por el potencial que muestra para el mediano y largo plazo.

Diversos sectores de la prensa y aficionados consideran que su desarrollo podría marcar una diferencia para el fútbol nacional en los próximos años, por lo mismo ya comienza a tener proyección internacional.

Mora vuelve a anotar tras haberse lesionado

En la jornada 16 frente a Pachuca, Mora resultó determinante al marcar un gol decisivo para los Xolos. El árbitro otorgó un penal que el atacante ejecutó; aunque el portero detuvo el primer tiro, Mora capitalizó el rebote y anotó, reforzando su peso ofensivo en el partido.

El joven mediocampista ha exhibido claras señales de recuperación total después de permanecer fuera de las canchas durante más de tres meses a causa de una pubalgia crónica, en esta ocasión, anotando.

Gol al minuto 33 y recibirá un bono especial

El exentrenador Miguel “Piojo” Herrera reveló en un podcast que los dueños del conjunto fronterizo otorgan un bono a quienes anotan goles, y el tanto de Mora lo hizo acreedor a este premio.

Según la página de la Liga MX, el gol quedó oficialmente registrado al minuto 33 del compromiso.

Gilberto Mora regresó a las canchas tras la lesión que lo dejó más de dos meses fuera (X@Xolos)
Gilberto Mora regresó a las canchas tras la lesión que lo dejó más de dos meses fuera (X@Xolos)

En esa conversación, Miguel “Piojo” Herrera, explicó que, según el contrato, los futbolistas deben utilizar botines rojos. El incumplimiento de esa cláusula puede acarrear desde una multa hasta la rescisión del contrato, ya que esa condición se pacta desde el comienzo.

Gil Mora aprovechó el rechazo de Moreno tras ejecutar el penal y, con una precisa maniobra técnica, conectó el balón con la parte interna del pie derecho, enviándolo casi al ángulo y dejando sin opciones al portero, quien no pudo intervenir en ninguno de los dos remates.

Ambos disparos fueron realizados con su pierna derecha.

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