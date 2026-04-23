México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril

El reality deportivo se encuentra en sus últimas semanas, así que es importante tener el refugio más cómodo

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Seis atletas (tres en rojo, tres en azul) corren por un circuito con lodo y charcos de agua. Al fondo, se aprecian estructuras de contenedores de la Villa 360.
Atletas de los equipos Rojo y Azul compiten por la Villa 360 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ambiente de máxima tensión envuelve a Exatlón México en la recta final de su novena temporada.

La disputa de rojos y azules por la Villa 360 define no solo el confort de los próximos días, sino también el rumbo competitivo del reality a pocas semanas de la gran final.

El capítulo de este jueves 23 de abril trae consigo la batalla por la Villa 360, un espacio que representa descanso, mejor alimentación y la posibilidad de recuperar fuerzas para los desafíos finales.

Spoilers y rumores: ¿quién gana la Villa 360?

Según filtraciones difundidas por canales dedicados a spoilers, la balanza se inclina hacia el equipo azul como posible ganador de la Villa 360 en la jornada de hoy.

Los fans tendrán la posibilidad de obtener un jersey firmado como recompensa (ExatlonMx)

Distintas cuentas especializadas en redes sociales mencionan que los azules habrían logrado recuperar el complejo, aunque advierten que la información aún no cuenta con confirmación oficial por parte de la producción.

Cabe señalar que la única forma que tienen los fans de saber si se cumple el pronóstico es ver la transmisión en vivo.

Así llegan los equipos rojo y azul al desafío

El equipo rojo parte con la moral en alto tras haber recuperado la Villa 360 el lunes anterior y conquistar el viaje a Madrid gracias a su triunfo en la Batalla Colosal.

Esta serie de éxitos ha fortalecido su confianza y cohesión interna, lo que los convierte en favoritos según algunos análisis previos.

Por su parte, el equipo azul enfrenta la presión de revertir una mala racha reciente.

Aunque Adrián Leo obtuvo la medalla transferible, el grupo ha mostrado signos de tensión y desgaste emocional.

Una muestra de ello son las discusiones internas, especialmente el episodio en el que Katia terminó llorando tras un enfrentamiento con sus compañeros, situación que expone el estrés acumulado en las etapas finales del reality.

El contexto competitivo está marcado por una rivalidad intensa.

Seis atletas del equipo rojo de Exatlón México, con uniformes rojos y blancos, posan en un campo de grava con estructuras geométricas y árboles de fondo
Tras semanas fuera, el Equipo Rojo vuelve a la Villa 360. Mario Mono Osuna celebra el triunfo y destaca que el ánimo renovado será fundamental (ExatlonMx/FB)

Los rojos buscan consolidar su dominio y no ceder la villa, mientras que los azules luchan por salir de las barracas y recuperar el privilegio de un espacio más cómodo, lo que podría ser clave para su desempeño en las próximas pruebas.

Confiabilidad de los spoilers y ambiente previo al capítulo

La fiabilidad de los spoilers sobre la Villa 360 se mantiene en entredicho.

A pesar de que varias cuentas y canales de YouTube especializados en filtraciones han compartido supuestos resultados, las versiones son contradictorias y ninguna cuenta con verificación oficial.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega
  • Benyamin Saracho
Infografía sobre Exatlón México mostrando equipos rojo y azul compitiendo en una pista, con la Villa 360 de fondo, junto a información textual del reality.
Infografía de Exatlón México que detalla el duelo por la Villa 360 entre los equipos rojo y azul, mostrando la importancia del premio para la recta final del reality. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas
  • Valery Carranza
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

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