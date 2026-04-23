El Malilla habla por primera vez sobre su colaboración con Danna, pero aún no hay fecha de lanzamiento

El Malilla se prepara para su incursión en el género pop con una esperada colaboración junto a Danna Paola, marcando una transformación significativa en su trayectoria musical. (AP: Félix Márquez/ Marlem Suárez: @barbieperiodista )

El Malilla confirmó que su próxima colaboración con Danna Paola marcará una transformación en su carrera musical, al adentrarse de lleno en el género pop.

En entrevista para Venga la Alegría, el intérprete de “Papi Chulo” aseguró que la canción sorprendería al público por mostrar una faceta distinta de su música: “La canción con Danna, yo estoy loco que salga porque les va a sorprender esta faceta del Malilla, de verdad”.

Además, compartió que su trabajo juntos representa un parteaguas en su trayectoria, pues hasta ahora no había explorado el pop de manera formal: “Más pop, más pop, hasta ya sé bailar ahora”.

El Malilla confirmó su primera colaboración con Danna Paola, marcando su incursión formal en el género pop. (IG)

Por otra parte, explicó que trabajar con una figura consolidada en el género, como Danna Paola, fue determinante para animarse a este cambio: “Danna como que me abrió esa brecha del pop: ”Una cosa es hacer pop solo y otra cosa es hacer pop con una cara del pop en México."

El Malilla se abre al pop de la mano de Danna Paola

Durante la charla, El Malilla insistió en que la colaboración no sería un simple experimento, sino una incursión formal al pop, lo que ocasionó que la expectativa entre sus seguidores creciera.

La participación de la intérprete de “Mala fama” resultó determinante para la evolución musical del artista, quien reconoció que incursionar en el género junto a ella tiene un significado especial: “Estoy muy feliz, estoy muy contento y esperemos que salga pronto.”

En su encuentro con la prensa, los reporteros le recordaron que en el pasado declaró que Danna era su crush, a lo que respondió con humor: “Si no me acuerdo, no pasó”, generando risas entre los presentes.

La colaboración entre El Malilla y Danna Paola promete mostrar una faceta musical distinta y sorprender a sus seguidores. (Mar L. / Infobae México)

Sin rivalidad con Christian Nodal y apertura a nuevos géneros

En semanas recientes, El Malilla negó cualquier rivalidad con Christian Nodal y expresó su interés en colaborar con él. En entrevista para De primera mano, el cantante detalló: “Admiro mucho su voz. Me gusta su música, la neta, sí me encantaría hacer una rola con él”.

El mismo interés lo manifestó hacia el regional mexicano y hacia artistas como Ángela Aguilar, mostrando su disposición a cruzar fronteras de género.

Asimismo, compartió que prepara nuevas colaboraciones y proyectos para Estados Unidos, particularmente en California. En ese contexto, reiteró su deseo por seguir trabajando con Danna Paola.

El intérprete de “Papi Chulo” niega cualquier rivalidad con Christian Nodal y expresa su deseo de colaborar en el futuro. (Foto AP/Félix Márquez / RS)

Orgullo mexicano en Coachella y proyectos empresariales

El Malilla recordó su experiencia en Coachella, donde fue invitado por Cachirula y Buhán. De acuerdo con el intérprete, fue significativo ver banderas mexicanas y paisanos en el festival.

“El año pasado fui el primer reguetonero mexicano en el Coachella y esta vez fui invitado de Cachirula y Buhán. Cabe recalcar que Cachirula es la primera mexicana en cantar en un Coachella”, subrayó.

Semanas atrás, el cantante sorprendió al anunciar la apertura de la Taquería y Carnicería Los Pacientes en sociedad con empresarios y amigos: “Estoy muy feliz, la neta. Nos aventuramos a hacer los tacos. Obviamente yo no soy el dueño, tengo una sociedad ahí, pero es muy lindo comenzar este sueño guajiro”, compartió en redes sociales.