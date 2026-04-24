Este es el jugador mexicano que Feyenoord estaría buscando ganarle a América y Monterrey

La irrupción del Feyenoord complicaría los planes de las Águilas, Chivas y Rayados para fichar al joven mediocampista, quien es considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano. (Foto: Instagram/ @denzellgarcia_5)

El mercado de fichajes de verano en la Liga MX se ha encendido con un nombre que domina la conversación: Denzell García, mediocampista de 22 años que se ha consolidado como figura en el FC Juárez.

La historia no es sólo la de un fichaje más, sino la de un jugador que representa el nuevo perfil del futbolista mexicano exportable: joven, polivalente y con experiencia internacional.

Denzell García, mediocampista de FC Juárez, es considerado el nuevo perfil exportable del futbolista mexicano por su juventud y polivalencia. REUTERS/Eloisa Sanchez

De acuerdo con reportes de 365scores y el periodista experto César Luis Merlo, su rendimiento constante y su versatilidad lo han convertido en objetivo prioritario de varios clubes mexicanos, pero ahora el Feyenoord de Países Bajos habría irrumpido en la disputa, complicando los planes del América y Monterrey.

Las cualidades que hacen único a Denzell García

Denzell García más allá de ser una promesa se ha convertido en una realidad. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones lo convierte en un activo estratégico para cualquier club.

Versatilidad táctica: puede jugar como mediocampista defensivo o lateral derecho.

Regularidad: más de 100 partidos como titular en Liga MX y experiencia con la Selección Mexicana.

Disciplina: apenas acumula tarjetas amarillas, sin expulsiones.

Proyección ofensiva: suma goles y asistencias desde una posición de recuperación.

El valor de mercado de Denzell García se sitúa entre 3.5 y 4.5 millones de euros, cifra atractiva para el fútbol europeo y el Feyenoord. (Foto: Scott Kinser-Imagn Images)

Su estilo combina recuperación de balón, salida limpia y llegada al área rival, atributos que lo convierten en un perfil moderno y atractivo.

América y Monterrey en la disputa

El interés reportado por parte de clubes grandes de México respondería a necesidades distintas, pero igualmente urgentes:

América: busca rejuvenecer su mediocampo y encontrar un recambio confiable en el lateral derecho.

Monterrey: necesita estabilidad y sangre nueva tras un Clausura 2026 decepcionante.

Chivas: se habría sumado a la conversación por orgullo institucional y política de identidad.

América buscaría rejuvenecer su mediocampo con Denzell García, mientras Monterrey necesita estabilidad y proyección tras un torneo decepcionante. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, ambos clubes verían en García un refuerzo prioritario, pero la irrupción del Feyenoord amenazaría con llevarse al jugador al futbol europeo. Por ello, la decisión final dependerá de qué proyecto convenza más a Juárez y al jugador: la vitrina inmediata o el salto internacional.

Feyenoord y la ruta europea

El Feyenoord ha encontrado en México un mercado fértil para fichajes jóvenes. Tras el éxito de Santiago Giménez, el club neerlandés confiaría en que García pueda ser el próximo en brillar en la Eredivisie.

Historial positivo: Giménez se convirtió en figura y abrió la puerta a otros mexicanos.

Estrategia clara: seguir a talentos como Ozziel Herrera, Erik Lira y Gilberto Mora.

Precio accesible: alrededor de 3.5–4.5 millones de euros, cifra usual para Europa.

Proyección internacional: la Eredivisie suele ser un trampolín hacia ligas mayores.

El Feyenoord apostaría por replicar el éxito de Santiago Giménez con jugadores como Denzell García, Gilberto Mora y Erik Lira. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

En este sentido, para Feyenoord, García representaría la oportunidad de repetir un modelo exitoso implementado con “Chaquito” y continuar estrechando su relación con el futbol mexicano.