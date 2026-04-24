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Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

La conductora cuenta que la llegada de Andrea, hija de Eduardo Videgaray, transformó su idea de la familia y la maternidad

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Sofía Rivera Torres con el cabello recogido y mechones rubios, luce una blusa negra con incrustaciones brillantes, con la boca abierta y la lengua ligeramente fuera, y una mano levantada, sobre un fondo rojo y amarillo
Sofía Rivera Torres compartió en el pódcast MAMALONA cómo la llegada de Andrea, hija de Eduardo Videgaray, transformó su perspectiva sobre la maternidad y su rol familiar. (Instagram: @sofiariveratorres)

Sofía Rivera Torres describió cómo la llegada de Andrea, hija de Eduardo Videgaray, modificó su visión de la maternidad y la impulsó a asumir un papel distinto en su familia.

La presentadora de “¡Qué Importa!" compartió dichos detalles en el primer episodio del pódcast MAMALONA, conducido junto a Elsa Ortiz y Adianez Hernández.

Sofía Rivera Torres expone sus reflexiones sobre la maternidad y el rol familiar a partir de la llegada de Andrea, hija de Eduardo Videgaray.

“Andrea me quitó el miedo a ser mamá”

Durante el pódcast, Sofía Rivera Torres relató la sorpresa que le provocó convertirse en figura materna para Andrea, pues era un miedo que tenía muy presente.

“Me daba miedo ser mamá y la vida me mandó a Andrea, que es mi hijastra, que hoy en día tiene dieciocho años, pero yo la conocí de once. Y como que ella me quitó el miedo a ser mamá, ¿sabes?”, compartió.

Asimismo, especificó que tenía veintiséis años cuando conoció a la primogénita de su esposo, por lo que la diferencia de edades entre ambas es de quince años. Mientras que a Eduardo Videgaray le lleva veintitrés años.

“Llegar a la vida de Andrea, que su mami falleció, está en el cielo, ya no está con nosotros, darme cuenta que mi papel era acompañarla, mi papel era vivir la vida con ella, ser su amiga, ser una especie de hermana grande. Y eso también me enseñó que madre solo hay una, ¿no? Que eso después contribuyó en, en mi elección para convertirme en mamá”, señaló.

(IG: @sofiariveratorres)
Sofía Rivera Torres destaca la importancia de los lazos afectivos en su familia junto a Eduardo Videgaray y sus hijos. (IG: @sofiariveratorres)

La integración familiar y nuevas funciones

En una publicación anterior, hecha a través de su cuenta de Instagram, subrayó que la maternidad implica asumir nuevas responsabilidades y funciones dentro de la familia.

En su mensaje dirigido a Ferrán, afirmó: “Ahora soy yo la encargada de traer magia a tu vida y es un puesto que me tomo muy en serio”. Además, destacó que la integración de Andrea a la vida de Ferrán como un acontecimiento central, sobre todo porque la joven fue hija única durante dieciocho años.

En la misma publicación, Rivera Torres expresó: “Esta mujer es eternamente hermana tuya y ustedes son el mayor regalo y la mejor herencia que podría dejarles”.

Sofía Rivera Torres, con cabello oscuro recogido y aretes dorados, sonríe a su hijo que tiene la espalda hacia la cámara, ambos en un entorno exterior
Rivera Torres comparte que la integración de Andrea a la vida de Ferrán marcó un antes y un después en la dinámica familiar. (Instagram: @sofiariveratorres)

Críticas y prioridades desde la maternidad

Sofía Rivera Torres reconoció que la maternidad la expuso a nuevas críticas públicas, en particular por cambios en su imagen física durante el embarazo y el posparto.

De igual forma, explicó que un desequilibrio hormonal le impidió recuperar su peso previo, pero reiteró que su prioridad está en el bienestar del menor: “Obviamente prefiero estar como estaba antes, pero si la decisión es elegir entre eso o seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo. Siempre”.

En ese contexto, recuerdó la controversia por comentarios pasados sobre el físico de Lucerito Mijares, y cómo estos episodios resurgieron tras las críticas a su propia imagen. Sin embargo, señaló que la familia que ha formado se define por lo que construyen día a día.

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