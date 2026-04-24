Una vista aérea del Ángel de la Independencia, con andamios, rodeado de jacarandás en flor y modernos rascacielos en la Ciudad de México. (Galo Cañas/ Cuartoscuro.com)

Las autoridades de la Ciudad de México han emitido una alerta por la llegada de una nueva onda de calor que iniciará el sábado 25 de abril, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 32 grados Celsius y un ambiente caluroso durante varios días. Protección Civil recomendaron diversas medidas para prevenir riesgos a la salud debido a estas condiciones.

Por medio de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitieron el aviso y advirtieron de las condiciones climáticas que se esperan en los próximos días.

“Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde.Atiende las recomendaciones y mantente informado a través de fuentes oficiales”, se lee en el boletín.

Alertan por nueva onda de calor en CDMX a partir del 25 de abril: cuántos días durará (Crédito:Cuartoscuro)

La nueva onda de calor en la capital comenzará el 25 de abril y se pronostica que permanecerá para el resto de la semana, con máximas diarias entre 29 y 32 grados Celsius. Durante ese lapso, la capital enfrentará cielo parcialmente nublado, índices elevados de radiación ultravioleta y baja probabilidad de lluvia, lo que aumenta el riesgo de afectaciones para quienes habitan la CDMX.

Según los pronósticos, las temperaturas máximas oscilarán entre 29 y 32 grados Celsius, por lo que las autoridades piden a la población extremar precauciones y mantenerse atenta a los reportes oficiales para reducir riesgos a la salud.

¿Cuánto durará la onda de calor en la CDMX?

De acuerdo con el pronóstico oficial, la duración estimada de la onda de calor será de cinco días. El periodo de mayor riesgo abarcará del 25 al 30 de abril, tiempo en el que se prevén temperaturas máximas superiores a los 29 grados. Estas condiciones prevalecerán durante el fin de semana y parte de la semana siguiente, por lo que se recomienda atender las indicaciones preventivas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emite un aviso especial por una onda de calor con temperaturas de 29 a 32 °C y recomendaciones para la población. (X/ @SGIRPC_CDMX)

Durante estos días, se espera un ambiente que irá de caluroso a extremadamente caluroso y con baja probabilidad de lluvias. Asimismo, podrán registrarse rachas fuertes de viento y posibles tolvaneras principalmente por la tarde. La presencia de un sistema de alta presión sobre el Valle de México favorece estas condiciones, dificultando la formación de lluvias y elevando los riesgos relacionados con golpes de calor.

Recomendaciones para enfrentar el calor extremo en la CDMX

Ante la previsión de temperaturas extremas, las autoridades llaman a la población a seguir las siguientes acciones para proteger su salud y evitar incidentes:

No exponerse al sol por periodos prolongados, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas.

Usar bloqueador solar de manera frecuente.

Beber abundantes líquidos durante el día, incluso si no siente sed.

durante el día, incluso si no siente sed. Vestir ropa ligera de colores claros y cubrirse con gorra o sombrero.

Evitar consumir alimentos en la vía pública, pues el calor incrementa el riesgo de infecciones.

Poner atención especial a grupos vulnerables como infantes, personas adultas mayores y animales de compañía.

Estas recomendaciones tienen como objetivo reducir los riesgos de deshidratación, insolación y golpes de calor, que aumentan durante episodios de temperatura elevada en la capital.