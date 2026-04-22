México

Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso importante para alumnos de primaria que se registraron en marzo

Los nuevos beneficiarios podrán cobrar el apoyo para uniformes y útiles escolares a través de la tarjeta del Banco Bienestar

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Durante marzo se abrió el registro para la Beca Rita Cetina, orientada a estudiantes de primaria que asisten a escuelas públicas y buscan incorporarse al programa.
Durante marzo se abrió el registro para la Beca Rita Cetina, orientada a estudiantes de primaria que asisten a escuelas públicas y buscan incorporarse al programa.

Durante marzo se abrió el registro para la Beca Rita Cetina, orientada a estudiantes de primaria que asisten a escuelas públicas y buscan incorporarse al programa.

El programa social promovido por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025 tiene como propósito respaldar a estudiantes de secundaria, con el objetivo de beneficiar a futuro a todos los alumnos de nivel básico en escuelas públicas.

La finalidad de esta beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)
La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura e incorporará a estudiantes de primaria (Gobierno de México)

El aviso importante para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) informó que, una vez recopilados los datos de estudiantes, estos pasarán al Banco Bienestar para abrir una cuenta a nombre de cada beneficiario.

A través de un comunicado en X (antes Twitter), la dependencia señaló que este proceso permitirá iniciar la entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina, dirigida a niñas, niños y adolescentes inscritos en el programa.

“Mamá, papá, tutora y tutor: Después, los datos de tus hijas e hijos pasarán al Banco Bienestar para crear una su cuenta y empezar con la entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina”, indicó la dependencia.

Una vez recopilados los datos de estudiantes, estos pasarán al Banco Bienestar para abrir una cuenta a nombre de cada beneficiario (X@BecasBenito)
Una vez recopilados los datos de estudiantes, estos pasarán al Banco Bienestar para abrir una cuenta a nombre de cada beneficiario (X@BecasBenito)

¿Cuándo y cómo será la entrega de tarjetas del Bienestar?

La entrega de tarjetas del Bienestar se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Además, el primer pago de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

Documentos de la padre, madre o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Montos económicos que entregará el programa

Cabe señalar que los beneficiarios de primaria recibirán solamente un pago anual de 2 mil 500 pesos. Además, al igual que con los alumnos de secundaria, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito, recibirá un monto adicional.

Alumnos de primaria

  • 1 alumno inscrito | 2 mil 500 pesos
  • 2 alumnos inscritos | 5 mil pesos
  • 3 alumnos inscritos | 7 mil 500 pesos

Alumnos de secundaria

  • 1 alumnos inscrito | 1,900 pesos
  • 2 alumnos inscritos | 2,600 pesos
  • 3 alumnos inscritos | 3,300 pesos.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del programa que son La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

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