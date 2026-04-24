La advertencia de Profeco sobre las leches saborizadas

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó mil 696 pruebas entre el 13 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, y encontró que 10 productos reprobaron por incumplir normas oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en abril de 2026 su estudio de calidad “Leches saborizadas para niñas y niños”, en el que analizó 32 productos de menos de 350 mililitros en sabores fresa, vainilla y chocolate, incluidas versiones deslactosadas.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó mil 696 pruebas entre el 13 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, y encontró que 10 productos reprobaron por incumplir normas oficiales, declarar menos azúcar de la que contienen o sustituir la grasa láctea por grasa vegetal.

El análisis evaluó contenido neto, proteínas, tipo de grasa, aporte calórico, veracidad del etiquetado y cumplimiento de la NOM-155-SCFI-2012, que establece cuándo un producto puede denominarse leche.

Azúcar oculta en Kellogg’s y Vaca Blanca

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcares libres no supere los 25 gramos diarios por persona. (especial)

Seis productos presentaron discrepancias entre el azúcar declarado en la etiqueta y el contenido real medido en laboratorio, con hasta 7.5 gramos adicionales por cada 100 mililitros. Cartones de apenas 200 mililitros pueden contener hasta 30 gramos de azúcares añadidos, el equivalente a más de seis cucharaditas en una sola porción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcares libres no supere los 25 gramos diarios por persona.

Los productos con información nutrimental no veraz identificados por Profeco son: Kellogg’s All Bran (sabor vainilla), Kellogg’s Choco Krispis (sabor chocolate), Kellogg’s Zucaritas (sabor vainilla) y Vaca Blanca en sus tres sabores.

Vaca Blanca y Great Value: no son leche

El hallazgo más grave del estudio fue la detección de grasa vegetal en productos que se comercializan como leche saborizada.

La NOM-155-SCFI-2012 exige que la grasa provenga exclusivamente de la secreción mamaria de la vaca, es decir, grasa butírica.

Al sustituirla por aceites vegetales, el producto pierde esa denominación y puede considerarse, en el mejor de los casos, una bebida saborizada.

Las marcas señaladas por esta irregularidad son Vaca Blanca y Great Value, en sus tres sabores: fresa, chocolate y vainilla. Profeco también detectó que algunos productos contienen menos proteína de los 7.9 gramos por litro requeridos por la norma.

Nestlé Nesquik, señalada por etiquetado engañoso

Nestlé Nesquik, en su presentación de leche parcialmente descremada sabor chocolate, fue señalada por violar la NOM-051.

El producto destaca la leyenda “CON COCOA” con una tipografía más llamativa que la denominación oficial, práctica prohibida por la norma de etiquetado frontal, que impide usar ingredientes como gancho publicitario desproporcionado.

Las marcas que sí aprobaron

Las presentaciones deslactosadas se consolidan como alternativa con menor carga de azúcares añadidos. (Profeco)

Profeco identificó productos que cumplen con la normativa, respetan el etiquetado y ofrecen un perfil nutrimental adecuado. Por sabor, las marcas que superaron todas las pruebas son:

Sabor fresa: Nestlé Nesquik, Leche Tamariz, Alpura Vaquitas, Lala Yomi, Santa Clara y Valley Foods Kids.

Sabor chocolate: Bimbo Leche Nito, Sello Rojo, Nestlé Carlos V, Bové, Alpura Vaquitas, Valley Foods Kids, Lala Yomi y Santa Clara.

Sabor vainilla: Nestlé Nesquik, Sello Rojo, Alpura Vaquitas, Lala Yomi, San Marcos, Santa Clara y Valley Foods Kids.

Las versiones deslactosadas de Lala Yomi, Santa Clara y Valley Foods Kids en sabor chocolate también recibieron evaluación favorable.

El deslactosado, una tendencia con ventaja nutricional

Las presentaciones deslactosadas se consolidan como alternativa con menor carga de azúcares añadidos.

Al transformar la lactosa en glucosa y galactosa mediante la enzima lactasa, el producto resulta naturalmente más dulce, lo que permite reducir los edulcorantes agregados y, en varios casos, evitar los sellos octagonales de advertencia.

Algunas marcas también han incorporado alulosa, un monosacárido presente de forma natural en higos, pasas y melaza, con el 70 % del dulzor de la sacarosa.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no la clasifica como azúcar añadido, lo que permite mejorar el perfil nutrimental sin activar los sellos del etiquetado frontal.

Qué revisar antes de comprar

Profeco recomienda verificar que el producto indique grasa butírica en su lista de ingredientes, comparar el contenido de azúcar por porción, revisar la presencia de sellos de advertencia y confirmar que la denominación cumpla con la NOM-155-SCFI-2012.

El mercado de leches saborizadas en México proyecta un crecimiento anual compuesto del 8.6 % entre 2026 y 2035, según datos citados en la Revista del Consumidor de abril de 2026.