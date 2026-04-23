Detienen a 4 personas por robo a automovilista en bajopuente de Santa Fe, CDMX

Los sujetos estarían vinculados con al menos 5 robos similares. Crédito: Redes Sociales y SSC

Cuatro personas fueron detenidas tras el robo a un automovilista en un bajopuente de Santa Fe, Cuajimalpa, luego de que el caso se viralizó en redes sociales por un video publicado gracias a un testigo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rastreó a los presuntos responsables tras analizar cámaras de videovigilancia que mostraban su escape en otro robo y desplegar un operativo en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, donde capturó a los involucrados, quienes estarían relacionados con al menos cinco eventos contra conductores en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la SSC, los detenidos son tres hombres y una mujer, de entre 28 y 45 años de edad, todos de nacionalidad extranjera. Reportes extraoficiales señalan que serían originarios de Colombia.

Estos fueron los indicios asegurados tras las detenciones en la CDMX- Crédito: SSC

Tras su arresto, se les aseguró un arma de fuego corta con cuatro cartuchos útiles, 80 mil pesos en efectivo y dos vehículos, entre otros indicios.

Las autoridades confirmaron que que el automóvil blanco -un Volkswagen Gol- fue utilizado para dar seguimiento y vigilar a la víctima del asalto viralizado.

Por otra parte, el automóvil de color negro relacionado con los robos es un Fiat, modelo Pulse Abarth.

El video del asalto circuló en redes y detonó denuncias

La agresión viral se documentó la noche del pasado 21 de abril en el bajopuente de la calle Carlos Echanove, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa. En el sitio, un automovilista que circulaba metros atrás grabó el momento en que los asaltantes, a bordo de una motocicleta, interceptaron y despojaron de sus pertenencias a la víctima.

Al mismo tiempo, el conductor de la motocicleta que usaron para el robo apuntaba con una pistola a los testigos.

El video fue ampliamente compartido en plataformas digitales por lo que la SSC inició labores de investigación para identificar a los responsables.

Los tres hombres y la mujer aprehendida son originarios de Colombia. Crédito: Redes Sociales

Posteriormente, las autoridades identificaron que la banda de ladrones estaba vinculada con otra denuncia de robo en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que mediante el análisis de cámaras del C2 Centro, ubicó dos vehículos vinculados con el escape de los posibles agresores.

Los operadores del centro de mando implementaron un cerco virtual para dar seguimiento a las rutas de ambos autos.

Operativo simultáneo en dos alcaldías: detenciones y aseguramiento de objetos

Según los reportes oficiales, el despliegue policial permitió interceptar el Volkswagen en la colonia Maza, alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a una mujer y dos hombres. En la revisión preventiva se les hallaron 80 mil pesos en efectivo, un cuchillo, una cartera y cuatro teléfonos celulares.

Estas son las cuatro personas detenidas por robos a automovilistas. Crédito: SSC

Al mismo tiempo, otro grupo de uniformados localizó el Fiat en la colonia Sector Popular, Iztapalapa, y detuvo a un hombre que portaba un arma de fuego corta abastecida, dinero en efectivo, un teléfono, una mochila para reparto de alimentos, una cangurera y un portafolio.

Todos los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público de la fiscalía capitalina, junto con los objetos y vehículos asegurados.

La SSC relacionó a los cuatro detenidos con al menos cinco robos a conductor cometidos en lo que va del año, en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, además del caso viral de Santa Fe.

De acuerdo con las indagatorias, los presuntos responsables utilizaban autos para vigilar y seguir a potenciales víctimas, así como una motocicleta para ejecutar los asaltos.