México

CFE anuncia nuevas subestaciones y operativos: más energía y fiabilidad para México

Con intervenciones en Baja California, Querétaro y el sureste, la empresa estatal implementa mejoras tecnológicas y operativas que amplían la cobertura y la seguridad del suministro eléctrico en beneficio de miles de hogares

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Foto: Cortesía/CFE.
La CFE avanza con trabajos de modernización para elevar la capacidad, la calidad y la seguridad operativa de la Red Nacional de Transmisión. Foto: Cortesía/CFE.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza con trabajos de modernización para elevar la capacidad, la calidad y la seguridad operativa de la Red Nacional de Transmisión (RNT), como parte del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico.

Según la CFE, las recientes obras han beneficiado a miles de usuarios y mejorado la infraestructura en regiones clave, con la colaboración del personal técnico y directivo, bajo la supervisión de Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, y Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE.

Nuevas subestaciones y tecnologías en Baja California y Querétaro

En Playas de Rosarito, Baja California, el 16 de marzo de 2026 se inauguró una subestación encapsulada en gas SF6 (hexafloruro de azufre) en la Subestación Presidente Juárez, que opera a 230 kV.

Este avance permite aprovechar mejor el espacio y facilita el mantenimiento, utilizando tecnología de última generación. La nueva subestación responde al incremento en la generación eléctrica de la zona, vinculada con la próxima entrada en operación de la Central Ciclo Combinado González Ortega.

Foto: Cortesía/CFE.
En Playas de Rosarito, Baja California, el 16 de marzo de 2026 se inauguró una subestación encapsulada en gas SF6 (hexafloruro de azufre) en la Subestación Presidente Juárez. Foto: Cortesía/CFE.

La CFE informó que 32 personas de las áreas de Transmisión y Generación participaron en estos trabajos, que benefician a 122 mil 500 usuarios.

El organismo destacó que la implementación de esta tecnología refuerza la capacidad operativa y prepara la infraestructura para atender la demanda futura de energía en la región.

En Colón, Querétaro, el 21 de marzo de 2026, la CFE modernizó el equipo en la Subestación San Ildefonso, lo que permitió aumentar la capacidad de transmisión en la línea de 115,000 volts, que conecta las subestaciones El Sauz y San Ildefonso.

Con esta intervención, la capacidad se incrementó de 140 MW a 180 MW, ampliando la red de transporte eléctrico y beneficiando a usuarios del Centro-Bajío.

La CFE explicó que estos trabajos contaron con la colaboración de la Zona de Distribución Querétaro, la Zona de Transmisión Bajío-Central y contratistas, y están orientados a consolidar la seguridad operativa y la calidad del servicio en la región.

Operativo especial en el sureste de México

  • La Gerencia Regional de Transmisión Sureste coordinó un operativo para inspeccionar 7,700 estructuras de la red eléctrica.
  • 228 linieros y 25 ingenieros de supervisión recorrieron 3,000 kilómetros de líneas de transmisión.
  • El equipo utilizó 1 helicóptero45 vehículos pick up3 cuatrimotos y, cuando fue necesario, lanchas rentadas para acceder a zonas de difícil ingreso.
  • El objetivo principal fue garantizar el correcto funcionamiento y la confiabilidad de la red bajo condiciones operativas demandantes.
Foto: CFE/Cortesía.
La CFE explicó que estos trabajos contaron con la colaboración de la Zona de Distribución Querétaro, la Zona de Transmisión Bajío-Central y contratistas. Foto: CFE/Cortesía.

La CFE reconoció el esfuerzo del personal involucrado, subrayando que la labor conjunta demuestra responsabilidad, vocación y sentido de servicio público.

Compromiso institucional y visión a futuro

La Comisión Federal de Electricidad subrayó su compromiso de mantener la continuidad del servicio de energía eléctrica en México, fortaleciendo la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y contribuyendo a la Justicia Energética.

La institución reiteró que el trabajo coordinado de su plantilla, junto con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, y la dirección de González Escobar y Calleja Alor, seguirá guiando el desarrollo de proyectos estratégicos para el país.

Foto: Cortesía/CFE.
La Comisión Federal de Electricidad subrayó su compromiso de mantener la continuidad del servicio de energía eléctrica en México. Foto: Cortesía/CFE.

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