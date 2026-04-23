Feminicidio de Carolina Flores: qué se sabe del caso de la exreina de belleza hasta hoy

El feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en Polanco, sigue bajo investigación en medio de contradicciones, una denuncia tardía y la fuga de su suegra, señalada como principal sospechosa, mientras un video del crimen intensificó el escrutinio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, ocurrido el 15 de abril dentro de un departamento en Polanco, generó indignación en la Ciudad de México y se sumó a otros casos recientes, como el de Edith Guadalupe, que también han provocado reclamos de justicia.

La difusión de un video, que captó los momentos previos al ataque y deja entrever la autoría de su suegra, intensificó el escrutinio sobre el caso. A días del crimen, la investigación sigue abierta en medio de contradicciones, una denuncia tardía y cuestionamientos a la actuación de las autoridades. Esto es lo que se sabe del caso hasta hoy.

¿Cómo ocurrió el crimen de Carolina Flores?

Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, fue hallada sin vida en un departamento de Polanco, Ciudad de México. (Fotos: TikTok - X/ @c4jimenez)

La noche del miércoles 15 de abril, Carolina Flores se encontraba en su vivienda junto a su esposo, Alejandro Sánchez, su hija de ocho meses y su suegra, Erika María Herrera.

Un video de un monitor instalado en casa logró captar el momento previo al asesinato. En las imágenes, reveladas este miércoles, se observa a las dos mujeres en casa mientras intercambian algunas palabras.

A continuación se ve a la víctima se dirige a una habitación, seguida de su suegra. Fuera del campo de la cámara, se escucha una detonación y el grito de la exreina de belleza, para luego escuchar cinco detonaciones más.

Tras los disparos, Alejandro Sánchez acude al cuarto con su bebé en brazos y se le oye decirle a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que ella se limita a decir: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, era madre y reconocida figura en el ámbito de las pasarelas y redes sociales. (Captura TikTok)

De acuerdo con los resultados de la necropsia, el cuerpo de Carolina Flores presentaba 12 impactos de bala —seis en la cabeza y seis en el tórax—.

El día después: la denuncia y los primeros testimonios

La denuncia por el crimen fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) un día después, el 16 de abril, por el propio Alejandro Sánchez.

La Fiscalía acudió al departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe número 14 y aseguró en el lugar una pistola calibre .9 milímetros, siete casquillos y cuatro balas deformadas. El guardia de seguridad del edificio declaró que no escuchó detonaciones ni movimientos extraños esa noche.

El argumento que dio el esposo de la víctima sobre haber presentado la denuncia al día siguiente fue que supuestamente priorizó el bienestar de su hija de ocho meses. Según su testimonio, temía que si era detenido por la investigación, la menor sería enviada a una casa hogar, por esa razón, grabó videos con indicaciones sobre los cuidados de la niña y, hasta que consideró seguro, acudió a la Fiscalía.

La joven tenía 27 años de edad y dejó a un bebé de 8 meses (captura de pantalla)

La madre de Carolina Flores, Reyna Gómez Molina, supo del asesinato hasta la tarde del 16 de abril, cuando recibió una llamada de Alejandro desde la fiscalía. En esa conversación, Alejandro le informó que su madre había disparado contra Carolina. Gómez Molina relató en el programa “Siéntese Quien Pueda” de Univisión que le preguntó a su yerno cómo pudo permanecer en el departamento con el cuerpo de Carolina mientras cuidaba a la niña, y él insistió en que lo hizo pensando en la seguridad de la menor.

La abuela materna se ofreció a cuidar de la nieta, pero Alejandro rechazó la propuesta, argumentando que, por acuerdo previo con Carolina, en caso de faltar ambos, ni la madre de él ni la madre de ella quedarían a cargo de la menor.

La actuación de las autoridades

De acuerdo con la información, la Fiscalía de la CDMX inició la carpeta de investigación como homicidio doloso y no fue sino hasta ver la presión de colectivos feministas y familiares que el caso se reclasificó como feminicidio, lo que implica la aplicación de protocolos específicos: análisis del contexto de violencia, perspectiva de género y protección a víctimas indirectas.

La Fiscalía señala que el caso ya se investiga como feminicidio. EFE/Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Durante las primeras diligencias, peritos aseguraron el arma y levantaron el cuerpo de la víctima, que fue entregado a la familia dos días después, el 17 de abril. La Fiscalía de Baja California, de donde era originaria la joven, manifestó su disposición para colaborar.

Las autoridades señalaron a Erika Herrera como la principal sospechosa y, hasta la publicación de esta nota, permanece prófuga.

El caso de Carolina Flores ha provocado indignación en redes sociales y ya se han hecho convocatorias a marchas en Ensenada, Baja California. Colectivos feministas y familiares exigieron la correcta clasificación del delito y sanciones para los responsables. También denunciaron omisiones y dilaciones en la respuesta institucional, sumando el caso a una serie de feminicidios recientes en la capital que han puesto bajo escrutinio a la Fiscalía local.

¿Quién era Carolina Flores Gómez?

La joven, nacida el 4 de abril de 1999 en Ensenada, alcanza notoriedad en 2017 al coronarse Miss Teen Universe Baja California, representando a su estado en el certamen nacional Foto: Redes sociales Carolina Flores

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Desde temprana edad mostró interés y aptitudes para el modelaje y los certámenes de belleza, escenario en el que inició su trayectoria pública.

En 2017, a los 18 años, obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió representar a su estado en concursos nacionales y consolidarse como una figura reconocida en el ámbito de la belleza y el modelaje.

Gracias a este logro, Carolina Flores alcanzó notoriedad y construyó una comunidad de seguidores en redes sociales, donde compartía su estilo de vida y su pasión por la moda.

En años recientes, Carolina decidió enfocar su vida en la formación de una familia. Contrajo matrimonio con Alejandro Sánchez y, juntos, tuvieron una hija.