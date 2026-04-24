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Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina asegura que el hombre también estuvo en Colombia

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Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna
Fue asegurado en Buenos Aires (SSPC)

Luego de meses de intercambio de información entre instituciones de por lo menos tres países, fue detenido en Argentina el contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna.

El arresto fue realizado el 23 de abril, meses después de que el hombre no asistió a una audiencia de imputación en México. Como contaba con una ficha roja de Interpol era buscado en 192 países,

De México a Florida y luego a Argentina

Antes de de ser ubicado en el país sudamericano, en agosto de 2024, fue realizada una salida a Florida, Estados Unidos y no hubo registros de que regresara a territorio nacional.

Sin embargo, Fernando Farías fue detenido en Argentina el 23 de abril, el aseguramiento fue confirmado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Es por ello que la captura fue resultado de la coordinación de efectivos de seguridad de México, Argentina y EEUU.

La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, informa sobre el elemento de Semar detenido en Buenos Aires

“Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos. Fue detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa”, destacó el funcionario.

La información compartida por las autoridades señala que llevaba documentos falsos, los reportes de inteligencia detallan que se trataba de un pasaporte apócrifo de Guatemala.

El material compartido por las autoridades muestra al hombre siendo custodiado por elementos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de Interpol Argentina.

Reportes periodísticos señalan que la detención del hombre fue realizada entre las calles de Guatemala y Juan B. Justo, en el barrio de Palermo.

También estuvo en Colombia

La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, destacó en un video que el sujeto capturado era una pieza clave en una estructura criminal dedicada a traficar combustible desde territorio estadounidense hacia México a través de hacer pasar la sustancia como aceites y aditivos.

El despacho de abogados señaló la situación actual mediante un comunicado. Crédito: Especial
El despacho de abogados señaló la situación actual mediante un comunicado. Crédito: Especial

“Venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho. Su nombre es Fernando Farías Laguna, vicealmirante de la Armada Mexicana, buscado por la CIA y con alerta roja de Interpol”, expresó.

Agregó que Fernando Frías es acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos.

No hay notificación oficial, alegan abogados

Posterior a darse a conocer la detención, el despacho Epigmenio Mendieta asegura que, si bien las autoridades federales informaron el arresto, no ha habido una notificación formal a familiares respecto al arresto del sujeto.

“Ni la defensa ni la familia han sido notificadas oficialmente por autoridad alguna, ni tampoco se ha tenido comunicación con nuestro defendido”.

Por su parte, la Semar destacó la captura a través de sus redes sociales y expuso: “En Marina la ley es para todos”.

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Fernando Farías LagunaArgentinaSemarMarinaHuachicol fiscalNarco en Méxicomexico-noticias

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