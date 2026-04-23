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Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, aclara si le incomoda que la conductora viaje con Erik Rubín

Tras comentarios en redes sobre la cercana convivencia de la conductora de ‘Hoy’ con su ex pareja, Origel fijó su postura

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Andrea Legarreta ha vuelto a ser vinculada con Luis Carlos Origel, a más de tres años de su separación de Erik Rubín.
Luis Carlos Origel, pareja de Andrea Legarreta, respalda la convivencia armónica entre Legarreta y su exesposo en eventos familiares (@erikrubinoficial, @andrealegarreta, @lcorigel, Instagram)

La relación cordial entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes acudieron en familia al lanzamiento musical de su hija Mía Rubín en la Ciudad de México, no representa un conflicto para Luis Carlos Origel, actual pareja de la conductora.

Origel señala que respeta y comprende el lazo que mantienen Legarreta y su exesposo, y afirma que la prioridad es el ambiente armónico que han construido junto a sus hijas Mía y Nina.

En la reciente celebración por la nueva canción “Lento” de Mía Rubín, la reunión familiar integró no solo a Legarreta y Rubín, sino también a sus actuales parejas. Origel asistió al evento acompañado de Legarreta, mientras que Rubín llegó junto a su novia Geraldine Zárate. La convivencia fluida entre ambos núcleos llamó la atención, pues refleja la dinámica familiar que viven luego de la separación.

Andrea Legarreta y Erik Rubín mantienen una relación cordial tras su separación, priorizando el bienestar de sus hijas Mía y Nina (@andrealegarreta)
Andrea Legarreta y Erik Rubín mantienen una relación cordial tras su separación, priorizando el bienestar de sus hijas Mía y Nina (@andrealegarreta)

Origel, feliz con Legarreta y todo su entorno

Origel, coach de fitness, remarca que no le afecta la relación entre la conductora y el cantante. “Estar con una persona como Andrea me hace muy feliz, la verdad, muy feliz con todo lo que es ella y feliz de compartir con ella”, asegura en declaraciones dadas a la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, donde colabora como parte del programa Hoy.

Acerca de las opiniones que circulan en redes sociales sobre los viajes y reuniones de Legarreta y Rubín—como la visita familiar reciente a Disneyland—Origel considera que lo principal es la satisfacción y el bienestar de quienes forman el círculo cercano. “Eso es cuestión de esas personas que lo puedan entender o no, pero nosotros estamos muy bien y muy contentos, la verdad”, afirma.

Origel, coach de fitness y parte de 'Hoy', destaca su felicidad por compartir la vida con Andrea Legarreta y acompañarla en momentos familiares (Instagram: Andrea Legarreta)
Origel, coach de fitness y parte de 'Hoy', destaca su felicidad por compartir la vida con Andrea Legarreta y acompañarla en momentos familiares (Instagram: Andrea Legarreta)

Apoyo a la carrera artísitca de Mía Rubín

El propio Origel destaca el crecimiento profesional de Mía Rubín, quien realizó su release party el fin de semana en el Acuario Inbursa de la capital. Sobre este evento expresa:

“Tuve el gusto de estar ahí apoyando a Mía. Fue un evento muy especial porque fue el lanzamiento de su nueva canción, de su música. Y verla evolucionar ha sido algo muy mágico. Y también poder estar ahí para acompañar a Andrea… ha sido un gusto poder estar y acompañarla”.

Erik Rubín en primer plano, sonriendo con gafas de sol, junto a Andrea Legarreta y sus dos hijas, en un selfie con el Castillo de Cenicienta al fondo
Erik Rubín, Andrea Legarreta y sus hijas disfrutaron de unas felices vacaciones familiares posando sonrientes frente al icónico Castillo de Cenicienta en Disney (Erik Rubín: Instagram)

La celebración reunió a las personas más cercanas a la joven cantante: su novio Tarik Othón, su hermana Nina, su padre Erik Rubín y la pareja de este, Geraldine Zárate. Las imágenes compartidas en redes muestran a los asistentes en un ambiente familiar, destacando la convivencia cordial entre los dos núcleos familiares tras la separación.

El lanzamiento de la canción 'Lento' de Mía Rubín reunió a ambas familias, mostrando un ambiente respetuoso y unido en la Ciudad de México (IG)
El lanzamiento de la canción 'Lento' de Mía Rubín reunió a ambas familias, mostrando un ambiente respetuoso y unido en la Ciudad de México (IG)

Origel reitera su postura frente a las opiniones externas: “Más que nada saber llevarlo, llevar una relación de la forma en la que a cada uno le funciona. Y nosotros estamos muy bien de la forma en la que hemos llevado las cosas y muy feliz de compartir la vida con alguien como ella, con todo lo que significa el ser humano que es Andrea y todo lo que la rodea también”.

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