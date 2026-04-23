Defensa del contralmirante Fernando Farías se pronuncia tras su captura en Argentina

El despacho de abogados señaló la situación actual mediante un comunicado. Crédito: Especial

Luego de la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina, su defensa legal, el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, emitió un comunicado en el que aseguró que ni los abogados ni la familia han recibido notificación oficial de ninguna autoridad sobre la situación jurídica del exservidor de la Secretaría de Marina (Marina).

Horas después de que se confirmara la aprehensión, la firma emitió el mensaje en el que señaló que tampoco existe comunicación directa con Farías Laguna, detenido por el delito de delincuencia organizada vinculada al contrabando de hidrocarburos en México

La orden de aprehensión contra Farías Laguna fue emitida en noviembre de 2025. Es señalado como presunto líder de la organización “Los Primos”, quienes presuntamente introdujeron millones de litros de hidrocarburo proveniente de EEUU a México mediante documentos apócrifos y eludiendo controles fiscales.

La Marina separó al contralmirante y a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, de sus cargos por no poder cumplir sus funciones, sin que esto representara sanción penal. La defensa de Farías Laguna acusó irregularidades de la FGR en la investigación y obtuvo acceso a la carpeta del caso tras orden judicial.

Según fuentes consultadas por Infobae México, la detención se realizó en Buenos Aires y tiene fines de extradición. Las autoridades argentinas realizarán una audiencia de reconocimiento para continuar los procedimientos legales.

Defensa de Farías exige notificación y vigilancia del debido proceso

En el comunicado, el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados precisó que cualquier acción legal procederá únicamente tras la confirmación institucional de la detención y que se mantendrá vigilante para que se respeten los derechos humanos y procesales de su representado tanto en México como en el extranjero.

Fotografía de Fernando Farías Laguna vistiendo un traje de la Secretaría de Marina. (Redes sociales)

“Esta defensa se encuentra preparada para actuar de manera inmediata”, afirmaron.

Asimismo, señalaron que cualquier actuación dependerá exclusivamente de notificaciones oficiales y anticipó que revisará cada paso del procedimiento de extradición con el objetivo de que se garantice que cualquier actuación se realice con apego irrestricto a la ley, “tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional”.

Esto se sabe sobre su detención en territorio argentino

De acuerdo con información obtenida por Infobae México tras consultar fuentes federales, la detención de Fernando Farías Laguna en Buenos Aires es resultado de mecanismos de cooperación internacional.

Farías Laguna fue detenido por contar con una ficha roja de Interpol, por lo que era buscado en 192 países.

Además, este medio pudo obtener datos que confirman que el presunto líder de “Los Primos” buscaba evadir a las autoridades mediante el uso de un pasaporte falso de Guatemala.

Su captura fue informada este 23 de abril por Omar García Harfuch. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El 19 de septiembre de 2025, una jueza le concedió una suspensión definitiva que prohibía su captura y encarcelamiento, pero el 2 de octubre se le retiró esa suspensión, permitiendo que las autoridades mexicanas pueda ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

Además, en noviembre de 2025, Farías y su defensa no se presentaron a la audiencia de imputación en el Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, por lo que la jueza encargada lo declaró sustraído de la justicia y emitió una orden de aprehensión.